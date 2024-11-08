Mansur Yavaş'tan Ankara'da ödendiği iddia edilen konser ücretleri ile ilgili açıklama - Son Dakika
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Politika

Mansur Yavaş'tan Ankara'da ödendiği iddia edilen konser ücretleri ile ilgili açıklama

Mansur Yavaş\'tan Ankara\'da ödendiği iddia edilen konser ücretleri ile ilgili açıklama

Ankara'da düzenlenen halk konserlerinde sanatçılara ödendiği iddia edilen ücretler çok konuşuldu. Konuyla ilgili Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş yaptığı açıklamada ''Bahsedilen rakamların yürütülmeye çalışılan algı operasyonunda iddia edildiği gibi olmadığı açıktır'' ifadelerini kullandı.

08.11.2024 14:11
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Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 29 Ekim'de 69 milyon liralık Ebru Gündeş konseri düzenlediği ve başka sanatçılara da milyonlarca lira para ödediği iddiası günlerdir gündemden düşmüyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TEPKİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Macaristan'dan yurda dönerken Ankara'daki sanatçılara ödenen paralarla ilgili "Millete hizmete dönüşmesi gereken kaynakların nasıl har vurup harman savurma anlayışı ile sağa sola saçıldığının somut bir göstergesidir bu durum. Kamuya borçlarını ödemeyen belediyeler milyonluk eğlenceler tertip ediyor" dedi.

Mansur Yavaş, konser bütçeleri üzerine yapılan soruşturma ve incelemenin tamamlanmak üzere olduğunu açıkladı. Etkinlik giderleriyle ilgili olarak yakında kapsamlı bilgilendirmeyi kamuoyuyla paylaşacaklarını bildiren Yavaş, şunları kaydetti:

"29 Ekim'de Cumhuriyetimizin 101. yılına özel düzenlediğimiz konser etkinliğinin bütçesi ile ilgili bazı basın yayın organlarında yer alan haberler sonrası başlattığımız soruşturma ve inceleme tamamlanmak üzeredir.

Buna ilave olarak 19 Mayıs'ta Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı özelinde düzenlediğimiz bir dizi konser etkinliğinin bütçesiyle ilgili dile getirilen iddialar da soruşturma ve inceleme kapsamına alınmıştır. Kalem kalem nereye ne kadar harcandığını tüm şeffaflığı ile ortaya koyacağımız etkinlik giderleriyle ilgili yakında kapsamlı bilgilendirmeyi kamuoyuyla paylaşacağız.

"ALGI OPERASYONU" VURGUSU

Şurası bilinmelidir ki bahsedilen rakamların yürütülmeye çalışılan algı operasyonunda iddia edildiği gibi olmadığı açıktır. Gerek iktidar partisine mensup belediyelerin, bakanlıkların ve gerekse bizden önceki döneme ait etkinliklerin giderlerini karşılaştırmalı bir şekilde tek tek ortaya koyacağımızın bilinmesini isteriz.

"DETAYLI AÇIKLAMAYI BELEDİYE MECLİSİMİZDE PAYLAŞACAĞIZ"

Öncelikle sözü edilen rakamlar, organizasyonların toplam maliyetini yansıtmaktadır ve bu miktarın tamamı sanatçılara ödenen ücretler değildir. Sanatçılara ödenen bedel, organizasyon firmaları tarafından karşılanan toplam maliyetin sadece bir parçasıdır. Kalan tutarlar ise etkinliklerin diğer masraflarını, örneğin; ses düzeni, sahne kurulumu, teknik ekipman, ulaştırma ve diğer organizasyon giderlerini kapsamaktadır. Tüm harcama kalemleriyle birlikte detaylı açıklamayı önümüzdeki günlerde Belediye Meclisimizde paylaşacağız.

Ankaralılar müsterih olsun. Teftiş sonucunda, kim olursa olsun, kusuru ve suçu olan varsa kimsenin arkasında olmayacağız, bizzat belediyemiz tarafından savcılığa şikayette bulunulacaktır."

Mansur Yavaş, Politika, Ankara, Son Dakika

Son Dakika Politika Mansur Yavaş'tan Ankara'da ödendiği iddia edilen konser ücretleri ile ilgili açıklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (21)

  • sudem meliss:
    Yalan Yaşasın AKP hükümeti 24 67 Yanıtla
  • caps lock:
    Akp nin harcadığı para yanında bu para sinek kalır. 45 23 Yanıtla
  • Ender seker:
    olsa kime ne başkanım 16 49 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    kötü niyetli kişilerin gündem değiştirme çabası var burda 0 zaman bütün belediyeleri denetleyin 50 11 Yanıtla
  • Murat Akat:
    Anka parkı unutmayın miyarlarca lira çöpe gitti sanatçılarla uğraşacağınıza Melih Gökçek ile uğraşın 35 15 Yanıtla
  • Resul Alsan:
    dün abb meclis başkan vekili TV de canlı yayında söyledi, biz dedi 3 sanatçıya 69 milyon verdik tek sanatçıya değil dedi, aman Allah özrü kabahtinden beter , kişi başı 20 küsür milyon lira vermişler birkaç saat için..bu normalse ben birşey demiyorum, hangi belediye yapmışsa yetimin hakkını yemiştir nokta. 31 10 Yanıtla
  • Berker:
    Sanatçı ya verilmemişse bile 69 milyon büyük bir para . Sgk ya gelince para yok, organizasyonlara gelince tonla para. Belediyelerin işi halka hizmet. 30 4 Yanıtla
  • Mustafa YILMAZ:
    Öncelikle şatafatlı saltanat süren belediyelere bakılsın sağ gösterip sol vuran ve rant gelir sağlayan belediyeleri sorgulayın kendilerine gelince hiç bir şey yok ama muhalefet belediyelerine gelince algı yapın millet geçim derdinde bunlara parsayı toplama derdinde.Ölünce hepsi mezara götürecekler servetlerini cennet,e yerleri hazır nasıl olsa halkın hakkını kimler yiyorsa iki yakaları bir araya gelmesin 12500 lira ile onlar geçinsin ben onları Allaha havale ediyorum. 9 8 Yanıtla
  • Halit Gon:
    Ne demek kimene bizim vergilerimiz icrat olarak harcanmalı saçma sapan yerelere değil memlekete sanat diye bir isim var sanat biti hep bel altı şarkılar çıplak çıkan sanatçılar sözde örnek alınacak insanlar bunlar koca sıfır 13 3 Yanıtla
  • Sami Göksu:
    mansur bey bildiğimiz kadarıyla ebru hanımın şirketi var hizmet bedeli faturası kesilmiştir yada organizasyon şirketi Faturalandırmıştır yoksa ödeme yapamazsınız suçtur vergi kaçırılıyor deriz çıkartın ortaya koyun kamu oyuda görsün ben ve benimgibi düşünen halk vardır hükümet de muhalefet de müslüfdek kaçınsın biz bu durumlardan artık geriliyoruz madur edebiyatından içimiz bulandı 9 6 Yanıtla
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