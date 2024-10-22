Mansur Yavaş'tan Bahçeli'nin Öcalan çağrısına sert tepki: Millet de tarih de bunu affetmez - Son Dakika
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Politika

Mansur Yavaş'tan Bahçeli'nin Öcalan çağrısına sert tepki: Millet de tarih de bunu affetmez

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Öcalan çağrısına sert tepki gösterdi. Yavaş "Bu ülkede huzurun ve barışın hakim olması en büyük dileğimizdir. Ama bunun yolu terörist başının Gazi Meclisimiz çatısı altında konuşturulması asla değildir. Millet de tarih de bunu affetmez" dedi.

22.10.2024 13:52
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında terör örgütü lideri Abdullah Öcalan için dikkat çeken bir çağrıda bulundu. Bahçeli "Tecridi kaldırılırsa gelsin TBMM'de DEM Parti Grup Toplantısı'nda konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın" ifadelerini kullandı.

YAVAŞ'TAN TEPKİ GECİKMEDİ

Bahçeli'nin Öcalan çağrısı kamuoyunda geniş yankı uyandırırken açıklamalara Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan da tepki gecikmedi.

"BU ÜLKEDE BARIŞIN HAKİM OLMASI EN BÜYÜK DİLEĞİMİZ AMA..."

Yavaş, "Bu ülkede huzurun ve barışın hakim olması en büyük dileğimizdir. Ama bunun yolu terörist başının Gazi Meclisimiz çatısı altında konuşturulması asla değildir. Millet de tarih de bunu affetmez" ifadelerini kullandı.

Mansur Yavaş'tan Bahçeli'nin Öcalan çağrısına sert tepki: Millet de tarih de bunu affetmez
Mansur Yavaş\'tan Bahçeli\'nin Öcalan çağrısına sert tepki: Millet de tarih de bunu affetmez

Devlet Bahçeli, Mansur Yavaş, Politika, 3-sayfa, Gündem, Terör, Hakim, Son Dakika

Son Dakika Politika Mansur Yavaş'tan Bahçeli'nin Öcalan çağrısına sert tepki: Millet de tarih de bunu affetmez - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (23)

  • Serkan Basar:
    yaşa sayın Cumhurbaşkanım 115 22 Yanıtla
  • yavuz d:
    mansur selo ile apo nun farki nedir? selo icin serbest kalmali diyordun 41 78 Yanıtla
  • Nurettin Temiz:
    HİÇ BİR ŞEYE KARIŞMAYAN MANSUR YAVAŞTAN BU ÇIKIŞI BEKLEMEZDİM HAYIRDIR 28 56 Yanıtla
  • Muhammed Kucuk:
    Bir zamanlar apo ya sayın denmesini kaldiramayanlar bugün mecliste konuşsun diyor.Edep sen ne güzel seysin 67 10 Yanıtla
  • Harun Çelik:
    Sen bir belediye başkanısın yavaş ol yavaş haddin olmayan şeylere burun sokma kaldırımları temizle sen 23 51 Yanıtla
  • Nurettin Temiz:
    CUMHURBAŞKANI ADAYLIĞINI KAYBETMEMEK ADINA EKREM İMAMOGLUNDAN DAHA SERT BİR KINAMA BEKLİYORUM 28 17 Yanıtla
  • Murat Çevre:
    Apo ile Selo nün veya diğerlerinin ne farkı var onlarla koalisyon yapan cenazelerine katılan sizlerdiniz.. ne oldu şimdi .. tabi bu durumda kengoler devre dışı kalacak onun korkusu sardı 19 23 Yanıtla
  • Recep Turunç:
    mansur böyle şeyler söyleme oy oranın düşer bir daha böyle çıkışlar yapma ?? 16 23 Yanıtla
  • Koray ERDOGAN:
    Bu serzenisden, anlaşıldığı gibi cumhurbaşkanı adayı mahsur yavaş . 31 2 Yanıtla
  • Selami Karagülle:
    MANSUR SENİN KAFAN BU İŞLERE BASMAZ SEN İŞİNE BAK 4 7 Yanıtla
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