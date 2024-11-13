Mansur Yavaş'tan Bakan Işıkhan'a 'haciz' yanıtı: Toplu bir hücum başlatıldığı anlaşılmaktadır - Son Dakika
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Politika

Mansur Yavaş'tan Bakan Işıkhan'a 'haciz' yanıtı: Toplu bir hücum başlatıldığı anlaşılmaktadır

Mansur Yavaş\'tan Bakan Işıkhan\'a \'haciz\' yanıtı: Toplu bir hücum başlatıldığı anlaşılmaktadır

ABB Başkanı Mansur Yavaş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın belediyenin borcu hakkındaki sözlerine yanıt verdi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ABB tarafından düzenlenen konserlerle ilgili inceleme başlatmasına da atıfta bulunan Yavaş, ''Toplu bir hücum başlatıldığı anlaşılmaktadır'' dedi.

13.11.2024 23:07
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31 Mart yerel seçimleri sonrasında gündeme gelen belediyelerin Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) olan borçlarına ilişkin tartışma yeniden alevlendi.

Son olarak, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu'nda devam eden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın bütçe görüşmelerinde söz alan Bakan Vedat Işıkhan, borçlarını ödemeyen belediyelere haciz işlemi başlatacaklarını duyurdu.

"BORÇLARINI EN ÇOK ÖDEMEYEN BELEDİYELER CHP'Lİ"

Bakan Işıkhan,"Belediyelerin 96 milyar liralık borcu 150 milyar liraya yükseldi ve bu sürdürülemez hale gelmiştir. Bütün belediyelere sesleniyoruz; borçlarınızı ödeyin. Hiçbir girişimde bulunmayan belediyelere haciz işlemlerini başlatacağız. Borçlarını en çok ödemeyen belediyeler CHP'li belediyeler. Ankara Büyükşehir Belediyesinin SGK'ya 8,5 milyar lira borcu var, Melih Bey'den aldığında borç 209 milyondu." ifadelerini kullandı.

MANSUR YAVAŞ'TAN YANIT GELDİ

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın ABB'nin borcu hakkındaki sözlerine yanıt verdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ABB tarafından düzenlenen konserlerle ilgili inceleme başlatmasına da atıfta bulunan Yavaş, "Toplu bir hücum başlatıldığı anlaşılmaktadır" diye yazdı.

Yavaş, yanıtında şu ifadelere yer verdi:

"Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "ABB'nin şu anda 8,4 milyar lira SGK borcu var" İddiasında bulunmuştur.

Gerçek aşağıdaki gibi!!

SGK SON DURUM BİLGİ NOTU (Toplam güncel borç 8 milyar)

6183 sayılı kanunun 48/A maddesine göre zor durum talepli faizin silinerek taksit talebi dilekçeleri REDDEDİLDİ.

6183 sayılı kanunun 48'inci maddesine göre taksitlendirme talebi kabul edildi bu kapsamda

Borcun yüzde 10'u peşinat olan 651 milyon ödendi.

Borcun yüzde 50 teminat için arazi çalışması 2 ayrı çizelge ile Emlak dairesince SGK ya bildirildi fakat teminatlardaki tahdit ve hacizlerden dolayı SGK yönetim kurulu 1.2 milyar teminattan 80 milyonluk kısım hariç REDDEDİLDİ.

Son yapılan görüşmelerde ilgili kanunun 48'nci maddesi yerine dilekçe ile iptali ve karşılıklı rızaen anlaşma ile tüm şirketler için 250 milyon rızaen karşılıklı ödeme konusunda mutabık kalındı."

Mansur Yavaş'tan Bakan Işıkhan'a 'haciz' yanıtı: Toplu bir hücum başlatıldığı anlaşılmaktadır

Politika, Ekonomi, 3-sayfa, Finans, Son Dakika

Son Dakika Politika Mansur Yavaş'tan Bakan Işıkhan'a 'haciz' yanıtı: Toplu bir hücum başlatıldığı anlaşılmaktadır - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • Sudem melis:
    Hemen Acitasyon yapıyor sanatçı bozuntularına para verirken iyiydi açlık sınırı unuttun Herhalde 61 36 Yanıtla
  • Hazır CEVAP:
    Hiç utanman da yok di mi Mansur! Kör ile yatan şaşı kalkarmış misali, Tekfur ile çok haşır neşir olduğun belli. Bir de utanmadan haklıymış gibi açıklama yapmış. Hep siz haklısınız zaten. Paralarla Londra’dan ev alan kızının taksitlerini mi ödüyorsun? Battıkça batıyorsun. Melih GÖKÇEK’te belediyenin sahne için tırları var, sahnelerde tırları kullanıp başka şirketlere yaptırmış gibi fatura kesiyorlar diyor, hadiii buna da cevap versene!! 36 24 Yanıtla
  • Sinan K:
    yıllarca akp döneminde yapılan borçlar hesabını chp den soruyorlar. 16 36 Yanıtla
  • Harun Çelik:
    Bu olay Ekepenin köfteci Yusuf tezgahıma döner Mansur başkan. Dahada güç kazanır bu yorumumu not edin millet artık Ekepenin tezgahlarını tanıyor millet dedim. MAKARNACI KÖMÜRCÜ DÜRÜM AYRANCILAR demiyorum bakın 14 37 Yanıtla
  • Trabzonspor S:
    ne hücumu. sana güveniyordu bu millet. sende fos cıktın 28 11 Yanıtla
  • Kocarex Bigrex:
    konsere gelince para bol devlete gelince yok demekki bunlar bizlerin vergilerini eylenceye harcıyor sadece 25 9 Yanıtla
  • ALİÇO null:
    borcunu öde başkan laga luga yapma 26 8 Yanıtla
  • Celil Başer:
    acıdımı yavaş Hak hukuk adaletten bahsediyorsunuz hizmet olmadığı gibi CHP belediyelerinin gözünden borç akıyor sizin zihniyet bu 19 8 Yanıtla
  • Bilişim Hurda:
    FOYALARI ORTAYA ÇIKINCA PANİK YAPMAYA BAŞLAMİŞ 17 8 Yanıtla
  • Sudem melis:
    Hazır Cevap Boş Yapma Çoğu Bakanlar Amerikada Yatırım Yapıyor 3 Maaş Alıyor Bunlarıda Söylesene Bozuk 13 9 Yanıtla
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