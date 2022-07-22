Mansur Yavaş'tan Bakan Kurum'un Ankapark eleştirilerine yanıt: Belediyemize devri 5 gün önce gerçekleşti - Son Dakika
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Mansur Yavaş'tan Bakan Kurum'un Ankapark eleştirilerine yanıt: Belediyemize devri 5 gün önce gerçekleşti

22.07.2022 22:35

Mansur Yavaş, Bakan Kurum'un "Ankapark'ın içler acısı halinden Belediye Başkanı'nın hiç mi sorumluluğu yok?" sözlerine yanıt verdi. Sosyal medya üzerinden paylaşım yapan Yavaş, "Sn. Bakan, Ankapark'ın belediyemize devri sizin de bildiğinizi düşünüyorum ki, 3 yıl önce değil, mahkeme kararıyla 5 gün önce gerçekleşmiştir. Ankapark'ın geleceğine birlikte yön vermemiz adına, sizler de forms.ankara.bel.tr/ankapark üzerinden değerli fikirlerinizi iletebilirsiniz." dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bugün Bitlis'te katıldığı temel atma töreninde Ankapark'ın içler acısı haliyle ilgili Mansur Yavaş'ı hedef aldı. Bakan Kurum, "Tek bildikleri algı! Kaderine terk edilen Ankapark'ın içler acısı halinden Belediye Başkanı'nın hiç mi sorumluluğu yok? Ankara, Ankapark siyasi ikbal için kullanılacak bir malzeme değildir" ifadelerini kullandı.

Mansur Yavaş'tan Bakan Kurum'un Ankapark eleştirilerine yanıt: Belediyemize devri 5 gün önce gerçekleşti

MANSUR YAVAŞ'TAN YANIT GECİKMEDİ

Bakan Kurum'un eleştirisine Mansur Yavaş'tan yanıt geldi. Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Yavaş, "Sn. Bakan, Ankapark'ın belediyemize devri sizin de bildiğinizi düşünüyorum ki, 3 yıl önce değil, mahkeme kararıyla 5 gün önce gerçekleşmiştir. Ankapark'ın geleceğine birlikte yön vermemiz adına, sizler de forms.ankara.bel.tr/ankapark üzerinden değerli fikirlerinizi iletebilirsiniz." dedi.

Mansur Yavaş'tan Bakan Kurum'un Ankapark eleştirilerine yanıt: Belediyemize devri 5 gün önce gerçekleşti

MANSUR YAVAŞ KAPILARI BASINA AÇTI

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 18 Temmuz 2022 tarihinde mahkeme tarafından devralınan ANKAPARK'ın son halini kamuoyuyla paylaştı ANKAPARK'ın kapılarını basına açan Yavaş, 801 milyon dolara mal olan tema park ile 6 adet Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, 2 adet metro ve Ankara'nın tüm altyapı yatırımının yapılabileceğini açıkladı.

Mansur Yavaş'tan Bakan Kurum'un Ankapark eleştirilerine yanıt: Belediyemize devri 5 gün önce gerçekleşti

KARARI ANKARA HALKI VERECEK

Kamu zararına neden olan sorumluların savcılığa verildiğini de söyleyen Yavaş, " Mustafa Kemal Atatürk'ün emanetinin kapısında bilet parası ödeyerek girilmesini içim almıyor. Bir kuruşun boşa gitmemesi için çalışacağız. En doğru kararı Ankara halkı verecek. Çünkü para onların" dedi.

Mansur Yavaş'tan Bakan Kurum'un Ankapark eleştirilerine yanıt: Belediyemize devri 5 gün önce gerçekleşti
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Son Dakika Politika Mansur Yavaş'tan Bakan Kurum'un Ankapark eleştirilerine yanıt: Belediyemize devri 5 gün önce gerçekleşti - Son Dakika


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