Mansur Yavaş'tan CHP lideri Özel'i zora sokacak ''Ön seçim'' çıkışı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Mansur Yavaş'tan CHP lideri Özel'i zora sokacak ''Ön seçim'' çıkışı

Geniş Video İzle

Düzenlediği basın toplantısında erken seçim ve Cumhurbaşkanlığı adaylığı hakkında açıklamalarda bulunan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP'de Cumhurbaşkanı adayını belirlemek için alınan 'ön seçim' kararıyla ilgili "Aday belirlemenin çok erken olduğunu düşüncesindeyim" ifadelerini kullandı.

03.02.2025 12:15  Güncelleme: 12:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Basın toplantısı düzenleyen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanlığı seçimi ve CHP'deki aday belirleme çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu.

"ADAY BELİRLEMENİN ERKEN OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

CHP lideri Özgür Özel tarafından açıklanan "Ön seçim" kararına karşı olduğunu ifade eden Yavaş, "Aday belirlemenin erken olduğunu düşünüyorum. Seçim tarihi henüz belli değil. O zamana kadar şartlar değişir. Ben öncelik olarak ekonomik sıkıntı varken toplumun bununla uğraşmaması kanaatindeyim. Bütün siyasi partilerin özellikle muhalefetin yoksulluğa sahip çıkmasını istiyorum" dedi.

Mansur Yavaş'tan CHP lideri Özel'i zora sokacak 'Ön seçim' çıkışı

ADAY OLACAK MI?

Ön seçim olursa aday olup olmayacağı sorulan Yavaş, "Öyle bir şey yok. Gün ola harman ola, o güne kadar kim kalacak önce bi seçim tarihi belli olsun" cevabını verdi.

ERDOĞAN'IN "YARIŞA GİRDİLER" ÇIKIŞINA YANIT

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı kastederek 'adaylık yarışına girdiler' açıklamasına da karşılık veren Yavaş, sözlerini şöyle sürdürdü: "Cumhurbaşkanı eleştirebilir. Ancak gerçek durum şöyle. Toplum dayanamaz durumda. Bir an evvel seçim yapılması lazım. Her halükarda erken seçim istiyoruz. Ama seçim tarihi belli olmadığı için neyi tartışacağız diye söyledim. AK Parti'nin vekilleri bir pazara çıksınlar, vatandaşın haline baksınlar zaten durumu anlayacaklardır. Sokağa çıktığınız zaman gerçek enflasyonu görüyorsunuz. Ben her ne kadar 2028 deseler de 2028'e kadar götüremeyecekleri kanaatindeyim. Vatandaş çile çekmekten kurtulsun."

Mansur Yavaş\'tan CHP lideri Özel\'i zora sokacak \'\'Ön seçim\'\' çıkışı

Mansur Yavaş, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Mansur Yavaş'tan CHP lideri Özel'i zora sokacak ''Ön seçim'' çıkışı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Apple User:
    memlekette aklı başında bi Mansur Yavaş var, 256 79 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu:
    Ev kirasının maaştan yüksek olmasını normal buluyorum, suriyelilerle ve afganlarla ebediyen beraber yaşamayı kabul ediyorum, dolar 100 lira olsa, mazot 50 olsa fark etmez, adaletsizlik hukuksuzluk soygun düzeninin ucu bana dokunursa boynumu büküp otururum, enflasyon, terör vız gelir tırıs gider, ot geldim ot giderim diyen varsa buyursun AKP orda. 188 137 Yanıtla
  • Cem Büyük:
    Bunların kavgası bitmez, reis yine aradan sıyrılır gibi 159 32 Yanıtla
  • Çelikk:
    Haklısın tâbi seni aday göstermediği için olmasın 17 83 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu:
    Yandaş SONDAKİKA muhalif yorumlara 100 tane dislike basıyorsunuz. 44 6 Yanıtla
  • İsmet Şen:
    Öncelikli sorunlara uygun politika yapmak lâzım. Adaylık açıklaması erken. 34 1 Yanıtla
  • ilyas erduran:
    bu sezon sahneye cıkaracağı sanatçılara kaç milyar verecek ti bak onu unuttu hay aksi 10 10 Yanıtla
  • recep balcı:
    bence elimizdeki belediyenin kıymetini bilin yoksa reis onuda elimizden alacak 7 8 Yanıtla
  • Kenan Dayan:
    İSİNİZ GÜCÜNÜZ MAKALEYE KELİME BULMAK.. İS YAPIN İSSSSSSS 7 8 Yanıtla
  • Irem Dekin:
    chp cumhurbaşkani adayı özğür özel mansur ve eko hava alacak ve chp yine kaybedecek bu sefer aynı kılıçtaroğluna bırakması için yapılanlar mansur ve eko tarafından özğür özele de yapılacak en son mansur ve eko savaşacak ve birisi chp den ayrılacak tabi bu mansur olacak eko chp başkanı olacak aynen ôyle olacak 6 3 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:36 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan törene damga vuran sözler: Adeta yalvarıyorum, buna prim vermeyin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan törene damga vuran sözler: Adeta yalvarıyorum, buna prim vermeyin
12:20 Suriye lideri Ahmed Şara yarın Türkiye’ye geliyor Suriye lideri Ahmed Şara yarın Türkiye'ye geliyor
12:15 Mansur Yavaş’tan CHP lideri Özel’i zora sokacak ’’Ön seçim’’ çıkışı Mansur Yavaş'tan CHP lideri Özel'i zora sokacak ''Ön seçim'' çıkışı
12:08 Ege Denizi’nde art arda depremler Bölge 5.1 ile sallandı Ege Denizi'nde art arda depremler! Bölge 5.1 ile sallandı
10:00 Ocak ayı enflasyon oranı belli oldu Ocak ayı enflasyon oranı belli oldu
18:52 Jose Mourinho’dan yeni transferler için dikkat çeken ilk yorum Jose Mourinho'dan yeni transferler için dikkat çeken ilk yorum
18:34 VAR kararları maçın önüne geçti: Göztepe, 456 gün sonra bir ilki yaşadı VAR kararları maçın önüne geçti: Göztepe, 456 gün sonra bir ilki yaşadı
18:21 9 anketin ortalaması yayımlandı Ortaya çıkan sonuç çok çarpıcı 9 anketin ortalaması yayımlandı! Ortaya çıkan sonuç çok çarpıcı
17:50 Kendi isteğiyle kadroda yok: Yıldız futbolcunun Galatasaray’dan ayrılması an meselesi Kendi isteğiyle kadroda yok: Yıldız futbolcunun Galatasaray'dan ayrılması an meselesi
17:38 Hamle Elon Musk’tan geldi Suriye’nin yeni yönetimine sansür Hamle Elon Musk'tan geldi! Suriye'nin yeni yönetimine sansür
17:27 Jeofizik mühendisinden korkutan uyarı: İzmir’in deprem riski İstanbul’dan daha yüksek Jeofizik mühendisinden korkutan uyarı: İzmir'in deprem riski İstanbul'dan daha yüksek
17:23 Alvaro Morata, Türkiye’ye ayak basar basmaz rekor kırdı Alvaro Morata, Türkiye'ye ayak basar basmaz rekor kırdı
17:19 Malatya’da kuaförler pazar günü de çalışabilecek Malatya'da kuaförler pazar günü de çalışabilecek
16:57 Naci Görür’den ardı ardına yaşanan depremler sonrası Egelileri endişelendiren uyarı Naci Görür'den ardı ardına yaşanan depremler sonrası Egelileri endişelendiren uyarı
16:47 Gençlerin ’’kız meselesi’’ tartışmasında kan aktı Gençlerin ''kız meselesi'' tartışmasında kan aktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2025 13:32:17. #1.11#
SON DAKİKA: Mansur Yavaş'tan CHP lideri Özel'i zora sokacak ''Ön seçim'' çıkışı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.