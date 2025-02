Mansur Yavaş\'tan CHP lideri Özel\'i zora sokacak \'\'Ön seçim\'\' çıkışı

Politika

Basın toplantısı düzenleyen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanlığı seçimi ve CHP'deki aday belirleme çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu.

"ADAY BELİRLEMENİN ERKEN OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

CHP lideri Özgür Özel tarafından açıklanan "Ön seçim" kararına karşı olduğunu ifade eden Yavaş, "Aday belirlemenin erken olduğunu düşünüyorum. Seçim tarihi henüz belli değil. O zamana kadar şartlar değişir. Ben öncelik olarak ekonomik sıkıntı varken toplumun bununla uğraşmaması kanaatindeyim. Bütün siyasi partilerin özellikle muhalefetin yoksulluğa sahip çıkmasını istiyorum" dedi.

ADAY OLACAK MI?

Ön seçim olursa aday olup olmayacağı sorulan Yavaş, "Öyle bir şey yok. Gün ola harman ola, o güne kadar kim kalacak önce bi seçim tarihi belli olsun" cevabını verdi.

ERDOĞAN'IN "YARIŞA GİRDİLER" ÇIKIŞINA YANIT

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı kastederek 'adaylık yarışına girdiler' açıklamasına da karşılık veren Yavaş, sözlerini şöyle sürdürdü: "Cumhurbaşkanı eleştirebilir. Ancak gerçek durum şöyle. Toplum dayanamaz durumda. Bir an evvel seçim yapılması lazım. Her halükarda erken seçim istiyoruz. Ama seçim tarihi belli olmadığı için neyi tartışacağız diye söyledim. AK Parti'nin vekilleri bir pazara çıksınlar, vatandaşın haline baksınlar zaten durumu anlayacaklardır. Sokağa çıktığınız zaman gerçek enflasyonu görüyorsunuz. Ben her ne kadar 2028 deseler de 2028'e kadar götüremeyecekleri kanaatindeyim. Vatandaş çile çekmekten kurtulsun."