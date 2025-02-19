Mansur Yavaş'tan cumhurbaşkanlığı yarışında dengeleri değiştirecek hamle - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Mansur Yavaş'tan cumhurbaşkanlığı yarışında dengeleri değiştirecek hamle

Geniş Video İzle

CHP'nin cumhurbaşkanı adayını belirleyeceği ön seçime girmeme kararı alarak tüm dikkatleri üzerine çeken Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın 100 bin imza toplayarak bağımsız aday olacağı konuşuluyor

19.02.2025 16:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erken seçim tartışmaları devam ederken CHP'nin cumhurbaşkanı adayının kim olacağı belirsizliğini koruyor. CHP yönetimi adayı belirlemek için ön seçim yapma kararı alırken ismi adaylar arasında geçen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın CHP lideri Özgür Özel ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile yaptığı görüşme sonrası ön seçimde aday olmayacağını açıklaması büyük yankı uyandırdı.

YAVAŞ NASIL BİR YOL İZLEYECEK?

Peki ön seçime girmeme kararı alması Mansur Yavaş'ın adaylıktan vazgeçtiği anlamına mı geliyor? Yavaş'ın yakın çevresi bu iddiayı kesin bir dille yalanlıyor. Hatta ve hatta Yavaş'ın bundan sonraki süreçte yapılacak anketleri yakından takip ederek İmamoğlu'nun önünde çıkması durumunda cumhurbaşkanı adaylığını resmen ilan edeceği konuşuluyor.

BAĞIMSIZ ADAYLIK FİKRİ AĞIR BASIYOR

Daha önce sağ blokta oluşacak bir ittifakın adayı olabileceği dile getirilen Mansur Yavaş'ın bu fikri ikinci plana ittiği ve 100 bin imza toplayarak bağımsız adaylık düşündüğü öne sürüldü. Kulislerde Yavaş'ın bu düşüncesini yakın çevresiyle de istişare ettiği ve "Biz her türlü senin yanındayız" sözünü aldığı ifade ediliyor.

Mansur Yavaş'tan cumhurbaşkanlığı yarışında dengeleri değiştirecek hamle

"GÜN OLA HARMAN OLA" DEMİŞTİ

CHP'de yapılacak ön seçime karşı olduğunu her fırsatta dile getiren Yavaş, daha önce yaptığı bir açıklamada "Öyle bir şey olur mu, ben sadece adaylığı erken buluyorum. Gün ola harman ola. O güne kadar kim kalacak, önce bir seçim tarihi belli olsun, daha geniş konuşuruz" ifadelerine yer vermişti.

Mansur Yavaş'tan cumhurbaşkanlığı yarışında dengeleri değiştirecek hamle

SON ANKETTE İMAMOĞLU İLE KAFA KAFAYA

Piar Araştırma tarafından 1-4 Şubat'ta 26 ilde 3 bin 460 kişiyle gerçekleştirilen ankette katılımcılara Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş için ayrı ayrı "CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olsa oy verir misiniz?" diye soruldu. Ankette, kararsızlar dağıtıldığında İmamoğlu için oy veririm diyenlerin oranı yüzde 55.2, tercihini Yavaş'tan kana kullananların oranı ise yüzde 53.8 oldu.

Mansur Yavaş\'tan cumhurbaşkanlığı yarışında dengeleri değiştirecek hamle

Mansur Yavaş, Politika, Gündem, Son Dakika

Son Dakika Politika Mansur Yavaş'tan cumhurbaşkanlığı yarışında dengeleri değiştirecek hamle - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (35)

  • Ayhan Murat:
    seninleyiz Mansur başkan 181 123 Yanıtla
  • Nis Ard:
    bağımız olmaz olursa.akp satın almıştır 111 147 Yanıtla
  • Ercan Bey:
    Satılık kalemler ve sosyal medya trolleri Mansur Yavaş' ı baskı altına alırlar, oyları bölen adam ilan ederler ve sonuç olarak sindirirler. O baskıya dayanamaz ve da kuyruğu kıstırıp kenara çekilir. Yaz kenara... 95 45 Yanıtla
  • Volkan:
    ahahaha. ekrem aday olacak diye ödleri kopuyor. adamlar el ele poz verdi tatmin olmadılar. mansur aday olmam dedi sindiremediler. şimdi de fitne fesat haberleri ile mansur aday olacak diyorlar ahahaha. gerçi olsun fark etmez. ekrem 1. mansur 2. rte 3. olur. 2.turda da mansur ve ekrem yarışır ve mis gibi olur. 21 105 Yanıtla
  • AHMET İSKENDERUN:
    BAĞIMSIZ ADAY OLMASI DEMEK CHP ZİHNİYETİNİN TAMAMEN ÇÜRÜMÜŞLÜĞÜNE, MHP NİN KALBİNDEN (MANİSA) DAN GELEN DEĞERLİ BAŞKANIMIZIN ÖZGÜR ÖZELİN HALEN MHP MANTIĞI İLE NEREYE HİZMET ETTİĞİNİN BİR GÖSTERGESİ OLACAKTIR. MANSUR YA TAMAMEN ÇEKİLİP İMAMOĞLUNU DESTEKLEMELİ YADA ALENEN KURULTAYDA ADAY OLMAK İSTEDİĞİNİ AÇIKLAMALIDIR. BAĞIMSIZ ADAYLIĞI VATANA VE MİLLETE İHANET SAYILMALI. 7 83 Yanıtla
  • Hasan Dalgalı:
    Anketlerde iyi çıkıyor olabilirsin ancak bu anketlerde CHP adayı olarak yada İmamoğlu olmadan girilen bir yarış için yapılan anketlerdir.. Kılıçdaroğlu gibi birilerinin gazına gelirsen sen de bitersin Mansur Yavaş.. Muhalefeti bölme sana bişi kazandırmayacak bak Kılıçdaroğluna, Bak Merale, Bak İnceye.. Bunlardan ders al bulunduğun konumu ve oy oranını bu şekilde heba etme.. 15 42 Yanıtla
  • barış özcan:
    Klasik seneryo, bağımsız ol sonra kim ne vaat ediyor ona bak, sonra menfaaitine göre tarafını seç Temiz iş vesselam. 19 36 Yanıtla
  • Apple User:
    muhtemelen chp içinde karışıklık var gibi algı yaratacaklar 15 23 Yanıtla
  • serif bahset:
    eee CHP bu birbirinin arkasından kutusunu kazmazkarsa CHP ni meşhur özelliği yok olur sonra burası nasıl ben den ileri gidersin lan sen partisi 18 4 Yanıtla
  • Huseyin Gurkan:
    iyi olur zaten birinci turda sonuç alınmaz sonraki turda Mansur yada İmamoğlu çekilir en çok oy alana destek verir 11 10 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:27 ABD Başkanı Trump’tan Zelenski’ye ’diktatör’ suçlaması ABD Başkanı Trump'tan Zelenski'ye 'diktatör' suçlaması
19:14 Eğitime kar engeli 8 ilde okullar tatil edildi Eğitime kar engeli! 8 ilde okullar tatil edildi
18:49 İstanbul’da kar alarmı: İBB Başkanı İmamoğlu’ndan kritik uyarılar İstanbul'da kar alarmı: İBB Başkanı İmamoğlu'ndan kritik uyarılar
17:26 Barış için tek şart koştu Putin tarihi görüşme sonrasında ilk kez konuştu Barış için tek şart koştu! Putin tarihi görüşme sonrasında ilk kez konuştu
09:09 Survivor’da gergin anlar: Yusuf ve Senem birbirine girdi Survivor'da gergin anlar: Yusuf ve Senem birbirine girdi
08:51 Türkiye korkusu bunu da yaptırdı Miçotakis ülkenin varını yoğunu harcıyor Türkiye korkusu bunu da yaptırdı! Miçotakis ülkenin varını yoğunu harcıyor
08:48 Nereden nereye Galatasaray’da fırtınalar estiren futbolcunun yeni adresi şaşırttı Nereden nereye! Galatasaray'da fırtınalar estiren futbolcunun yeni adresi şaşırttı
08:36 Hadise’nin konserinde korku dolu anlar Hayranı sahneye atladı Hadise'nin konserinde korku dolu anlar! Hayranı sahneye atladı
08:09 Devrim Özkan ve Bige Önal’in bindiği uçağa yıldırım çarptı Devrim Özkan ve Bige Önal'in bindiği uçağa yıldırım çarptı
08:04 Dünya devi elendi İşte Şampiyonlar Ligi’nde gecenin sonuçları Dünya devi elendi! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
08:04 Altay Kar Fırtınası kapıya dayandı İstanbul bugün Sibirya’ya dönecek Altay Kar Fırtınası kapıya dayandı! İstanbul bugün Sibirya'ya dönecek
08:03 ’Dur’ ihtarına uymayıp, kaza yapan 16 yaşındaki sürücü babasını aradı: Kafam kanıyor, hemen gel 'Dur' ihtarına uymayıp, kaza yapan 16 yaşındaki sürücü babasını aradı: Kafam kanıyor, hemen gel
07:54 Kerem ve Orkun attı, Benfica Şampiyonlar Ligi’nde son 16’ya kaldı Kerem ve Orkun attı, Benfica Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya kaldı
07:41 Trump’tan “Zelenski Suudi Arabistan’a neden çağrılmadı“ sorusuna zehir zemberek yanıt Trump'tan "Zelenski Suudi Arabistan'a neden çağrılmadı?" sorusuna zehir zemberek yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2025 20:35:27. #1.13#
SON DAKİKA: Mansur Yavaş'tan cumhurbaşkanlığı yarışında dengeleri değiştirecek hamle - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.