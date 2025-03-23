Mansur Yavaş'tan İmamoğlu'nun tutuklanmasına ilk yorum - Son Dakika
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Politika

Mansur Yavaş'tan İmamoğlu'nun tutuklanmasına ilk yorum

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmasına ilişkin yorumda bulundu. Yavaş "Hukuk sistemimiz adına utanıyoruz" ifadelerini kullandı.

23.03.2025 10:31
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklanırken "kent uzlaşısı" soruşturması kapsamında ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

"İFADELERİN HEPSİ SUÇLAMALAR KAMUYA YAYILDI"

İmamoğlu'nun tutuklanmasına yönelik Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan da tepki gecikmedi.Yavaş gazetecilere yaptığı açıklamada "Saat 6.5'a kadar bekledik. Hem işin uzaması hem de burada oy kullanmak için yola çıktık. Hiç uyumadan geldik haberi de şimdi aldık. Hukuk sistemimiz adına utanıyoruz. Çünkü yargılama esnasında gördük ki soruşturmanın gizliliği kavramı var, ancak oradaki ifade adeta beş dakika sonra bütün Türkiye'ye servis yapıldı. İfadelerin hepsi suçlamalar kamuya yayıldı. Bunların gizli olması lazımdı.

"YABANCI SERMAYE ÇIKMAYA BAŞLADI"

Bir diğer konu avukatların ulaşamadığı suçlamalara TV'den izledik bu da işin ne kadar siyasi olduğunu ortaya koyuyor. İmamoğlu'nun engellenmesi ülkemiz adına utanç verici. Dünyada da yayınlar yapıldı Türkiye'deki demokrasi ve hukuk sistemi sorgulanmaya başlandı. Bu daha fazla yoksulluk olarak bize döndü. Bu bir kötülüktür. Yabancı sermaye çıkmaya başladı. Kayyum atanmamasına sevindim.

"ARTIK BU ÜLKE RÖVANŞ HUKUKUNDAN KURTULMALI"

İddianame yok ortada iddialar var sadece. Gizli tanık iddialarına dayanan. Şöyle bir soru olabilir mi, şu şahısla çok konuşmuşsunuz… Kaldı ki bir kısmı da incitici, ailenizde terörle iltisaklı bir kimse var mı? Varsa görürsünüz zaten! Bunlar nasıl sorular! Artık bu ülke rövanş hukukundan da kurtulmalı. Tarafsız davranacak yargı sisteminin kurulması lazım" ifadelerini kullandı.

Mansur Yavaş\'tan İmamoğlu\'nun tutuklanmasına ilk yorum

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Son Dakika Politika Mansur Yavaş'tan İmamoğlu'nun tutuklanmasına ilk yorum - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (55)

  • xpwzxtzxjq:
    Daha sıra sana gelecek, kankası öğretmiştir nasıl indire gandi yapacağını buna. hiç şüphem yok. 187 225 Yanıtla
  • Erbay Mercan:
    bekle sıra sanada gelecek konserlere harcadığın paralarımızın hesabını soracak bir vatan evladı savcı mutlaka çıkacaktır 206 197 Yanıtla
  • Hakan ÖZTÜRK:
    az kaldı az mansur efendi sen böyle devam edersen silkme sırası sanada gelecek az kaldı 157 169 Yanıtla
  • Metin Yoldas:
    deliler ortada yolsuzluktan tutuklanıyor ve hala kabul etmiyorsunuz 176 129 Yanıtla
  • Bilgehan Göktürk:
    Aktröller,sıra size de gelecek bekleyin!O aldığınız tröllük maaşlarını kuruş kuruş geri ödeyeceğiniz günler gelecek...Hemde faizi ile... 152 106 Yanıtla
  • Mesko Aljovic:
    Diplomasızlar insanların diplomalarını iptal ediyor..Hırsızlar başkalarını yolsuzlukla yargılıyor..Ne yaşıyoruz biz böyle.. 119 94 Yanıtla
  • Fa16101988:
    ulan gidin iktidarın yaptığı yolsuzlukları sorgulayın. Ankara'da melihin yaptıklarını, 17 Aralık'ta ki ayakkabı kutuları,telefon konuşmaları vs. işlerine gelmeyince, hoca efendi dediklerine feto dediler. hala fetoyle iç içe olan milletvekili bakanları var hiç birine dokunmadı. yıllardır belediyelerde yapmadıkları kalmadı ama 1 tane bile dosya yok haklar8nda açılmış. daha yazacak çok şey varda bosver. ekonomiyi anlatmaya bile gerek yok. herşey ortada 129 83 Yanıtla
  • Elisa21:
    SEN CHP NİN SANA YAPTİĞİ NDAN UTAN DIŞ KAPININ DIŞ MANDALI 115 60 Yanıtla
  • melike.54:
    tüm chp akıl tutulması yaşıyor. delil var oğlum delil 109 63 Yanıtla
  • 146314:
    Siz nasıl bir hukuk istiyorsunuz. Dışarıdan aldık isinize yaramadi . içeride yapalım derler yanasmazssiniz. Kuranın hükümleri uygulansın derler irtica dersiniz . Nerden alalım uzaydan mı gelsin ne yapalım? 96 38 Yanıtla
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