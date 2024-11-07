Mansur Yavaş\'tan istifa dedikodularıyla ilgili açıklama

Politika

CHP'de Esenyurt mitingi çatlaklara neden oldu. Esenyurt Belediyesi'ne kayyum atanmasının ardından düzenlenen mitinge katılmayan belediye başkanlarından olan Mansur Yavaş hakkında partisinden istifa edeceği söylentileri yapılmaya başlandı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, mitinge katılmama nedenini "Oraya gitmemem konusunda farklı anlamlar çıkarıldı ama belediye başkanlarımızın çoğu da gidemedi. Herkesin programları da var. Çankaya Belediye Başkanımız temsilen gitti" sözleriyle açıklamıştı.

CHP'de oluşan krizin ardından Mansur Yavaş'ın istifa ettiği gündeme geldi. Yavaş, istifa söylentileriyle ilgili yayınladığı yazılı açıklamasında "Dedikoduları ciddiye almıyorum" ifadelerini kullandı.

"DEDİKODULARIN NE MAKSATLA ÇIKARILDIĞINI BİLİYORUM"

Mansur Yavaş'ın açıklaması şu şekilde: "Partimden istifa edeceğime yönelik yaydırılmaya çalışılan dedikoduları görüyorum ancak ciddiye almıyorum. Bu dedikoduların ne maksatla çıkarıldığını biliyorum. Anketlerde gerileyen iktidar partisine nefes aldıracak, partimizi tartışmaya açacak hiçbir adımın içinde olmayacağımı herkesin bilmesini isterim. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olarak iki şeye odaklıyım. Ankara'ya hizmet etmeye ve genel başkanımızın liderliğinde Türkiye'nin birinci partisi olan partimizin ilk genel seçimlerde birinci çıkmasına. İktidarı değiştirerek, güçlendirilmiş parlamenter sistemi getirene kadar Cumhuriyet Halk Partisi ailesi olarak belediye başkanlarımızla, milletvekillerimizle, örgütümüzle, üretilmeye çalışılan fitnelere prim vermeden bir bütün halinde çalışacağız"