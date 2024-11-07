Mansur Yavaş'tan istifa dedikodularıyla ilgili açıklama - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Mansur Yavaş'tan istifa dedikodularıyla ilgili açıklama

Mansur Yavaş\'tan istifa dedikodularıyla ilgili açıklama

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, hakkında çıkan istifa edeceği ile ilgili söylentilere yanıt verdi. Yavaş, ''Partimden istifa edeceğime yönelik yaydırılmaya çalışılan dedikoduları görüyorum ancak ciddiye almıyorum'' ifadelerini kullandı.

07.11.2024 14:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP'de Esenyurt mitingi çatlaklara neden oldu. Esenyurt Belediyesi'ne kayyum atanmasının ardından düzenlenen mitinge katılmayan belediye başkanlarından olan Mansur Yavaş hakkında partisinden istifa edeceği söylentileri yapılmaya başlandı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, mitinge katılmama nedenini "Oraya gitmemem konusunda farklı anlamlar çıkarıldı ama belediye başkanlarımızın çoğu da gidemedi. Herkesin programları da var. Çankaya Belediye Başkanımız temsilen gitti" sözleriyle açıklamıştı.

CHP'de oluşan krizin ardından Mansur Yavaş'ın istifa ettiği gündeme geldi. Yavaş, istifa söylentileriyle ilgili yayınladığı yazılı açıklamasında "Dedikoduları ciddiye almıyorum" ifadelerini kullandı.

"DEDİKODULARIN NE MAKSATLA ÇIKARILDIĞINI BİLİYORUM"

Mansur Yavaş'ın açıklaması şu şekilde: "Partimden istifa edeceğime yönelik yaydırılmaya çalışılan dedikoduları görüyorum ancak ciddiye almıyorum. Bu dedikoduların ne maksatla çıkarıldığını biliyorum. Anketlerde gerileyen iktidar partisine nefes aldıracak, partimizi tartışmaya açacak hiçbir adımın içinde olmayacağımı herkesin bilmesini isterim. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olarak iki şeye odaklıyım. Ankara'ya hizmet etmeye ve genel başkanımızın liderliğinde Türkiye'nin birinci partisi olan partimizin ilk genel seçimlerde birinci çıkmasına. İktidarı değiştirerek, güçlendirilmiş parlamenter sistemi getirene kadar Cumhuriyet Halk Partisi ailesi olarak belediye başkanlarımızla, milletvekillerimizle, örgütümüzle, üretilmeye çalışılan fitnelere prim vermeden bir bütün halinde çalışacağız"

Mansur Yavaş, Politika, 3-sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Politika Mansur Yavaş'tan istifa dedikodularıyla ilgili açıklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Kemsl:
    buna nasıl oy verdi ankarali..elinden bir şey gelmiyor.arada bir çıkıp yorum yapıyor,ne pkk'lı nede milliyetciyi kırmamaya çalışıyor. bol bol çorba dağıttığını duyduk bu arada. 7 10 Yanıtla
  • Turan Akhan:
    80 milyon a konser veren çapsız 2 3 Yanıtla
  • Ender seker:
    arkan yıklısın sen önüne bak başkanım 2 3 Yanıtla
  • Berat Yavuz:
    sende o gurur yok anca ebru milyonlar ver bi konser icin 2 2 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    kur bir parti tek başına iktidarsin mansur bey 1 0 Yanıtla
  • Erbay Mercan:
    işi gücü algı Ankara'ya tek çivi çakmadı trafik istanbulu geçti bu hala gençlere şirin görünecek diye konserlerle paraları yiyor 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:37 Özgür Özel’den ’’MİT’e Mansur Yavaş talimatı verildi’’ iddiası Özgür Özel'den ''MİT'e Mansur Yavaş talimatı verildi'' iddiası
13:41 Cinsel ilişki sorusuna Narin’in ağabeyi Enes’ten dikkat çeken yanıt Cinsel ilişki sorusuna Narin'in ağabeyi Enes'ten dikkat çeken yanıt
13:37 Mahkeme başkanından ağabey Enes’e olay soru: Salim’in kızlarıyla ilişkiye girdin mi Mahkeme başkanından ağabey Enes'e olay soru: Salim'in kızlarıyla ilişkiye girdin mi?
10:59 Narin Güran davasında mahkeme salonunu buz kesen “Cinsel ilişki“ itirafı Narin Güran davasında mahkeme salonunu buz kesen "Cinsel ilişki" itirafı
07:34 Narin Güran davasının ilk duruşması başladı Narin Güran davasının ilk duruşması başladı
19:56 Jose Mourinho, basın toplantısına çıkmadı Jose Mourinho, basın toplantısına çıkmadı
19:42 Dervişoğlu’ndan Bahçeli’ye sert yanıt: İstersen gidip İmralı’da toplantı yapabilirsin Dervişoğlu'ndan Bahçeli'ye sert yanıt: İstersen gidip İmralı'da toplantı yapabilirsin
19:13 İmamoğlu randevu talebini geri çeviren Bahçeli’ye seslendi: Israrla gitmeye devam edeceğim İmamoğlu randevu talebini geri çeviren Bahçeli'ye seslendi: Israrla gitmeye devam edeceğim
19:02 Fenerbahçe’nin yıldızı ameliyat oldu Fenerbahçe'nin yıldızı ameliyat oldu
18:41 Güpegündüz sokak ortasında mastürbasyon yaptı Güpegündüz sokak ortasında mastürbasyon yaptı
18:26 A Milli Takım’ın Karadağ maçı başka stadyuma alındı A Milli Takım'ın Karadağ maçı başka stadyuma alındı
18:10 Ahmet Özer’in tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi Ahmet Özer'in tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi
18:10 Sami Uğurlu, yeni takımını 1 saat sonra buldu Sami Uğurlu, yeni takımını 1 saat sonra buldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2024 14:47:25. #1.13#
SON DAKİKA: Mansur Yavaş'tan istifa dedikodularıyla ilgili açıklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.