Mansur Yavaş'tan kapalı oturumda bomba konuşma! "Cumhurbaşkanı adayı olmalı" diyenler çok üzülecek

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayları arasında ismi en sık dillendirilen isimlerin başında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş geliyor. CHP'nin düzenlediği belediye başkanları toplantısı için Van'a giden Yavaş, ciddi bir ilgiyle karşılandı. Yavaş'ın Van'daki toplantının basına kapalı ayağında yaptığı konuşmanın detayları ise bomba etkisi yarattı.

BELEDİYE BAŞKANLARINA SEÇİM HAKKINDAKİ FİKİRLERİ SORULDU

Gazete Duvar'da yer alan habere göre CHP'nin Van'da düzenlediği belediye başkanları çalıştayının yankıları sürüyor. Edinilen bilgiye göre basına kapalı yapılan toplantılarda İstanbul, Ankara ve İzmir Büyükşehir belediye başkanlarına önümüzdeki seçim sürecine dair değerlendirmeleri soruldu, önerileri alındı.

"2024'TE BELEDİYEDE DAHA YÜKSEK OY ALMALIYIZ"

Bir katılımcının aktarımına göre toplantıda en dikkat çeken konuşmalardan birini Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş yaptı. Yavaş konuşmasında, "2019 belediye seçimlerinde aldığımız oyun üzerinde oy almak zorundayız. Bunu yapamamak bizim başarısızlığımızdır. O zaman 2024 seçimlerinde (yerel seçimler) olmamızın da, bu görevde kalmamızın da anlamı olmaz" dedi. Yavaş'ın bu konuşmasının ilgiyle dinlendiği ifade edildi.

"ADAY OLMALI" DİYENLERİ ÜZEN KONUŞMA

Mansur Yavaş'ın bu konuşması, "Cumhurbaşkanı adayı olmalı" diyenlerde de üzüntü yarattı. Çünkü Yavaş'ın sözleri, "2024'te yine Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olmak istiyor" yorumları yapılmasına neden oldu. Mansur Yavaş, geniş bir kesim tarafından "2023'te seçimleri kazanacak en güçlü aday" şeklinde görülüyor.