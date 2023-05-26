Mansur Yavaş'tan "Kılıçdaroğlu'ndan hiçbir talebim olmadı" diyen Sinan Oğan'a yalanlama: Makam talebeniz oldu - Son Dakika
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Mansur Yavaş'tan "Kılıçdaroğlu'ndan hiçbir talebim olmadı" diyen Sinan Oğan'a yalanlama: Makam talebeniz oldu

Mansur Yavaş'tan "Kılıçdaroğlu'ndan hiçbir talebim olmadı" diyen Sinan Oğan'a yalanlama: Makam talebeniz oldu

26.05.2023 10:58

14 Mayıs seçimlerinde ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olan Sinan Oğan, Cumhur İttifakı'na desteğini açıklamasının ardından katıldığı TRT yayınında "Sayın Kılıçdaroğlu'yla da görüştüm. Bu kamuoyuna yansımadı. Kılıçdaroğlu'ndan da benim hiçbir talebim olmadı" dedi. Bu sözlere yanıt veren Mansur Yavaş, "Kılıçdaroğlu'ndan makam talebiniz oldu. Hem de 'Tabanımı ikna etmek için kamuoyuna deklare edilmesi gerekir, aksi halde ikna edemem' dediniz." ifadelerini kullandı.

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Mansur Yavaş'tan 'Kılıçdaroğlu'ndan hiçbir talebim olmadı' diyen Sinan Oğan'a yalanlama: Makam talebeniz oldu Mansur Yavaş'tan 'Kılıçdaroğlu'ndan hiçbir talebim olmadı' diyen Sinan Oğan'a yalanlama: Makam talebeniz oldu 'Sinan Oğan'ın yeğeniyim' dedi, verdiği röportajla gündem yarattı! Sonrası daha bomba 'Sinan Oğan'ın yeğeniyim' dedi, verdiği röportajla gündem yarattı! Sonrası daha bomba

Mansur Yavaş, Sinan Oğan, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Mansur Yavaş'tan 'Kılıçdaroğlu'ndan hiçbir talebim olmadı' diyen Sinan Oğan'a yalanlama: Makam talebeniz oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mansur Yavaş'tan "Kılıçdaroğlu'ndan hiçbir talebim olmadı" diyen Sinan Oğan'a yalanlama: Makam talebeniz oldu - Son Dakika
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