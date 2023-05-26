Mansur Yavaş'tan "Kılıçdaroğlu'ndan hiçbir talebim olmadı" diyen Sinan Oğan'a yalanlama: Makam talebeniz oldu
26.05.2023 10:58
14 Mayıs seçimlerinde ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olan Sinan Oğan, Cumhur İttifakı'na desteğini açıklamasının ardından katıldığı TRT yayınında "Sayın Kılıçdaroğlu'yla da görüştüm. Bu kamuoyuna yansımadı. Kılıçdaroğlu'ndan da benim hiçbir talebim olmadı" dedi. Bu sözlere yanıt veren Mansur Yavaş, "Kılıçdaroğlu'ndan makam talebiniz oldu. Hem de 'Tabanımı ikna etmek için kamuoyuna deklare edilmesi gerekir, aksi halde ikna edemem' dediniz." ifadelerini kullandı.
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26.05.2023 11:35:20. #1.13#
SON DAKİKA: Mansur Yavaş'tan "Kılıçdaroğlu'ndan hiçbir talebim olmadı" diyen Sinan Oğan'a yalanlama: Makam talebeniz oldu - Son Dakika