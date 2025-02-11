Mansur Yavaş'tan ön seçim zirvesinde dikkat çeken sitem - Son Dakika
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Politika

Mansur Yavaş'tan ön seçim zirvesinde dikkat çeken sitem

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CHP'nin cumhurbaşkanı adayının belirleneceği ön seçime katılmama kararı alan ABB Mansur Yavaş'ın başkentteki zirvede Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı açıklamaları basından öğrendiğini ve bundan rahatsızlık duyduğunu söylediği öğrenildi. Yavaş'ın ''Bilgim dışında bir açıklama olduğunda bunu basından öğreniyorum. Boşa düşüyorum'' dediği ifade ediliyor.

11.02.2025 07:56
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Cumhuriyet Halk Partisi'nde cumhurbaşkanı adayının belirleneceği ön seçim için ismi geçen adaylardan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş kararını verdi.

ÖN SEÇİME KATILMAYACAK

Mansur Yavaş, CHP'de yapılacak ön seçime katılmama kararı aldı. Yavaş bu kararını dün akşam CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile yaptıkları üçlü zirvede Özel'e bildirdi.

YAVAŞ: AÇIKLAMA YAPILACAĞI ZAMAN BANA DA BİLGİ VERİLMELİ

Sözcü gazetesinden Saygı Öztürk, Ankara'da zirveye Mansur Yavaş'ın siteminin damga vurduğunu yazdı. Adaylıkla ilgili CHP Genel Başkanı Özgür Özel'le, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı açıklamaları basından öğrendiğini, bundan da rahatsızlık duyduğu toplantıda dile getirdiği öğrenilen Mansur Yavaş, bu konuda şunları söyledi; "Bir açıklama yapılacağı zaman bana da önceden bilgi verilmesini rica ediyorum. Bilgim dışında bir açıklama olduğunda bunu basından öğreniyorum. Boşa düşüyorum. Bu da hoş olmuyor. Açıklama yapınca sanki parti yönetimine karşıymışım gibi anlamlar çıkarılıyor. Seçmenin hayal kırıklığına uğratılmaması noktasında çok hassas bir süreç yürütülmeli."

CHP ÖN SEÇİM YÖNERGESİNİ KABUL ETTİ

Öte yandan CHP MYK, Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında ön seçim gündemiyle toplandı. MYK, Hukuk ve Seçim İşleri Genel Başkan Yardımcılığı'nın hazırladığı ön seçim yönerge taslağını, oylayarak kabul etti. CHP Lideri Özel, bugünkü haftalık grup toplantısında CHP'nin cumhurbaşkanı adayının belirleneceği ön seçimin tarihini açıklayacak.

CHP MYK, yaklaşık beş saat süren Parti Meclisi (PM) toplantısının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında parti genel merkezinde toplandı. Yaklaşık iki buçuk saat süren MYK'nın gündeminde de CHP'nin cumhurbaşkanı adayının belirleneceği ön seçim vardı. Edinilen bilgiye göre, CHP Hukuk ve Seçim İşleri Genel Başkan Yardımcılığı'nın hazırladığı ve PM toplantısında üzerinde fikir birliğine varılan ön seçim yönerge taslağı, MYK'da oylandı ve kabul edildi. Ön seçim tarihinin de karara bağlandığı yönergede, CHP'nin cumhurbaşkanı adayının belirleneceği ön seçimin ayrıntıları yer alıyor.

ÖZEL ÖN SEÇİM TARİHİNİ AÇIKLAYACAK

CHP Lideri Özel, yarın düzenlenecek haftalık grup toplantısında, ön seçimin tarihi başta olmak üzere; ön seçime aday olma kriterleri, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş ile yapılan üçlü görüşme ve CHP'nin erken seçim yol haritasına ilişkin ayrıntıları açıklayacak.

YÖNERGE HAKKINDA BASIN TOPLANTISI

CHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi, 14 Şubat Cuma günü, ön seçim yönergesine ilişkin basın toplantısı düzenleyecek. Çiftçi toplantıda; ön seçime dair teknik hususları, adaylık kriterleri, sandıkların nerelerde, nasıl kurulacağı gibi ayrıntıları basın mensuplarıyla paylaşacak.

Mansur Yavaş\'tan ön seçim zirvesinde dikkat çeken sitem

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Son Dakika Politika Mansur Yavaş'tan ön seçim zirvesinde dikkat çeken sitem - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • barış özcan:
    Eş başkanlık size yabancı değil, olaki kazanırsınız ikiniz başkan, Özelde onursal başkan olur 2 li yerine 3 lüyü görmüş olur Türk siyaseti. 1 1 Yanıtla
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