SGK borçlarını ödemesi istenen Yavaş\'tan bakanlığa salvo: Önce kendi borcunuzu ödeyin

Politika

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, belediyelerin SGK borçlarının "Kaynağında tahsil" açıklamasının ardından basın toplantısında düzenledi. Yavaş, SGK'ya en borçlu belediye iddialarına ilişkin "Bahsedilen SGK borç tutarı belediyenin şirketlerinin borcudur." dedi ve Çevre Bakanlığı'nın kendilerine 1 milyar 325 milyon TL borcu olduğunu açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada CHP'li belediyeleri kastederek borçların yerinde tahsili için Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın çalışma başlattığını söylemişti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise belediyelerin prim borçlarının toplam 96 milyar liraya ulaştığını bu borcun yüzde 80'inin belediye şirketlerine ait olduğunu söyleyerek en borçlu belediyenin de Ankara Büyükşehir Belediyesi olduğunu açıklamıştı

"ÇEVRE BAKANLIĞI'NIN BİZE 1 MİLYAR 325 MİLYON TL BORCU VAR"

Bu açıklamalara tepki gösteren Mansur Yavaş, "Son günlerde yapılan bu açıklamalardaki amacın tamamen halkın umudu haline gelen CHP'li belediyeleri itibarsızlaştırmak ve suni gündem olduğunu düşünüyorum" sözlerini kullandı. Bakanlıkların, Ankara Büyükşehir Belediyesine borcu olduğunu ifade eden Yavaş, "Çevre Bakanlığı'ndan bizim alacağımız var. Şu andaki rakam 1 milyar 325 milyon. Ödemiyorlar arkadaşlar. Çalışma Bakanına söylüyorum; Rakam1 milyar 325 milyon lira. Takas yapalım, alacağınızın 4'te 1'ini hemen almış oluyorsunuz. Ayrıca hazine satışlarından yüzde 10 pay verilmesi gerekirken 171 milyon 609 bin lira alacağımız var. Biz vatandaşın yükünü hafifletiyoruz, bize teşekkür etmeniz gerekirken bir yandan da kendi borcunuzu ödemiyorsunuz." ifadelerini kullandı.

"BİZ HİÇ PARA ÖDEMEDİK GİBİ İFADE EDİYORLAR

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin SGK borçlarına ilişkin bilgi veren Mansur Yavaş, "2019'da 16 milyon 900 bin lira belediyemizin sigorta borcu vardı. Şu anda 0... EGO'nun 5 milyon 180 bin vardı, şu anda 0... ASKİ'nin 3 milyon 500 bin vardı, şu anda borcumuz yok. Şirketlerin biz devraldığımızda 81 milyon dolar borcu vardı. Şu andaki borcumuz 174 milyon dolar. 5 milyar 571 milyon lira... Sanki biz hiç para ödemedik gibi ifade ediyorlar. 2019 ile 2024 arasında bu ödediğimiz bedellerin dışında 4 milyar 333 bin 892 lira SGK prim ödemesi de Ankara Büyükşehir tarafından yapılmıştır" dedi.

ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın açıklamalarından öne çıkan satırbaşları ise şöyle;

"Sayın Bakan, müflis tüccar gibisiniz! Eski defterleri karıştırıyorsunuz. Yönetemiyorsunuz, suçu başka yerlere atıyorsunuz. Unutmayın ki bu sorun sadece CHP'li belediye başkanlarının değil, ülkedeki tüm belediyelerin sorunudur

31 Mart'ta iktidarın aldığı ağır yenilgi ortadaki anket sonuçları ve ekonomide önleyemedikleri kötüye gidiş nedeniyle özellikle gündem değiştirerek belediyeleri hedef göstermeye başladılar. Özellikle sadece CHP'li belediyeleri. Sadece borçları olan ilk 5 belediyeyi açıklamışlar. Neden ilk 20, neden ilk 50 ya da tamamı değil.

"ALGI OPERASYONU YAPIYORLAR"

Keçiören Belediyesi bir şirketi 2 bin 850 çalışanı var. Sigortalı başına düşen 450 milyon lira. Bizim 16 şirket, 30 bin çalışan var. Şirketlerin 7'sinin dışarı iş yapan şirketlerimizin hiçbir yere borcu yok. Sigortalı başına düşen 190 bin lira. Mamak Belediyesi 2 şirketi var, 296 milyon lira borcu var. Gölbaşı Belediyesi 272 milyon lira borcu var, 1 şirketi var. Kahramankazan'ın 1 şirketi var, 241 milyon lira SGK'ya prim borcu var. Şimdi bunları CHP'li belediyeler sınıfı içine koyuyorlar ve algı operasyonu yapıyorlar.

"BELEDİYELER ÜZERİNDEN YÜKLENMEYİ SÜRDÜRÜYORLAR"

Geçtiğimiz dönemde ABB, EGO ve ASKİ'yi iflas ettirmek için 5 yıldır her şeyi denediler. Her yolu denediler ama başaramadılar. Başaramadıkları gibi insan öncelikli yönetim tarzımızı benimseyen Ankara halkı bize engel olmak isteyenlerin suratına yüzde 60'ın üzerinde bir oyu çarparak adeta ders verdi. Ancak anlıyoruz ki ders almamışlar, yine belediyeler üzerinden yüklenmeyi sürdürüyorlar.

Bakanın yaptığı açıklamada bahsedilen SGK borç tutarı, ABB iştiraklerinin borcudur. Peki bu borç neden olmuştur? Bu borçlar biz göreve geldiğimizde ne durumdalardı şimdi ne durumdalar?

ABB'nin mali durum raporunda borçlarımızın miktarı 1.774 milyon 441 bin dolar azalmış. Yani ABB, ANKA Park gibi ucube paralar verilen, mal olan bir tesisten kaynaklanan borcun tamamını ödedi.

Bu kredilerin birçoğu daha önceki dönemde, biz göreve gelmeden 2-3 yıl önce çekilmiş, bunların ilk ödeme tarihi, 1 kuruş ödenmeden, seçimi kaybedeceklerini tahmin ettikleri için yeni yönetimin sırtına sarılmış çok yüksek faizli borçlardı, bunların tamamını ödedik. Ve SGK borçlarını da 84 milyon 501 bin dolar olarak arttığını açıkladık. Bu artışın birçok sebebi var.

ABB borçları azalırken, SGK borçlarının artmasının da tabii ki sebepleri var. Ülke ekonomisinin durumu ortada. Pandemide EGO gelir elde edemedi, ücretsiz taşımaları arttı. Toplu taşıma fiyatları da olabilecek en aşağı seviyede tutuldu. Aslında düşünseler biz kendilerine yardımcı oluyoruz. Biz bu zor durumda vatandaşın en azından iktidarın bozduğu ekonomide, bu hayati olan ulaşım su gibi rakamları çok aşağıda tutuyoruz.

"KREDİ ÇEKMEK İSTEDİK İZİN VERMEDİLER"

Peki biz bunları hangi kaynakla yapacaktık? Dolaylı olarak sigorta primleri geciktirildi. Biz bu kaynakları sosyal desteklerden, pandemi döneminde, 6 Şubat depreminde, EYT'de emekli olanların tazminatını ödemek için kullandık. Kredi çekmek istedik Mecliste izin vermediler."