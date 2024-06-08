Mansur Yavaş Tarihi Kentler Birliği Başkanı seçildi! AK Parti ve MHP'den de oy aldı - Son Dakika
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Politika

Mansur Yavaş Tarihi Kentler Birliği Başkanı seçildi! AK Parti ve MHP'den de oy aldı

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP'nin 424 delegesinin olduğu Tarihi Kentler Birliği seçiminde 495 oy alarak başkan seçildi. Ortaya çıkan sonuca göre Yavaş'ın AK Parti ve MHP'den de oy aldığı görüldü. Bazı AK Partili delegeler de Türkiye Belediyeler Birliği seçimlerinde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na oy vermiş, gelişme sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Oy verenleri bulun" talimatı verdiği öne sürülmüştü.

08.06.2024 19:53  Güncelleme: 20:38
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Tarihi Kentler Birliği'nin genel kurulunda yapılan oylamayla başkanlığa seçildi. Oylamada ortaya çıkan sonuç ise siyasette yeni bir tartışmayı başlatacak gibi görünüyor.

AK PARTİ VE MHP'DEN YAVAŞ'A OY

Pendik'te bir otelde yapılan genel kurulda ABB Başkanı Yavaş ile Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk yarıştı. Oylama sonucunda 716 geçerli oydan 495'ini alan Yavaş, Tarihi Kentler Birliği Başkanı seçilirken Öntürk ise 221 oy alabildi.

CHP'nin 424 delegesinin olduğu seçimde Yavaş'ın 495 oy alması ve AK Parti ile MHP'nin adayı Mehmet Öntürk'ün ise 426 delegeye karşın 221 oyda kalması, AK Partili ve MHP'li delegeler arasında Yavaş'a oy verenlerin olduğunu ortaya çıkardı.

AK PARTİLİLER İMAMOĞLU'NA DA OY VERMİŞTİ

5 Haziran'da yapılan Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) seçimlerinde de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile AK Parti adayı Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç yarışmış, Genç 250 oy alırken İmamoğlu ise 515 oyla seçimleri kazanmıştı. CHP'nin 448 delegesinin bulunduğu seçimlerde İmamoğlu'nun 515 oy alması, "AK Partililer İmamoğlu'na oy verdi." yorumuna neden olmuştu.

Kulislerde dolaşan bilgilere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, TBB seçimlerinde çıkan sonuçlar nedeniyle İmamoğlu'na oy veren AK Partililerin ortaya çıkarılması için talimat verdiği öne sürülmüştü.

Mansur Yavaş Tarihi Kentler Birliği Başkanı seçildi! AK Parti ve MHP\'den de oy aldı

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Son Dakika Politika Mansur Yavaş Tarihi Kentler Birliği Başkanı seçildi! AK Parti ve MHP'den de oy aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Ender Kervancıoğlu: Adamsın Mansur başkan. 94 43 Yanıtla
  • Nuri Varol: geleceğin cumhurbaşkanı mahsun başkana akp liler bile oy verecek 58 32 Yanıtla
    Mehmet Kaynar: ÇOK BEKLERSİN. 24 42 Ender Kervancıoğlu: Makarna-Kömür-Saray. Bak bu üç denklemin bağlantısını iyi bilin. Bu denklem anlamını yitirdiğinde türk siyaseti daha akılcı bir boyuta erişecektir. Sözün kısası inşallah diyorum. Yerel seçimlerdeki uyanış hareketi hızla büyür. 33 17 YoH null: aynen katiliyorum 19 9
  • Kol Yen: hiçbir şey yapmadan sadece insanların gözünü boyayarak iltifat alan birini görmek isteyen bu başkana bakabilir bide ekürisi var tabi 21 25 Yanıtla
    Ziya Öner: 16 milyon emekliyi perişan ederek iltifat alanı görmekten iyidir ... 27 11
  • Nejat Genc: ıcraat sıfır.Bu nasıl iş.. 5 6 Yanıtla
  • Salih Karadayı: bir yeniden refah lı olarak mahsur yavaş Cumhurbaşkanı fatih Erbakan Cumhurbaşkanı yardımcısı olacak inşallah 4 2 Yanıtla
  • Ahmet yesil: korkunun ecele faydası yok 4 0 Yanıtla
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