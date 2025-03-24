Mansur Yavaş tepki çeken sözleri nedeniyle geri adım attı - Son Dakika
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Politika

Mansur Yavaş tepki çeken sözleri nedeniyle geri adım attı

Mansur Yavaş tepki çeken sözleri nedeniyle geri adım attı

Mansur Yavaş, Şırnak nevruzu görüntülerini kastederek "O mitinge gidenlere polisler pamuk şekeri verdi" sözlerinin ardından ilk kez açıklama yaptı. "Göstericilere yönelik çifte standardı eleştirdiğini" söyleyen Yavaş, "Polisin bir mitingde sergilediği müsamahanın, Saraçhane'de ya da Kızılay'da gösterilmemesini ve gençlerimize biber gazı, tazyikli suyla müdahale edilmesini eleştirdim" dedi.

24.03.2025 15:34
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Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'tan tepkilere neden olan "Dün doğuda bir yerde bana göre paçavra olan bayraklar sallanırken, o mitinge gidenlere polisler pamuk şekeri verirken, buradaki muameleyi de aynı şekilde bekliyoruz" sözlerine ilişkin ilk açıklama geldi.

"ÇİFTE STANDARDI ELEŞTİRDİM"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, tartışmalara neden olan sözlerinin çarpıtıldığını belirtti. Yavaş, "Saraçhane'de yaptığım konuşmayı çarpıtarak siyasallaştırmaya çalışanları dikkatle izliyorum. Konuşmam çok açık: Anayasa ile güvence altına alınmış gösteri hakkına yönelik çifte standardı eleştirdim." dedi.

"AYNI MÜSAMAHANIN SARAÇHANE VE KIZILAY'A DA GÖSTERİLMESİNİ İSTEDİM"

Yavaş, "Polisin bir mitingde sergilediği müsamahanın, İstanbul Saraçhane'de ya da Ankara Kızılay'da gösterilmemesini ve gençlerimize biber gazı, tazyikli suyla müdahale edilmesini eleştirdim. Bu eleştirimiz, anayasal haklara yönelik farklı muameleyedir. Biz, herkese eşit uygulama istiyoruz. Maalesef yine algı operasyonuyla, karalama kampanyası başlatmaya başladılar. Dün 'PKK sevdalısı' dediler, bugün 'Kürt düşmanı' diye hedef gösteriyorlar ama kimse heveslenmesin: Ne bu algılara teslim oluruz, ne halkımıza sırt çeviririz." ifadesini kullandı.

Daha önce İstanbul'daki Nevroz kutlamalarına atıfta bulunarak "paçavra olan bayraklar" ifadesini kullanan Yavaş, açıklamasında "Anayasa'nın 3. Maddesi açıktır: Bayrağı, şekli kanunda belirtilen beyaz ay yıldızlı al bayraktır. Tek bayrağımız da budur, adı Türk Bayrağı'dır" dedi.

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Yavaş şunları kaydetti:

- Kürt kardeşlerimizi terörle aynı kefeye koyan anlayışa hep karşı durdum. Bugün de aynı noktadayım. Bu toprakları var eden her bir vatandaşımız gibi Kürt yurttaşlarımız da başımızın tacıdır.

- Ankara'da Kürt nüfusun yoğun olduğu ilçelerde aldığımız güçlü destek, halkımızın bu anlayışı sahiplendiğinin açık göstergesidir.

- Aynı şekilde, PKK gibi eli kanlı bir terör örgütüne karşı duruşumuz da nettir; dün ne dediysek bugün de aynı yerdeyiz.

- Bu ülke bir hukuk devleti ise anayasa hepimizi bağlar. Anayasa'nın 3. Maddesi açıktır: "Bayrağı, şekli kanunda belirtilen beyaz ay yıldızlı al bayraktır.

"Tek bayrağımız da budur, adı Türk Bayrağı'dır.

- Son olarak sonradan öğrendiğim kadarıyla engelli bir vatandaşımızı sevindiren polis memurumuzu gönülden kutluyorum.

- Ülkemizin her yerinde eylem yapan vatandaşlarımıza yönelik, güvenlik güçlerimizden aynı şefkati beklediğimizi de ifade etmek isterim.

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TEPKİ YAĞMIŞTI

Yavaş'ın Saraçhane'deki konuşması DEM Parti'lilerden tepki gördü. Pervin Buldan sosyal medya hesabından Yavaş'ın videosunu paylaşarak "Faşo" yazdı. Sırrı Sakık da "Paçavra deyip hakaret etti" ifadelerini kullandı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise bir gün sonra aynı meydanda yaptığı konuşmada "Her kim bu kürsüden konuştuysa, söylediği bir söz kimi kırdıysa ondan helallik istemek partinin Genel Başkanı adına bendendir" diyerek yumuşatıcı mesajlar verdi.

Mansur Yavaş tepki çeken sözleri nedeniyle geri adım attı

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Son Dakika Politika Mansur Yavaş tepki çeken sözleri nedeniyle geri adım attı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (48)

  • BURAK HANZADE:
    geri adım nerde ?? yvşAK son dakika ??? 288 85 Yanıtla
  • ismail:
    ne kadar geri gidersen git laf ağızdan çıktı bizdende sana oy yok 194 102 Yanıtla
    osman k:
    önemli çok önemli sen olmasan 0 0
    serkan guler:
    çokta lazımdı senin oyun 0 0
  • Ghost Riley:
    ee? basliktaki geri adim nerde? gorebilen var mi? 192 46 Yanıtla
  • 220198:
    oo sabahtan beri mansur adamdir diyen putcular destek veren unluler noldu bak kulagini cektiler 122 115 Yanıtla
    osman k:
    hı hı dabi dabi 0 0
    Ekber SATIR:
    Siee dalyarak 0 0
  • qpvf786zkb:
    bu yavaşta çıksa çıksa aayaş çıkar -:) 108 117 Yanıtla
    osman k:
    rüyalar gerçek olsa sana her gün .... 0 0
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