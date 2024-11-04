Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum olarak atanan Tuncay Akkoyun'un ilk hamlesi - Son Dakika
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Politika

Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum olarak atanan Tuncay Akkoyun'un ilk hamlesi

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İçişleri Bakanlığı, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ü görevden alıp yerine Mardin Valisi Tuncay Akkoyun'u atadı. Türk'ten boşalan koltuğa oturan Akkoyun'un ilk hamlesi ise belediyenin internet sitesine kendi özgeçmişini koymak oldu.

04.11.2024 11:40
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İçişleri Bakanlığı kararıyla Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk görevden alınırken, kayyum olarak Tuncay Akkoyun atandı.

DUVARDAKİ FOTOĞRAFLAR DA DEĞİŞTİ

Türk'ten boşalan koltuğa oturan Akkoyun makam odasından fotoğraf paylaştı. Akkoyun'un ilk hamlesi ise duvara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını asmak ve belediyenin internet sitesine kendi özgeçmişini koymak oldu.

Mardin'e kayyum atanan Akkoyun'un ilk hamlesi internet sitesine kendi özgeçmişini koymak oldu

TUNCAY AKKOYUN KİMDİR?

1976 Elazığ doğumludur. İlk, orta ve lise tahsilini Elazığ'da tamamlamıştır. 1995 yılında Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünde başladığı eğitimini 1999 yılında tamamlamıştır. İçişleri Bakanlığınca düzenlenen Kaymakamlık Sınavını kazanarak 29 Mayıs 2000 yılında Elazığ Kaymakam Adayı olarak göreve başlamış, üç yıllık Kaymakam Adaylığı süresince hazırlanan eğitim ve staj programlarını başarı ile tamamlamıştır. Aynı süre içerisinde Adıyaman- Besni, Adana- Karaisalı ve Malatya-Kale Kaymakam Vekilliği görevlerinde bulunmuştur.

2001 yılında Ankara Üniversitesinde düzenlenen yabancı dil eğitiminin ardından İngiltere'de altı ay süren yabancı dil eğitimi programını tamamlamıştır. Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Ana Bilim Dalında Ceza Hukuku Alanında "Suç ve Kabahatlerde Kanunilik İlkesi" başlıklı tezi ile yüksek lisans eğitimini başarı ile tamamlamıştır. 2003 yılında Bursa- Harmancık Kaymakamlığı görevine atanmıştır. Daha sonra sırasıyla Malatya- Arguvan, Karaman- Ermenek, Erzincan- Tercan, Muğla- Ula Kaymakamlıkları, Kahramanmaraş Vali Yardımcılığı, Kahramanmaraş- Türkoğlu ve Kahramanmaraş- Elbistan Kaymakamlığı görevlerini gerçekleştirmiştir.

Türkoğlu Kaymakamlığı görevini devam ettirdiği süre içerisinde Kilis'te Suriye vatandaşı misafirlerin konaklaması için hazırlanan konaklama merkezinin kurulması amacıyla İçişleri Bakanlığınca görevlendirilmiş olup bir ay süre ile burada görev yapmıştır. Ayrıca Kahramanmaraş'ta Suriye vatandaşı misafirlerin konaklaması için hazırlanan çadır kent/konaklama merkezinin kuruluşunda görev yapmış ve bir yıl süreyle de yöneticiliğini yürütmüştür.

İçişleri Bakanlığı- Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) tarafından düzenlenen "Yerel Kalkınmada Mülki İdare Amirlerinin Kapasitelerinin Geliştirilmesi Projesi" kapsamında, 1-23 Temmuz 2017 tarihleri arasında Japonya'da eğitim ve araştırma çalışmalarına katılmıştır. Bu süre zarfında Kobe, Kushimoto, Tokyo, Sappora, Otaru kentlerinde Bölgesel ve Yerel Kalkınma, Afet Yönetimi ve Japonya'nın Yönetim Yapısı çalışmalarını yerinde inceleme imkânı bulmuştur.

2018 yılında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Özel Kalem Müdürü olarak görevlendirilmiştir. 12 Mayıs 2022 tarihli 2022/209 sayılı Cumhurbaşkanlığı Atama Kararıyla Karaman Valiliğine atanmıştır. 10 Ağustos 2023 tarihli 2023/376 sayılı Cumhurbaşkanlığı Atama Kararıyla Mardin Valiliğine atanmıştır. İyi derecede İngilizce bilen Tuncay Akkoyun, evli ve iki çocuk babasıdır.

Mardin Büyükşehir Belediyesi\'ne kayyum olarak atanan Tuncay Akkoyun\'un ilk hamlesi

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Son Dakika Politika Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum olarak atanan Tuncay Akkoyun'un ilk hamlesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (22)

  • Harun Çelik:
    Kürtler ekepeyi çöpe atacak tarihe not 72 61 Yanıtla
  • Murat Zor:
    Bu vatan içinde başka bir ülke kurmak isteyen herkes hem Kürdün Hem Türkün düşmanıdır. Amerika neden süper güç çünki oradaki herkes amerikalıyım diyor tıpkı zamanında Osmanlının Süper güç olduğu gibi. Irkçılık bizi bitirir. Bırakın Türk Kürt Laz Arap işini. Ölünce ırkın sorulmayacak. Bir ülkeyi parçalamanın en iyi yolu etnik guruplar arasında çatışma çılarmaktır. Güneydoğuda Kürdistan hayali kuranlar İsrailin maşasıdır. Bu ülkede Türk ün sahip olupta Kürdün sahip olamadığı bi hak yoktur. uyanın artık bırakın pkk nin peşinden gitmeyi. 90 30 Yanıtla
  • Erbay Mercan:
    Çok şükür devlet geldi... 48 58 Yanıtla
  • Turk:
    Allah hayırlı uğurlu etsin. 45 53 Yanıtla
  • Yunus Kurt:
    Yemin ediyorum hırsızsınız lan 61 33 Yanıtla
  • Abdullah Çelik:
    Haram 68 19 Yanıtla
  • Galatasaray 1905:
    boş koltuga oturmayı çok seviyorlar milletin hakkını iradesini gasp etmek en büyük alcaklıktır adamlar belediye başkanı seçiliyor ve sonra kayyum atanıyor ozaman temiz kağıdı vermeyin bu insanları secen halktır iktidarınız batsın ey ekp 50 22 Yanıtla
  • Johan Elmander:
    haram olsun 50 19 Yanıtla
  • deyvani10 :
    bu seçim şatafatina ne gerek vardi ozaman. bence biz herşey oluyoruz sadece insan olamiyoruz 37 6 Yanıtla
  • Erkan Ölmez:
    Can Aksoy Esenyurta atandı yanlış yazıyorsun kardeş dikkat biraz!!! 9 0 Yanıtla
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