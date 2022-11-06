Doğu Perinçek'ten PKK'ya silah bırakma çağrısı: Kardeşlerim, Türkiye sizi kucaklamaya hazır - Son Dakika
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Doğu Perinçek'ten PKK'ya silah bırakma çağrısı: Kardeşlerim, Türkiye sizi kucaklamaya hazır

06.11.2022 00:38
Doğu Perinçek'ten PKK'ya silah bırakma çağrısı: Kardeşlerim, Türkiye sizi kucaklamaya hazır

Mardin İl Kurultayı'na katılan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, PKK terör örgütüne silah bırakma çağrısı yaptı. Perinçek, PKK'ya "Kardeşlerim" diye seslenerek, "Elinizdeki Amerika'dan, İsrail'den aldığınız silahları kardeşlerim bırakın" dedi.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Mardin'de partisinin İl Kurultayı'na katıldı. PKK terör örgütüne silah bırakma çağrısı yapan Perinçek'in 'kardeşlerim' diye seslenmesi dikkat çekti.

"KARDEŞLERİM SİLAHLARI BIRAKIN"

Türkiye'nin kucaklamaya hazır olduğunu belirten Perinçek şu ifadeleri kullandı:

"Kandil'e sesleniyoruz, kardeşinize kurşun sıkmayın. Elinizdeki Amerika'dan, İsrail'den aldığınız silahları kardeşlerim bırakın. Bırakın yere atın. Türkiye sizi kucaklamaya hazır. Amerikan silahıyla birbirimizi vurmayalım, kucaklaşalım, birleşelim. Emeğimizle kol kola vererek, omuz omuza vererek Türkiye'mizi aydınlıklara, berekete, kardeşliğe götürelim."

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Doğu Perinçek, PKK, Politika, Güncel, Son Dakika

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