Doğu Perinçek'ten PKK'ya silah bırakma çağrısı: Kardeşlerim, Türkiye sizi kucaklamaya hazır

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Mardin'de partisinin İl Kurultayı'na katıldı. PKK terör örgütüne silah bırakma çağrısı yapan Perinçek'in 'kardeşlerim' diye seslenmesi dikkat çekti.
Türkiye'nin kucaklamaya hazır olduğunu belirten Perinçek şu ifadeleri kullandı:
"Kandil'e sesleniyoruz, kardeşinize kurşun sıkmayın. Elinizdeki Amerika'dan, İsrail'den aldığınız silahları kardeşlerim bırakın. Bırakın yere atın. Türkiye sizi kucaklamaya hazır. Amerikan silahıyla birbirimizi vurmayalım, kucaklaşalım, birleşelim. Emeğimizle kol kola vererek, omuz omuza vererek Türkiye'mizi aydınlıklara, berekete, kardeşliğe götürelim."
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