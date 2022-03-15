Mariupol'de 350 bin kişi mahsur - Son Dakika

Mariupol Belediye Başkanı Danışmanı Petro Andriushchenko, "Rus saldırılarının başlamasının ardından ilk 3 günde 690 bin kişi tahliye edildi. Ancak 1 Mart'tan bu yana 350 bin kişi de kentte mahsur kaldı" dedi.

Rusya, Ukrayna'nın güneyindeki Mariupol kentine yönelik saldırılarını arttırırken, Mariupol Belediye Başkanı Danışmanı Petro Andriushchenko bölgedeki duruma ilişkin açıklama yaptı. Andriushchenko, Rusya'nın Ukrayna saldırılarının ilk 3 gününde 690 bin kişinin tahliye edildiğini ifade ederek, son günlerde insanların güvenle tahliyesi için insani koridorların kurulmaya çalışıldığını, ancak başarı sağlanamadığını söyledi. İnsani yardım konvoyunun Pazar günü bölgeye ulaştığını, ancak kente giriş yapamadığını sözlerine ekleyen Andriushchenko, "Rus saldırılarının başlamasının ardından ilk 3 günde 690 bin kişi tahliye edildi. Ancak 1 Mart'tan bu yana 350 bin kişi de kentte mahsur kaldı. İnsanların büyük bir kısmı binaların bodrum katlarında ya da sığınaklarında insani olmayan koşullarda kalıyor. Gıda yok, su yok, elektrik yok, ısıtıcı yok" ifadelerini kullandı.

Sivil kayıplara değinen Andriushchenko, polis ve sağlık yetkililerinden alınan verilerin gerçeği yansıtmadığını sözlerine ekleyerek, "Pazar günü itibariyle bin 800 kişi hayatını kaybetti" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Oleksiy Arestovych dün yaptığı açıklamada, Mariupol'a yönelik bombardımanda 2 bin 500 kişinin hayatını kaybettiğini söylemişti. - MARIUPOL