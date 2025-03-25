Marmaray'da İmamoğlu tartışması: Destekçiler ile karşıt grup arasında gerginlik çıktı - Son Dakika
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Politika

Marmaray'da İmamoğlu tartışması: Destekçiler ile karşıt grup arasında gerginlik çıktı

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Marmaray'da yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu destekçileri ile ''Hırsız Eko İstanbul'dan defol'' sloganı atan grup karşı karşıya geldi. Tansiyonun artması üzerine araya güvenlik görevlileri girdi.

25.03.2025 11:32
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İstanbul'da Marmaray'da seyahat eden yolcular, Ekrem İmamoğlu'na destek verenler ile ona tepki gösterenler arasında çıkan tartışmaya tanık oldu.

Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek amacıyla slogan atan bir grup, karşıt görüşteki yolcuların "Hırsız Eko İstanbul'dan defol" şeklindeki sloganlarıyla karşılaştı. İki grup arasında karşılıklı sloganlarla başlayan tartışma kısa sürede büyüdü.

GÜVENLİK GÖREVLİLERİ ARAYA GİRDİ

Tansiyonun yükselmesi üzerine Marmaray güvenlik görevlileri ve diğer yolcular devreye girerek tarafları sakinleştirmeye çalıştı. Yaşanan gerginlik fiziksel müdahaleye dönüşmeden son bulurken, olay anı çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi.

Marmaray\'da İmamoğlu tartışması: Destekçiler ile karşıt grup arasında gerginlik çıktı

Ekrem İmamoğlu, Politika, İstanbul, Marmaray, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Politika Marmaray'da İmamoğlu tartışması: Destekçiler ile karşıt grup arasında gerginlik çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (42)

  • mustafa sagdic:
    ak makarnalar. önce kendi kapinizi supurun. suslumanlar 280 345 Yanıtla
  • mustafa sagdic:
    istedikleri de bu koş olsun ekonomik sıkıntılar unutulsun. hep ben başta kalayim aile saltanatim devam etsin. dışarda kim ne hali varsa görsün. makarnaya yetecek kadar maaş veririz yeter 328 198 Yanıtla
  • Uuu bbb:
    satılık AKP'liler 233 265 Yanıtla
  • Sernazze:
    Gerginlik yok .Hırsızlık , hainlik yapanlara ve bunları savunanlara gerçekleri anlatmışlar.... 249 141 Yanıtla
  • Slan:
    Akp elektriğe Nisan'da % zam yapacak öyle devam edin her şey güzel olacak bu saatten sonra 157 168 Yanıtla
  • Turgut Yıldız:
    tamam atamanız yapılacak isimlerinizi verin 208 108 Yanıtla
  • Nurettin DEMİR:
    akşamdan beri o kadar gözaltı o kadar olay oldu onları niye yayınlamıyorsunuz SİZDE TARAFSIZ DEĞİLSİNİZ yoksa KORKUYORMUSUNUZ 150 65 Yanıtla
  • RotasizGassal:
    Saygı göstermezseniz saygı göremezsiniz gençler. 118 30 Yanıtla
  • Omer Kendi:
    hepsi ayni siyasetten uzak duralim, kim basa gelirse kendi cebin ilk dusunur , o yuzden hic birini dinlemeyin 108 10 Yanıtla
  • astragan:
    etrafımız ve kendimiz için en güçlü olmamız gereken şu zamanda kimse 3 kuruşluk dünyalık için tahriklere kapılmasın. 93 18 Yanıtla
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SON DAKİKA: Marmaray'da İmamoğlu tartışması: Destekçiler ile karşıt grup arasında gerginlik çıktı - Son Dakika
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