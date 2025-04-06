MASAK Özgür Özel\'in iddialarına yanıt verdi

MASAK, CHP Lideri Özgür Özel'in kuruma yönelik iddialarına verdiği yanıtta kamuoyunu yanıltmaya ve kurumu yıpratmaya yönelik sistematik şekilde sürdürülen mesnetsiz ithamlarla ilgili olarak kamuoyunun tekrar bilgilendirilmesine ihtiyaç olduğu ifade edildi.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in iddialarına ilişkin açıklamada bulundu.

"KURUMU YIPRATMAYA YÖNELİK İTHAM"

Açıklamada, kamuoyunu yanıltmaya ve kurumu yıpratmaya yönelik sistematik şekilde sürdürülen mesnetsiz ithamlarla ilgili olarak kamuoyunun tekrar bilgilendirilmesine ihtiyaç olduğu belirtilerek, "MASAK'ın savcılık tarafından iletilen taleplerden kaynaklanan analiz çalışmaları sonucunda hazırladığı raporlar, Başkanlık dışında hiçbir makamın bilgisine veya oluruna sunulmadan tümüyle teknik bir süreç içinde, Başkanlığın yönetim kademelerinin gözetim ve denetimi altında tamamlanmakta ve doğrudan talepte bulunan savcılığa iletilmektedir." ifadeleri kullanıldı.

"MASAK RAPORLARI YARGININ TAKDİRİNDEDİR"

Bu sürece Bakanlık yönetim mercilerinin hiçbir dahlinin bulunmadığına işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Mevzuatına göre yetkilendirilmiş uzman yardımcıları tarafından hazırlanmış olması, hukuken ve yetkinlik açısından, hazırlanan raporların niteliğini zayıflatmamaktadır. MASAK'ın tüm raporları, diğer kurum ve kuruluşlardan aldığı finansal verilere dayanmaktadır. MASAK raporlarındaki verilerin herhangi bir suç teşkil edip etmediği her zaman yargı mercilerinin takdirindedir. Mali suçlarla mücadele ülkemiz ve milletimiz için çok önemli olup, MASAK çalışmalarını kanunların verdiği yetki çerçevesinde titizlikle sürdürmektedir."

ÖZGÜR ÖZEL'İN İDDİALARI

CHP'nin 31. Olağanüstü Kurultayı'nda konuşan CHP lideri Özgür Özel, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'le ilgili iddialar öne sürmüş, Şimşek'in İBB'ye yönelik soruşturmada hazırlanan MASAK raporu için baskı yaptığını belirten Özel, "Yurt dışı yasağı olan TÜSİAD yöneticilerine Euro Chambres davetinde soruyorlar ne suç işlemişler diye; hükümeti eleştirmiş diyorlar. Mehmet Şimşek o insanları ikna edip para bulmaya çalışıyor. Mehmet Şimşek dünyada demokrat görünen gerçekte Türkiye'deki cuntanın mali ayağı olan kişidir. MASAK'ta rapora imza atacak uzman veya kıdemli bulamadılar. Bizzat Mehmet Şimşek'in baskısıyla bir uzman yardımcısına imza attırdılar" ifadelerini kullanmıştı.