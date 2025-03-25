MASAK\'tan, CHP lideri Özgür Özel\'in iddialarına yanıt

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Kurul'a yönelik sözleriyle ilgili bir açıklama yaptı.

MASAK'TAN ÖZEL'İN SÖZLERİNE YANIT

Başkanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Kurul tarafından yürütülen analiz ve inceleme çalışmalarında adli mercilerin ve kolluk birimlerinin taleplerinin önemli yer tuttuğu belirtilerek, bu kapsamda MASAK çalışmalarının uzman ve yetkili uzman yardımcıları eliyle yürütüldüğü vurgulandı. Uzman ya da yetkili uzman yardımcılarınca objektif finansal verilere istinaden hazırlanan raporların Başkanlığın okuma ve değerlendirme süreçlerinden geçtikten sonra işleme konulduğu ifade edilen

"7 AYRI RAPORUN 3 TANESİ YETKİLİ UZMAN YARDIMCISINCA, DİĞERLERİ UZMAN VE YETKİLİ UZMAN YARDIMCISINCA ÇİFT İMZAYLA HAZIRLANMIŞTIR"

Açıklamada, şu bilgilere yer verildi: "Bu nedenle sürecin sadece raporu hazırlayan uzman yardımcısının insiyatif ve sorumluluğunda yürümesinden bahsedilmesi mümkün değildir. MASAK'ın analiz ve inceleme çalışmaları, görevin niteliği gereğince, tümüyle mevzuat çerçevesinde teknik bir süreç şeklinde yürütülmekte olup hazırlanan raporlar, Başkanlık dışında hiçbir makamın bilgisine veya oluruna sunulmadan doğrudan talepte bulunan makama iletilmektedir. Bu sürece Bakanlık yönetim mercilerinin hiçbir dahlinin olması söz konusu değildir. Güncel konuda ise MASAK tarafından hazırlanarak adli mercilere sunulan 7 ayrı raporun 3 tanesi yetkili uzman yardımcısınca, diğerleri uzman ve yetkili uzman yardımcısınca çift imzayla hazırlanmıştır."

"MASAK'IN KARALANMASININ KİMSEYE FAYDASININ OLMAYACAĞI DİKKATE ALINMALIDIR"

Açıklamada, rapor sonunda yer verilen metinin mutat olarak tüm raporlarda yer alan otomatik bir metin olduğunun, vakaya özel bir anlam taşımadığının altı çizilerek, "Bu çerçevede mali suçlarla mücadelede müstesna bir görev icra eden MASAK'ın çalışma ve gayretlerinin karalanmasının kimseye faydasının olmayacağı dikkate alınmalıdır." değerlendirmesinde bulunuldu.

ÖZEL NE DEMİŞTİ?

CHP'nin Beşiktaş Mustafa Kemal Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen grup toplantısında konuşan Genel Başkan Özgür Özel, "Akın Gürlek (İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı), MASAK'tan ne zaman rapor talep etmiş, 3 Mart. Görevlendirme 10 Mart'ta yapıldı. MASAK raporu ne zaman gelmiş, 17 Mart. 19 Mart darbesinden, yani pazartesi operasyondan iki gün önce geliyor. MASAK başkanının, yardımcısının imzası var mı raporda? Yok. Dört uzman yardımcısı, birinde bile uzman yok. Savcının bütün suçlamaları dayandırmak için beklediği belgeye imza attıracak bir uzman bulamamışlar." ifadelerini kullanmıştı.