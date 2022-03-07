MEB'den özel öğrencilere 20 TIR eğitim materyali - Son Dakika

MİLLİ Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in katıldığı törenle Türkiye'nin çeşitli bölgelerindeki özel öğrencilere 20 TIR özel eğitim materyali gönderildi.

Bakan Özer, Elmadağ Ders Aletleri Yapım Merkezi'nde düzenlenen 'Özel Eğitim Uygulama Okulları'nda Kurulacak Beceri Uygulama Alanlarının Tanıtımı ve Malzemelerinin Dağıtımı Programı'na katıldı. Burada konuşan Özer, eğitimde fırsat eşitliği için özel çocukların başlangıçtan itibaren unutulmadığını belirterek, yaklaşık 367 bin özel eğitim öğrencisinin bu hizmetten yararlandığını söyledi.

'300 ÖZEL EĞİTİM ANAOKULU HİZMETE GİRECEK'Bakan Özer, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) olarak özel eğitimde sunulan hizmetlerin kapasitesini artırmak için çeşitli çalışmalar yürüttüklerini ifade ederek, "Özellikle son yıllarda özel eğitim anaokuluna ağırlık verdik. Hepinizin malum olduğu üzere daha önceden sadece 28 ilimizde olan özel eğitim anaokulunu büyük bir seferberlik başlatarak 81 ilde 2021 yılı itibarıyla 112 anaokuluna ulaştırmış olduk. ve artık özel eğitim anaokulu olmayan hiçbir ilimiz kalmadı. 2022 yılında okul öncesi eğitim kapsamında özel eğitimi de bu anlamda unutmuyoruz. 23 tane özel eğitim anaokulunu hizmete aldık ve dolayısıyla özel eğitim anaokulu sayısını 135'e çıkardık. 2022 yılında yatırım programına da 165 tane özel eğitim anaokulunu dahil ettik. Yani 2022 sonu itibariyle 81 ilimizde 300 tane özel eğitim anaokulu hizmete girmiş olacak" dedi.'ÖZEL EĞİTİM MATERYALLERİNİ 1 MİLYONA ÇIKARACAĞIZ'Son yıllarda özel eğitimde gelişimi arttırdıktan sonra ağırlık verdikleri şeyin özel materyal üretimi olduğunu vurgulayan Bakan Özer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde yürütülen 'Özel Çocuklara Özel Materyaller' projesi kapsamında son 4 yıl içerisinde tüm okullara 517 bin özel eğitim materyali ulaştırdıklarını hatırlatarak, "Bu yıl sonu itibarıyla özel eğitim materyallerini 1 milyona çıkartacağız. Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz yeni bir proje başlattı; 5 tane beceri uygulama alanında artık materyalden ziyade çocuklarımızın uygulama becerilerini, yaşam becerilerini arttırmak için yeni alanlar oluşturduk. İşte bugün bu oluşturulan alanlara üretilen malzemelerin dağıtım törenindeyiz. Görsel sanatlardan müziğe, bahçe bakımından hayvan bakımına kadar beş farklı alanda çocuklarımız için 1007 tane özel eğitim uygulama okulunda beceri uygulama alanları oluşturacağız" diye konuştu.EMİNE ERDOĞAN: ÇOCUKLARIMIZIN EĞİTİMİ EN ÖNEMLİ MESELEMİZPrograma mesaj gönderen Emine Erdoğan ise, "Çocuklarımızın eğitimi en önemli meselemizdir. Milli Eğitim Bakanlığımız, tüm personeliyle, üstün bir gayret ortaya koyarak, milli eğitimimizi hep daha ileriye taşımak için özverili bir çalışma yürütüyor. Eğitim sistemimiz içinde, özel eğitimin çok ayrı bir yeri var. Milli Eğitim Bakanlığımız, özel eğitime ihtiyaç duyan çocuklarımıza büyük bir hassasiyet ve alandaki bilimsel gelişmelerle tasarlanmış materyal ürettiği gibi, eğitim ortamlarını sürekli zenginleştiriyor. Sayısı günbegün artan eğitim materyalleri, eğitimcilerimizin verimini artırdığı gibi, öğrencilerimizin kazanımlarını güçlü bir şekilde destekliyor. Özel eğitime ihtiyaç duyan çocuklarımızın hayatlarını bağımsız bireyler olarak idame ettirebilmelerinin büyük önemi var. Bu noktada, yaparak ve yaşayarak öğrenme imkanı sunan Beceri Uygulama Alanlarının hazırlanmasını takdirle karşılıyorum. Görsel sanatlardan spora kadar birçok alanda kazanacakları beceriler, çocuklarımızın potansiyelini keşfetmelerine de hizmet edecek" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından merkezde üretilen 210 bin 971 adet özel eğitim materyali, 20 TIR'la 20 ile gönderildi.