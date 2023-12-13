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Meclis bahçesindeki mangal partisi tepki çekti - Son Dakika
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Meclis bahçesindeki mangal partisi tepki çekti

TBMM'de bütçe görüşmeleri devam ederken AK Parti Diyarbakır Milletvekili Suna Kepoğlu Ataman, Meclis bahçesinde mangal partisi düzenledi. Bazı vatandaşlar, Ataman'ın düzenlediği mangal partisine tepki gösterdi.

13.12.2023 - 22:43,  Güncelleme: 23:14
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Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) devam eden bütçe görüşmelerine mangal partisi damga vurdu. AK Parti Diyarbakır Milletvekili Suna Kepoğlu Ataman, Meclis bahçesinde mangal partisi düzenledi. Meclis'teki mangal partisi kamuoyunda tepki çekti.

AK Partili Ataman, Diyarbakır'ın yöresel lezzetlerinden olan ciğeri mangalda kendi elleriyle pişirip basın mensupları ve milletvekillerine ikram etti.

Meclis bahçesindeki mangal partisi tepki çekti
AK Parti Diyarbakır Milletvekili Suna Kepoğlu Ataman

MECLİS'TE MANGAL PARTİSİ YAPTI

Düzenlediği mangal partisini sosyal medya hesabı X'ten de paylaşan Ataman, "Gazi Meclisimiz bugün kadim şehrimiz Diyarbakır koktu... TBMM'de 2024 yılı bütçe görüşmelerimiz devam ederken, Gazi meclisinde bulunan tüm milletvekillerine, meclis çalışanlarına ve misafirlere Diyarbakırımızın coğrafi işaret tescilli lezzetlerinden ciğer, meftune, kadayıf ve meyan kökü şerbeti ikramında bulunduk." ifadelerini kullandı.

Meclis bahçesindeki mangal partisi tepki çekti

"HAKKIMI HELAL ETMİYORUM"

Ataman'ın TBMM'deki mangal partisine bazı vatandaşlar tepki gösterdi. Sosyal medya hesaplarından tepkilerini dile getiren vatandaşlar, "Hakkımı helal etmiyorum", "Halk umurlarında değil" ifadelerini kullandı.

İşte o tepkiler:

Meclis bahçesindeki mangal partisi tepki çekti
Meclis bahçesindeki mangal partisi tepki çekti
Meclis bahçesindeki mangal partisi tepki çekti
Meclis bahçesindeki mangal partisi tepki çekti
Meclis bahçesindeki mangal partisi tepki çekti
Meclis bahçesindeki mangal partisi tepki çekti

Öte yandan önceki gün TBMM Genel Kurulunda Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'in kürsüde fenalaşması sonrası bütçe görüşmeleri bugüne ertelenmişti.

Meclis bahçesindeki mangal partisi tepki çekti
Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Politika
YORUMLAR (1)
  • Gerginyo : Sen kepoğlu değil köpoğlusun Yanıtla 6 1

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Son Dakika Politika Meclis bahçesindeki mangal partisi tepki çekti - Son Dakika


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