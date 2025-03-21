Meclis'te kıyamet koparken batak oynayan vekilin rahatlığı pes dedirtti - Son Dakika
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Politika

Meclis'te kıyamet koparken batak oynayan vekilin rahatlığı pes dedirtti

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması sonrası tansiyonun yükseldiği Meclis'te AK Partili ve CHP'li vekillerin kavgası esnasında bir milletvekilinin cep telefonuyla batak oynadığı anlar dikkat çekti.

21.03.2025 16:10
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik gerçekleştirilen operasyonun yansımaları devam ederken gerilim Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne de sıçradı.

TBMM'DE ORTALIK KARIŞTI

TBMM Genel Kurulu, emeklilere bayram ikramiyesinin de yer aldığı kanun teklifini görüşmek üzere dün bir araya geldi. Meclis'te konu bir anda İmamoğlu'na gelirken, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, elindeki kolonyayı AK Parti sıralarına doğru fırlattı. Bunun üzerine AK Parti ile CHP milletvekilleri arasında arbede yaşandı.

KAVGA ESNASINDA BATAK OYNADI

Bu esnada Meclis'te kaydedilen bir görüntü dikkat çekti. Kavga anının ortasında bir milletvekilinin, arka sıralarda batak oynadığı anlar ise dikkatlerden kaçmadı.

Meclis\'te kıyamet koparken batak oynayan vekilin rahatlığı pes dedirtti

Ekrem İmamoğlu, Milletvekili, AK Parti, Politika, Güncel, Kavga, Son Dakika

Son Dakika Politika Meclis'te kıyamet koparken batak oynayan vekilin rahatlığı pes dedirtti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (28)

  • Ponçik Pamuk:
    adamların tuzu kuru ..rahatlığı reislerinden geliyordur....inşaat maden işçileri canları çıkıyor helal kazanç elde etmek için ..bunlar maaşı senin benim cebimden bedava ohhh mis 301 40 Yanıtla
  • Uuu bbb:
    işte vatan haini 300 12 Yanıtla
  • Ahmet PEHLİVAN:
    Seçenın rezıl seçilenin vezir oldugu manzara 261 0 Yanıtla
  • Murat Aslan:
    Adam gomus a... Kavgaya müdahil olmadı diye; maaşı mı eksik yatacak, dokunulmazlığı mı kalkacak, Süper Emekliliği mi yanacak... 204 4 Yanıtla
  • Mutlu Deveci:
    Bu vekil kimse fark etmeksizin bizden kesilen vergilerden aldığı maaşı haram olsun. Ben hakkımı helal etmiyorum. 185 8 Yanıtla
  • Pinokyo Net:
    ne istifa edecek ne de görevden alınacak acı olan da bu 171 2 Yanıtla
  • mustafa kemal ünal:
    batmışız zaten diyor son zamanlarımı batak oyanyarak geçireyim diyordur 137 8 Yanıtla
    mustafa kemal ünal:
    neden akepenin vekili olduğunu yazmıyorsunuz merak ettim 25 2
    TURGUT ÇELİK:
    Chp nın olmadığı ne malum 3 6
  • Kocarex Bigrex:
    en iyisini yapmış gidipte cahillemi savaşacak helall olsun 34 81 Yanıtla
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