İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik gerçekleştirilen operasyonun yansımaları devam ederken gerilim Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne de sıçradı.
TBMM Genel Kurulu, emeklilere bayram ikramiyesinin de yer aldığı kanun teklifini görüşmek üzere dün bir araya geldi. Meclis'te konu bir anda İmamoğlu'na gelirken, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, elindeki kolonyayı AK Parti sıralarına doğru fırlattı. Bunun üzerine AK Parti ile CHP milletvekilleri arasında arbede yaşandı.
Bu esnada Meclis'te kaydedilen bir görüntü dikkat çekti. Kavga anının ortasında bir milletvekilinin, arka sıralarda batak oynadığı anlar ise dikkatlerden kaçmadı.
Son Dakika › Politika › Meclis'te kıyamet koparken batak oynayan vekilin rahatlığı pes dedirtti - Son Dakika
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