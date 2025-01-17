Meclise zorla girmeye çalışan senatör, yaka paça gözaltına alındı - Son Dakika
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Politika

Meclise zorla girmeye çalışan senatör, yaka paça gözaltına alındı

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Georgia eyalet senatörü Colton Moore, kendisine uygulanan meclise giriş yasağına rağmen meclis binasına girmeye çalışırken gözaltına alındı. Geçen yıl vefat eden Senatör David Ralston hakkındaki ağır sözleri nedeniyle meclise girişi yasaklanan Moore, 200 bin seçmeni temsil ettiğini belirterek içeri girmeye çalıştı.

17.01.2025 15:35  Güncelleme: 15:40
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Georgia eyalet senatörü Colton Moore, kendisine uygulanan yasağa rağmen meclis binasına girmeye çalışırken gözaltına alındı. Olay sırasında yaşanan arbede güvenlik kameralarına yansıdı.

Vali Brian Kemp'in yapacağı yıllık konuşmayı dinlemek üzere meclise gitmek isteyen Moore, girişte güvenlik görevlileriyle tartıştı. Geçen yıl vefat eden Senatör David Ralston hakkındaki ağır sözleri nedeniyle meclise girişi yasaklanan Moore, "200 bin seçmeni temsil ettiğini" belirterek içeri girmeye çalıştı.

Güvenlik görevlilerinin uyarılarını dikkate almayan Moore, yaşanan arbedenin ardından yere düştü. Bu sırada en az altı polis memurunun müdahalesiyle kelepçelenerek gözaltına alındı.

Meclis Başkanı Jon Burns, yaptığı açıklamada, "Moore, Senatör Ralston'ın ailesi ve arkadaşlarından özür dilemedikçe meclis yasağı devam edecek" dedi.

Moore'un ekibinden yapılan yazılı açıklamada, "Senatörümüz haksız yere tutuklandı. Atlanta'daki hapishanede tutulan Moore'un bir an önce serbest bırakılması için hukuki girişimlerde bulunuyoruz" denildi.

Olay öncesi bir basın kuruluşuna konuşan Moore, "Anayasal hakkım olan toplantıya katılacağım. Beni tutuklamak istiyorlarsa, bu onların sorunu" ifadelerini kullanmıştı.

Eyalet polisi, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

Meclise zorla girmeye çalışan senatör, yaka paça gözaltına alındı
Meclise zorla girmeye çalışan senatör, yaka paça gözaltına alındı
Meclise zorla girmeye çalışan senatör, yaka paça gözaltına alındı

Amerika Birleşik Devletleri, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Hukuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika Meclise zorla girmeye çalışan senatör, yaka paça gözaltına alındı - Son Dakika

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