DEVA Partili Ekmen: İsrail ile ticareti bugüne kadar neden kesmediniz? - Son Dakika
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Politika

DEVA Partili Ekmen: İsrail ile ticareti bugüne kadar neden kesmediniz?

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Türkiye'nin İsrail'le ticareti durdurmasına bir yorum da DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen'den geldi. Ekmen, "İsrail ile yapılan ticarete dair sayısız araştırma önergesi verildi. Ama İktidar uzun bir süre İsrail ile ticaret yok dedi. Daha sonra İsrail'le ticaret var ama bu Filistin'le yapılan ticaretin zorunlu bir parçasıdır denildi. Madem bunu yapabiliyorduk, yedi ay neden bekledik." ifadelerini kullandı.

03.05.2024 18:17
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DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen, TBMM'de bugün yaptığı basın toplantısında, iktidarın ısrarla İsrail ile ticaret ve Lahey yargılamasına katılım mevzularında yanlış beyanlarla toplumu aldattığını, son kararlarla kendi kendini yalanladığını belirterek, bu kararlarda neden gecikildiğini sordu.

"DEMEK TİCARET YAPILIYORMUŞ?"

Milletvekili Ekmen, hükümetin ticareti devam ettirmekte direndiğini şu sözlerle ifade etti: "İsrail ile yapılan ticarete dair sayısız araştırma önergesi verildi. Ama İktidar uzun bir süre 'İsrail ile ticaret yok' dedi. Daha sonra 'İsrail'le ticaret var ama bu Filistin'le yapılan ticaretin zorunlu bir parçasıdır' denildi. Oysa burada ve meclis kürsüsünde defalarca bunun doğru olmadığını ifade ettik. Genel başkanımız Sayın Ali Babacan çağrıda bulundu; 'İmzayı at, ticareti kes' diyerek. Geçtiğimiz hafta 54 maddelik bir kısıtlama getirdiklerini duyurdular. Neydi bu kısıtlama? Yakıt var, demir çelik var, beton var, askeri teçhizat var ve daha birçok kalem var. Demek ticaret yapılıyormuş.

"İSTEYİNCE TİCARETİ KESEBİLDİKLERİNİ DE GÖRDÜK"

"Kamuoyu baskısı ve ortaya çıkan kanıtlar neticesinde dolaylı da olsa ticareti kabullenmek durumunda kaldılar" diyen Ekmen, oysa daha önce İsrail ile kısıtlamaların yetersiz olduğunu gıda, ilaç ve su dışında ticareti kesmeleri çağrısında bulunduklarını ifade etti. Ekmen, İktidarın çağrıları karşılıksız bıraktığını, aradan zaman geçtikten sonra dün ticareti tamamen kestiklerini açıklamak durumunda kaldıklarını ifade etti. "Demek ki gerçekten bir ticaret varmış" diyen Ekmen, "İsteyince ticareti kesebildiklerini de görmüş olduk" dedi.

DEVA Partili Ekmen: İsrail ile ticareti bugüne kadar neden kesmediniz?
DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen

Dün, Hakan Fidan tarafından, Türkiye'nin Güney Afrika Cumhuriyeti lehine Lahey Adalet Divanı'na yapılan yargılamaya müdahil olacağının duyurusunun yapıldığını hatırlatan Ekmen, defalarca kez bu çağrıda bulunduğumuz halde, uluslararası sözleşmeler nedeniyle bunun yapılamayacağının söylendiğini ifade etti.

"TİCARETİN SÜRDÜRÜLMESİNİN MALİYETİNİ HİÇ DÜŞÜNDÜNÜZ MÜ?"

Mehmet Emin Ekmen, "Aradan 7 ay geçti ve bu 7 ay boyunca hukuk nezdinde, siyaset ve diplomasi nezdinde bu mücadelenin yürütülmemesinin, bu ticaretin sürdürülmesinin maliyetini hiç düşündünüz mü?" diye sordu. Ekmen, "Kırk bin kişinin hayatına mal olan soykırımda bu konunun yani hukuki mücadele eksikliğinin, ticaretin sürdürülmesinin maliyetini hiç düşündünüz mü? diye sorusunu yineledi.

"YEDİ AY NEDEN BEKLEDİK?"

"Madem bunu yapabiliyorduk, yedi ay neden bekledik" diyen Ekmen, "Bu gecikmenin bir perde arkası varsa Sayın Bakan bunu açıklasın" dedi. Ekmen, bu adımları atamamak devletin zafiyetinden, yani güçsüzlüğünden kaynaklanan bir durumsa devleti bu hale kimin düşürdüğünü sordu. Bütün bunların maalesef AK Parti iktidarının içine düştüğü zafiyet halinin çok çarpıcı ve vahim örneklerden biri olduğunu belirten Ekmen, bu konuda tekrar kamuoyunu bilgilendirmek istediğini ve sorumluları duyarlı olmaya davet ettiğini ifade etti.

Son olarak Ekmen, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a çağrıda bulunarak, "Madem ki Lahey sürecine katılıyoruz o zaman Türk savcılarına da savaş suçlarının soruşturulması için yargılama izni verilsin" dedi.

DEVA Partili Ekmen: İsrail ile ticareti bugüne kadar neden kesmediniz?

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Son Dakika Politika DEVA Partili Ekmen: İsrail ile ticareti bugüne kadar neden kesmediniz? - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Bu Kim: devlet yarina birakir yanina birakmaz şimdi destek olacaginiza boş boş konuşurlar 23 6 Yanıtla
  • Zara Kwkw: Abi bu adamların derdi ne anlamıyorum . Daha dün ticareti kes diye bağırdılar şimdi niye bu güne kadar bekledin diyorlar. Derdiniz ne 17 6 Yanıtla
  • ömer özdaş: Dümenci 3 0 Yanıtla
  • Serdar Ozen: Sırf muhalet yapmak için yapma be kardeş . 10 oyunuz var zaten 3 e düşürme bari . Dik dur biraz 0 0 Yanıtla

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