Mehmet Şimşek: Hakkımdaki istifa iddiaları sonrası Türkiye'den muazzam bir para çıkışı oldu - Son Dakika
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Politika

Mehmet Şimşek: Hakkımdaki istifa iddiaları sonrası Türkiye'den muazzam bir para çıkışı oldu

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek hakkında çıkan istifa iddialarına ilişkin yaptığı açıklamada "Bu asılsız iddialar sonrası Türkiye'den muazzam bir para çıkışı oldu. Bu tedirginliklerin, belirsizliklerin, bu tür iddiaların maalesef maliyeti var. Memlekete maliyeti var. Programa yönelik bir çaba olduğu düşüncesindeyim" dedi.

17.09.2024 07:25  Güncelleme: 10:06
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Son dönemde hakkındaki istifa iddialarıyla gündemde olan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek CNN Türk'te katıldığı canlı yayında ekonomi gündemine ilişkin soruları yanıtladı.

"BENİM BİR SİYASİ GÜNDEMİM YOK"

Bakan Şimşek görevinden ayrılacağına yönelik çıkan haberler hakkında "Ben de anlamakta zorluk çekiyorum. Cumhurbaşkanı'mız seçim sonrası davet ettiler. Bu sorumluluğu teveccüh göstererek bana tevdi ettiler. Bu sorumluluk şiarıyla hareket ediyorum. Benim bir siyasi gündemim yok.

Benim bir unvan merakım yok. Bunlar diplomayla kazanılan unvanlar değil. Cumhurbaşkanı'mız Başbakan iken bir şekilde vesile oldular. Türkiye'ye döndüm ve ülkeme hizmet etme fırsatı buldum. Bizim için büyük bir onur, hakikaten büyük bir gurur. Buradan herhangi bir kişisel anlamda bir çıkar gündemim yok. Bir siyasi gündemim yok. Makro ekonomik dengeleri sağlama, sorunları çözme noktasında Sayın Cumhurbaşkanı'mıza yardımcı olma dışında başka bir ne motivasyonum var ne gündemim var. Gerçekten güzel ülkemize hizmet dışında zerre kadar başka bir saikim yok. Başka bir motivasyonum yok. Benimle özdeşleştirilmesi doğru olmaz. Bakın bunu samimi olarak söylüyorum Cumhurbaşkanı'mız var, Cumhurbaşkanı Yardımcı'mız var. Ekonomide çok değerli arkadaşlarımız var. Gerçekten bu güçlü bir ekip işi" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'DEN MUAZZAM BİR PARA ÇIKIŞI OLDU"

Şimşek, ağustosun başında Japonya kaynaklı küresel piyasalarda küçük bir türbülans yaşandığını anımsatarak bunların Türkiye'ye etkisinin sınırlığı olduğuna işaret etti. Bakan Şimşek, şöyle devam etti: "Bu asılsız iddialar sonrası Türkiye'den muazzam bir para çıkışı oldu. Özellikle off-shore. Dışarıdan kaynak. Çünkü onlar tedirgin oldular. Dolayısıyla bu tedirginliklerin, belirsizliklerin, bu tür iddiaların maalesef maliyeti var. Memlekete maliyeti var. Maalesef bu dedikodular devam etti. Dışarıya bir şekilde servis edildi. Programa yönelik bir çaba olduğu düşüncesindeyim. Kim bunu yayıyorsa içeriden, dışarıdan bilmiyorum. İyilik yapmadığı çok net. Neden? Çünkü bu program ekip işi ama dışarıda bizimle bir miktar daha ilişkilendiriliyor.

Sonuçta geçen sene mayıs sonrası süreçte biz bir miktar ön plana çıktık. Biraz onun üzerinden gidiliyor. Sadece o mu? Bu dönemde kişisel anlamda da bizim üzerimize geliyorlar ki anlamlandırmakta zorluk çekiyorum. Ben bunu bütün samimiyetimle söylüyorum. Bazen arkadaşların bir kısmı şunu diyorlar, 'ya bu program başarılı olursa işte 2028'e giden süreçte işte belli kesimlerin menfaatine olmayacak şekilde' bir genel kanı var. Halbuki ülkemiz kazansın. Program başarılı olsun. Ondan sonra yeter ki milletimize kaliteli hizmet sunalım. Ülkede yatırımlar gerçekleşsin. Ülkede kırılganlıklar azalsın. Bu arada ben her şey iyileşti, sorunları çözdük iddiasında değilim. Öyle bir iddiamız yok. Gerçekten zorlu bir süreci geride bıraktık."

Mehmet Şimşek: Hakkımdaki istifa iddiaları sonrası Türkiye\'den muazzam bir para çıkışı oldu

Mehmet Şimşek, Politika, Türkiye, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Politika Mehmet Şimşek: Hakkımdaki istifa iddiaları sonrası Türkiye'den muazzam bir para çıkışı oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Doğan Avcı:
    Peki hedefleriniz tutmaz ise kemer sıkmaya biz mi devam edeceğiz yoksa devlet erkanı da kemer sıkacak mı? Zor dönem aşıldı deniyor. Pazarda markette hiç de öyle değil. 176 11 Yanıtla
  • YUSUF CANER:
    kendini hint kumaşı sanmak buna denir... farzet ki sana bişey oldu aç mı kalacaz.. 130 18 Yanıtla
  • Hakan Kan:
    Ekonomik parametreler pamuk ipliğine bağlı acaba neden? 118 10 Yanıtla
  • Cem Büyük:
    Bu da mı bizim suçumuz. 52 7 Yanıtla
  • Murat denizli:
    cemal enginyurt cıkardı 21 20 Yanıtla
  • Mahmut Özdemir:
    hesabı vatandaş mı sorsun memet beyy 37 2 Yanıtla
  • SnOW gRaiN:
    ayni gun cikip yalanlasaydin niye sustun 32 2 Yanıtla
  • SnOW gRaiN:
    devlet erkanj ne zaman kemer sikacak 25 1 Yanıtla
  • erdal aslan:
    Program dediğiniz dar gelirli ve emekliler üzerine kurulmuş bir sistem. Daha devlet olarak tasarrufunuzu göremedik. 16 0 Yanıtla
  • nadir:
    bir kişinin istifasına göre ülkeden para çıkmasına imkan veriyor olması tuğaf değilmi, her program sürdürülebilir olmalıdır. 11 1 Yanıtla
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