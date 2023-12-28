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Bakan Mehmet Şimşek, 'Fakir aile ziyareti' paylaşımını sildi - Son Dakika
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Bakan Mehmet Şimşek, 'Fakir aile ziyareti' paylaşımını sildi

Hazine ve Makiye Bakanı Mehmet Şimşek, 11 yıl önce yaptığı "Her zamanki gibi fakir aile ve taziye ziyaretleri gerçekleştirdik" paylaşımını tekrar gündem olmasının üzerine sosyal medyadan kaldırdı. Söz konusu gönderi paylaşıldığı tarihlerde çok tepki çekmişti.

Bakan Mehmet Şimşek, \'Fakir aile ziyareti\' paylaşımını sildi
28.12.2023 - 14:58,  Güncelleme: 15:22
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ikinci kez bakan olmasıyla birlikte yeniden çok konuşulan "Her zamanki gibi fakir aile ve taziye ziyaretleri gerçekleştirdik" yazılı paylaşımını sildi.

BÜYÜK TEPKİ GÖRMÜŞTÜ

Bakan Şimşek'in daha önce bakanlık yaptığı dönemde yaptığı bir paylaşım tekrar gündem olmuştu. 11 yıl önce bir ev ziyaretini paylaşan Şimşek, "Her zamanki gibi fakir aile ve taziye ziyaretleri gerçekleştirdik" ifadesini kullanmıştı. Söz konusu gönderi 11 yıl önce paylaşıldığında da çok tepki çekmişti.

Mehmet Şimşek, tekrar gündem olan 11 yıl önceki paylaşımını kaldırdı

"HAKARET OLARAK KULLANMADIM"

Eleştirilerin üzerine Bakan Şimşek "fakir" kelimesini hakaret olarak kullanmadığını söylemişti. Kendisinin de fakir ailede büyüdüğünü belirten Şimşek, "Fakirlikten alın ve akıl teri ile bugünlere gelmiş biri olarak 'fakir' kelimesini hayatımda asla 'hakaret' veya 'küçümseme' anlamında kullanmadım, aklımdan geçirmedim. 7 yıl önceki bir twitimi bugün siyasi emelleri için istismar eden troller olsa olsa ahlak fakiridir" demişti.

Bakan Şimşek, söz konusu paylaşımı tekrar gündem olmasının üzerine sosyal medyadan kaldırdı.

YORUMLAR (1)
  • osman şahin: Fakir aileyi değil zenginleri ziyaret et onlar için çalışıyorsun fakire zaten şükür etmeyi öğretmişsiniz Yanıtla 10 2

Mehmet Şimşek, Sosyal Medya, Teknoloji, Politika, Son Dakika

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