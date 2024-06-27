Melih Gökçek\'in Filenin Sultanları ile ilgili paylaşımı yorum bombardımanına tutuldu

Politika

Bakan Koca istifa mı etti? Açıklaması kafa karıştırır türden

Sosyal medyayı aktif kullanan isimlerin başında gelen eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, son olarak Filenin Sultanları ile ilgili bir videoyu paylaşıp "Saygı duruşu ve milli marşımızla dalga geçen bu kadınlar Türk milletini temsil edemez. Ben bunlara Türk Milli Takımı demem" notunu düştü.

İSTİKLAL MARŞI'NI DİNLEMEDİN Mİ HİÇ?

Gökçek'in bu paylaşımı kısa sürede sosyal medyada viral oldu. Birçok kişi Gökçek'e "İstiklal Marşı dinlemedin mi hiç? O duyduğun ölüm marşı" diyerek tepki gösterdi. Gelen tepkilere rağmen Gökçek paylaşımın silmedi.

Gönderinin altına yapılan yorumlardan bazıları şunlar;