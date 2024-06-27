Melih Gökçek'in Filenin Sultanları ile ilgili paylaşımı yorum bombardımanına tutuldu - Son Dakika
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Politika

Melih Gökçek'in Filenin Sultanları ile ilgili paylaşımı yorum bombardımanına tutuldu

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Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in Filenin Sultanları ile ilgili bir görüntüyü "Saygı duruşu ve milli marşımızla dalga geçen bu kadınlar Türk milletini temsil edemez" notuyla paylaştı. Kısa sürede viral olan paylaşımın altına "Ya siz neyin kafasını yaşıyorsunuz İstiklal Marşı'nı hiç mi dinlemediniz?", "Milli marşımızı bilmiyor adam, inanılmaz" şeklinde yorumlar yapıldı.

27.06.2024 12:20  Güncelleme: 12:33
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Sosyal medyayı aktif kullanan isimlerin başında gelen eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, son olarak Filenin Sultanları ile ilgili bir videoyu paylaşıp "Saygı duruşu ve milli marşımızla dalga geçen bu kadınlar Türk milletini temsil edemez. Ben bunlara Türk Milli Takımı demem" notunu düştü.

İSTİKLAL MARŞI'NI DİNLEMEDİN Mİ HİÇ?

Gökçek'in bu paylaşımı kısa sürede sosyal medyada viral oldu. Birçok kişi Gökçek'e "İstiklal Marşı dinlemedin mi hiç? O duyduğun ölüm marşı" diyerek tepki gösterdi. Gelen tepkilere rağmen Gökçek paylaşımın silmedi.

Gönderinin altına yapılan yorumlardan bazıları şunlar;

  • Milli marş değil saygı duruşu ile dalga geçmişler Melih Bey.
  • Ölüm marşına istiklal marşı diyenler.
  • Milli marşımızı bilmiyor adam, inanılmaz.
  • Hayatında Milli Marşımızı dinlemeyenler bu haberi yedi.
  • Milli marş nerede?
  • Başkanım İstiklal Marşı değil cenaze merasimi ya da saygı duruşu gereken durumlarda çalan marş...
Melih Gökçek\'in Filenin Sultanları ile ilgili paylaşımı yorum bombardımanına tutuldu

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Son Dakika Politika Melih Gökçek'in Filenin Sultanları ile ilgili paylaşımı yorum bombardımanına tutuldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (29)

  • ferhat eser: milli değerler ayaklar altında bu nasıl bir rezalet böyle utanç verici 45 114 Yanıtla
    Mehmet Erginer: Yuh sana 60 10 Gündüz: Milli değerin ne olduğuna sen mi karar veriyosun. Ne yaptın şimdiye kadar milletin için. Boş yorum yapma 47 20
  • Zeynettin Aydoğan: Ülkemizin kuruluşundan bugüne kadar ,atalarımızın ülkemizin verdiği mücadelenin karşılığı bu olmamalı,dünya şampiyonluğu kazanmış bir kaç şımarık kendi bilmezlerin saygısızlık yapma hakkı vermez.ilk defa jeliboncu melih’le aynı hassasiyet içindeyim.yönetim idari ve teknik kadroda kim varsa,gerekli disiplin cezası uygulanmalı 31 38 Yanıtla
    uRaZ’ın DÜNYASI: ne yapmış lar ben anlamadim bu olum marşı bu okadar değerli olduğunu ilk defa duyuyorum 16 5
  • ferhat eser: işte bu yüzden TEK YOL ŞERİAT sonuna kadar destek 16 41 Yanıtla
    Orhan Yüksel: Ferhat seni Afganistana şeriat stajına gönderelim.Masrafları düşünme biz aramızda toplarız. 7 4 Beşiktaş 1903: Ferhat tutanmi var git Afganistan Pakistan irana 4 4
  • Aykut Keskiner: Sana kaldı milli değerlerimizi savunmak! İnsanların giyimi kuşamı sana kaldı! Millete abuk sabuk sataşmalarla ortalıkta gözükme çabasındasın ama silindin gittin farkında değilsin! Bu millet seni hiç iyi hatırlamıyor! 23 16 Yanıtla
  • Harun Çelik: Okşan sus okşan 25 4 Yanıtla
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