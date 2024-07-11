Meloni'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hayran hayran bakışları görüşmeye damga vurdu - Son Dakika
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Politika

Meloni'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hayran hayran bakışları görüşmeye damga vurdu

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'yle görüştü. Görüşmede Meloni'nin Erdoğan'a karşı samimi tavırları dikkatlerden kaçmadı. O ana ilişkin görüntüler kısa sürede sosyal medyada da gündem oldu.

11.07.2024 10:07
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NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında ABD'nin başkenti Washington'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temaslarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, son olarak İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'yi kabul etti. Görüşmede Meloni'nin Erdoğan'a karşı samimi tavırları dikkat çekti.

Meloni'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hayran hayran bakışları görüşmeye damga vurdu

DİĞER LİDERLERE MESAFELİ

Diğer liderlere mesafeli tavırlarıyla adından söz ettiren Meloni'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı duruşu oldukça çok konuşuldu. O ana ilişkin görüntüler kısa sürede sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasına girdi.

Meloni\'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan\'a hayran hayran bakışları görüşmeye damga vurdu

Recep Tayyip Erdoğan, Giorgia Meloni, Hükümet, İtalya, Nato, Diplomasi, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Meloni'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hayran hayran bakışları görüşmeye damga vurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • Murat: kim ne derse desin ADAM seviliyor kardeşim 84 33 Yanıtla
    Bir rüya null: REİS BIR NUMARA 47 19 Selim Kayisi: Ben hayran hayran baktığını göremedim. bir fotoğraf karesi ile bu sonuca varıyorsanız reisin boynunu eğdiği fotoğraflar var. onlarada mı boyun eğiyor gözü ile bakalım ? 0 0
  • Galatasaray 1905: al senin olsun cok sevdiysen 44 63 Yanıtla
  • Emrah Aytekin: Yeterince tanımıyor kesin. 27 48 Yanıtla
  • Zekeriya Çelik: yüzde 52 seviyor...rahatsız olan varsa bir sonraki seçimleri beklesin..ya da kapikule orada... 53 16 Yanıtla
  • Ender seker: Evlat olsa sevilmez 23 46 Yanıtla
  • Servet Gemici: Zamanla tanır, tanıdıkça değişir bakışlar 20 38 Yanıtla
  • Adem Basibuyuk: göndersin onların mültecilerini de alırız. Meloni nin samimi bakması bizim için yeterli. 16 13 Yanıtla
    Ahmet burak: e zaten multecilerini gonderdigi icin oyle hayran bakiyor 3 0
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SON DAKİKA: Meloni'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hayran hayran bakışları görüşmeye damga vurdu - Son Dakika
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