Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Bursa'da iftar programında konuştu Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi

Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Bursa'da iftar programında konuştu Açıklaması

16.04.2022 22:23
Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Bursa'da iftar programında konuştu Açıklaması

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, cumhurbaşkanı seçimine ilişkin, "Muhalefette olanlara sesleniyorum.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, cumhurbaşkanı seçimine ilişkin, "Muhalefette olanlara sesleniyorum. Ben size Memleket Partisi adına söz veriyorum. (İlk turda) Biz olamazsak birinci ya da ikinci, siz olursanız, ben söz veriyorum destekleyeceğiz sizi. Peki siz söz veriyor musunuz, beni destekleyecek misiniz?" dedi.

İnce, Bursa'da bir düğün salonunda partisinin Yıldırım İlçe Başkanlığınca düzenlenen iftar programında, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde seçim usul ve esasları hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Oy bölünmesinin bu sistemde değil, parlamenter sistemde söz konusu olduğunu ifade eden İnce, şöyle konuştu:

"Birinci turda Erdoğan alıyorsa yapılacak bir şey yok, alıyor zaten. Alamıyorsa kanun zaten öyle diyor, kim birinci, ikinci ise seçime onlar girebilir. Biz diyelim birinci, ikinci olamadık, üçüncü, beşinci olduk. Birisi Erdoğan, öbürü kimse onu destekleyeceğiz. Bu kadar basit. Neden bölücü oluyormuşuz. O zaman ben muhalefette olanlara sesleniyorum. Ben size Memleket Partisi adına söz veriyorum. (İlk turda) Biz olamazsak birinci ya da ikinci, siz olursanız, ben söz veriyorum destekleyeceğiz sizi. Peki siz söz veriyor musunuz, beni destekleyecek misiniz? Arada laf atıyorlar bazı troller 'Erdoğan'ın ekmeğine yağ sürme' diye yazıyorlar. Onlara sadece şunu söyleyeceğim; iyi düşünürsen kim Erdoğan'ın adamı, ben miyim başkaları mı anlarsın ama iyi düşün. İyi düşünürsen kim Erdoğan'a hizmet ediyor anlarsın. Tarafsız bir gözle bakacaksın, masaya yatıracaksın."

Muharrem İnce, siyasette ittifak oluşumlarına da değindi.

İttifak kurmanın belli konularda anlaşma gerektirdiğini vurgulayan İnce, şunları kaydetti:

"Oturursun masaya, 'Bir yılda 10 bin yurt yapacağız, köylüye mazotun 10 lirasını biz vereceğiz, emeklilere yılda iki maaş ikramiye vereceğiz, ev kadınlarının sigorta primini destekleyeceğiz, yargı düzenini değiştireceğiz, Kamu İhale Kanunu'nu rekabete açık hale getireceğiz, EYT'lilerin sorununu çözeceğiz' yazarsın. Kaç parti katıldı, 6 mı? Herkes imzalar, adayımız Ahmet, Mehmet, Ayşe... Metin de elinde, çıkarsın milletin karşısına. Böyle bir durum yok. Bana kızıyorlar. Ben dedim. Sürekli toplanıyorsunuz sonuç yok, o zaman her gittiğiniz evde bir küçük altın bırakın da altın günü yapın."

İftar programına, partinin il ve ilçe teşkilat yöneticileri ile partililer katıldı.

YORUMLAR
500
Ramazanın bereketi Keles'i sardı Ramazanın bereketi Keles'i sardı Balkanlarda Büyükşehir'le ramazan buluşması Balkanlarda Büyükşehir'le ramazan buluşması

Memleket Partisi, Muharrem İnce, Bursa, İftar, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Bursa'da iftar programında konuştu Açıklaması - Son Dakika


Son Dakika
22:12 Seçim kanunundaki değişiklik Millet İttifakı'nı harekete geçirdi! İşte üzerinde çalışılan yeni formüller
21:51 5 gol ilk yarıdan! Borussia Dortmund, sahasında Wolfsburg'u 6-1 yendi
21:49 DEVA Partisi üye olma şartıyla vatandaşlara erzak kolisi dağıttı
21:25 Ailesi sinir krizi geçirdi! 2 yaşındaki küçük kız çocuğu kamyonun altında kalarak feci şekilde can verdi
21:18 Maçı yarıda bırakmak zorunda kaldı! Fenerbahçe'nin yıldızı alkışlar eşliğinde sahadan ayrıldı
20:38 Maç golle başladı! Kadıköy'de nefes nefese geçen karşılaşma
20:29 İsrail'in Filistin'e saldırılarını paylaşan Bella Hadid'e Instagram sansür uyguladı
20:09 Ülkemizde bugün koronavirüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti, 4 bin 86 yeni vaka tespit edildi
20:07 4 gün önce annesini kaybeden Göztepeli futbolcu, maç öncesi gözyaşlarına hakim olamadı
19:37 Finale adını yazdıran takım belli oldu! Liverpool, Manchester City'i 3-2 mağlup etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.04.2022 22:31:14. #1.13#
SON DAKİKA: Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Bursa'da iftar programında konuştu Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement