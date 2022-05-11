Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Hatay'da konuştu Açıklaması - Son Dakika

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin "İkinci tura ben kalırsam altılı masa beni desteklesin. Onun sözünü versinler. Onlar kalırsa söz veriyorum, biz onları destekleyeceğiz." dedi.

Çeşitli programları kapsamında Hatay'a gelen İnce, bir restoranda düzenlediği basın toplantısında, siyaset dilini hiç beğenmediğini söyledi. Siyaset dilinde mizahın ve zekanın yok olduğunu savunan İnce, "Nobranlık, kabalık hakim olmaya başladı. Bundan çok rahatsızım. Zekanın, mizahın, esprinin ve laf sokmanın yeniden gündeme gelmesi lazım. Demirel ile Ecevit de çok tartışırdı ama hep bir nezaket çerçevesinde tartışırdı. Sayın sözcüğünü kullanmadan tartışmazlardı. Bence o günlere geri dönmemiz lazım." ifadelerini kullandı.

İnce, ülkede göç konusunda hem iktidarın hem de muhalefetin kafasının karışık, kendilerinin ise çok net olduğunu anlattı. Cumhurbaşkanı seçilmesi halinde Suriyelileri ülkelerine geri göndereceklerini belirten İnce, "Benim cumhurbaşkanlığımda Esad ile hemen barışacağız. Masaya oturacağız. Şam'a büyükelçi atayacağım." diye konuştu.

Bir gazetecinin cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalması durumunda tavırlarının ne olacağını sorması üzerine İnce, "İkinci tura ben kalırsam altılı masa beni desteklesin. Onun sözünü versinler. Onlar kalırsa söz veriyorum, biz onları destekleyeceğiz." diye konuştu.

Partisinin il başkanlığı binasının açılışını da gerçekleştiren İnce, ayrıca Hatay Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği Başkanlığını, Antakya Ticaret ve Sanayi Odası, Hatay Toplum Gönüllüleri ve İnsani Yardım Derneği, Hatay Barosu ile Antakya Ziraat Odası'nı ziyaret etti.

İnce, daha sonra basına kapalı yemekte partililerle bir araya geldi.