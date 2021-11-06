Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, partisinin Malatya İl Başkanlığı binasını açtı - Son Dakika

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, partisinin Malatya İl Başkanlığı binasının açılışını gerçekleştirdi.

Açılışta konuşan İnce, ilkeli bir siyaset izleyeceklerini belirterek, "Malatya'ya gelip başka bir şey, Edirne'ye gidip başka bir şey söylemeyeceğiz. Malatya'da ne diyorsak Rize'de aynı şeyi söyleyeceğiz. Diyarbakır'da aynısını söyleyeceğiz. Tekirdağ'da aynısını söyleyeceğiz. Kıvırmak yok, millete yalan söylemek yok. Yani bir gün Atatürkçü, öbür gün tezkereye hayırcı olmayacağız. Ne diyorsak o. Doğru bildiğimizi yapacağız, inandığımızı yapacağız." diye konuştu.

Türkiye'nin kaynaklarıyla zengin bir ülke olduğunu dile getiren İnce, şöyle devam etti:

"Memleket zor günlerden geçiyor. Ama 'umutsuz musun', hayır asla umutsuz değilim. Her şeyi Allah vermiş bize aslında. Avrupa'nın en genç nüfusuyuz. 3 tarafımız denizlerle çevrili, madenimiz var. Ama sadece iki örnek vereceğim size kayısı ve fındık. Dünya kuru kayısı üretiminin yüzde 70'ini biz yapıyoruz, Malatya yapıyor. Fındığın yüzde 65'ini Türkiye üretiyor. Bir ürün düşünün ki yüzde 70'i senin elinde. Yüzde 70'i senin elinde olan bir ürün varsa o ürünü üretenler yoksul olamaz, olmamalı."

İnce, daha sonra İnönü Caddesi'nde esnafı ziyaret etti, vatandaşlarla sohbet etti, fotoğraf çektirdi.