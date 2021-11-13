Üye Girişi
Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, partisinin Aliağa İlçe Başkanlığının açılışında konuştu Açıklaması - Son Dakika

Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, partisinin Aliağa İlçe Başkanlığının açılışında konuştu Açıklaması

13.11.2021 17:37
Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, partisinin Aliağa İlçe Başkanlığının açılışında konuştu Açıklaması

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, muhalefetin proje üretmesi gerektiğini söyleyerek, "Muhalefet Türkiye'de hep 'Hesap soracağız' diye muhalefet yaptı.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, muhalefetin proje üretmesi gerektiğini söyleyerek, "Muhalefet Türkiye'de hep 'Hesap soracağız' diye muhalefet yaptı. Muhalefetin görevi hesap sormak değildir, proje üretmektir. Hesap sormak yargının işidir." dedi.

Muharrem İnce, İzmir'in Aliağa ilçesinde, partisinin ilçe başkanlığını açtı.

İnce, açılışta yaptığı konuşmada, kısa süre önce, elektrik faturalarındaki TRT payının kaldırılmasını istediklerini ve bunun gerçekleştiğini söyledi.

İnce, "Teşekkür ediyoruz. Aklın yolu bir. TRT önceden tek kanalken kamu yayıncılığı yapıyordu. Şu anda TRT'yi izleyen yok ki. Mecbur da değil millet, bir sürü özel kanal var. O zaman bu elektrik faturalarındaki TRT payına zaten gerek yok." ifadelerini kullandı.

"Keşke yanılmış olsaydım"

Muharrem İnce, 3 sene önce "Erdoğan bir daha seçilirse dolar 10 lira olur." dediğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Bana gülüyorlardı ama oldu. Bu kafayla giderse dolar 15 lira olur. Bu kafa doğru kafa değil. Bakın uyarıyorum. Ben dolar 10 lira olur derken müneccim değilim. Yanlış yönetiyorlar. Hukuk yok, akıl yok, bilim yok. Durumdan memnun musun? İçim kan ağlıyor. Niye memnun olayım? Keşke yanılmış olsaydım."

İktidarı eleştirmek yerine çözüm önerileri sunmak istediğini belirten İnce, "Daha gencecik Fedai öğretmen... Atanamadığı için çocuk inşaatlarda çalışırken elektriğe kapılarak öldü. Yazık günah... O 'Çıkar telefonunu.' diyen dayılara sesleniyorum. Hata yapıyorsunuz, yapmayın." ifadelerini kullandı.

Muhalefetin görevi

İnce, hem iktidarın hem de muhalefetin gitmesi gerektiğini öne sürerek, şöyle konuştu:

"Toptan temizlik lazım Türkiye'ye. Hem iktidarı hem muhalefeti göndermeliyiz. Muhalefet Türkiye'de hep 'Hesap soracağız' diye muhalefet yaptı. Muhalefetin görevi hesap sormak değildir. Muhalefetin görevi proje üretmektir. Hesap sormak yargının işidir. Neden muhalefet hiç hesap soramadı biliyor musunuz? Hep palavra attı millete yıllarca muhalefet. Muhalefetin görevi iktidara geldiğinde yargıyı tarafsız, bağımsız hale getirip yargının hesap sorabilmesi için gerekli yasal zorunlulukları yerine getirmesidir. Allah'ın izniyle biz iktidar olduğumuzda elimizde ne kadar yolsuzluk dosyası varsa yargıya vereceğiz ama önce tarafsız, bağımsız, adil, hızlı ve etkin yargı düzeni kurmak için uğraşacağız."

Doğal gaza yapılan zammın "her şeye zam" anlamına geldiğini söyleyen İnce, "Dünyada açılmadan zam gören tek şey Çanakkale Köprüsü. Bunlardan kurtulacağız, hiç kuşkum yok ama bunlardan kurtulurken muhalefetten de kurtulalım. Çünkü bunların birbirinden farkı yok." değerlendirmesini yaptı.

Muharrem İnce, Memleket Partisi'nin kısa sürede birinci parti olacağına inandığını da söyledi.

Konuşmasının ardından partisinin Aliağa İlçe Başkanlığı binasını hizmete açan İnce, ilçe esnafını ziyaret etti ve vatandaşlarla sohbet etti.

Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, partisinin Aliağa İlçe Başkanlığının açılışında konuştu Açıklaması
Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, partisinin Aliağa İlçe Başkanlığının açılışında konuştu Açıklaması
Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, partisinin Aliağa İlçe Başkanlığının açılışında konuştu Açıklaması
Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, partisinin Aliağa İlçe Başkanlığının açılışında konuştu Açıklaması
Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, partisinin Aliağa İlçe Başkanlığının açılışında konuştu Açıklaması

Memleket Partisi, Muharrem İnce, Muhalefet, Aliağa, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, partisinin Aliağa İlçe Başkanlığının açılışında konuştu Açıklaması - Son Dakika


Son Dakika

NASA astronotları uzayda 17:24 NASA astronotları uzayda "Fıstık kabuğu" buldu! Kimin attığı araştırılıyor İsmail Çipe, Fatih Terim'i çılgına çevirdi! Hemen oyundan çıkarıp tesis binasına yolladı 16:57 İsmail Çipe, Fatih Terim'i çılgına çevirdi! Hemen oyundan çıkarıp tesis binasına yolladı Son Dakika: Afganistan'ın başkenti Kabil'de Şiilerin yoğun olduğu bölgede patlama! Çok sayıda yaralı var 16:40 Son Dakika: Afganistan'ın başkenti Kabil'de Şiilerin yoğun olduğu bölgede patlama! Çok sayıda yaralı var
Hadise'nin yeğeni ile birlikte paylaştığı fotoğrafa sevgilisi Mehmet Dinçerler'den olay yorum 15:30 Hadise'nin yeğeni ile birlikte paylaştığı fotoğrafa sevgilisi Mehmet Dinçerler'den olay yorum Öğretmen, beslediği boğanın darbesiyle ölmüş 15:17 Öğretmen, beslediği boğanın darbesiyle ölmüş İnsan spermini dişi gorillere enjekte ettiler! Yarı insan yarı maymun ortaya çıktı 15:00 İnsan spermini dişi gorillere enjekte ettiler! Yarı insan yarı maymun ortaya çıktı
CHP'li Tahsin Tarhan, TOGG'un direksiyonuna geçti 14:53 CHP'li Tahsin Tarhan, TOGG'un direksiyonuna geçti CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken açıklama: Helalleşme yolculuğuna çıkma kararı aldım 14:03 CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken açıklama: Helalleşme yolculuğuna çıkma kararı aldım

Son Dakika Haberleri
15:17 Son dakika: 1915 Çanakkale Köprüsü'nde son tabliye montajı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi
15:17 Öğretmen, beslediği boğanın darbesiyle ölmüş
15:10 2 çocuk annesi kadın, eski eşi tarafından öldürüldü
15:00 İnsan spermini dişi gorillere enjekte ettiler! Yarı insan yarı maymun ortaya çıktı
14:53 CHP'li Tahsin Tarhan, TOGG'un direksiyonuna geçti
14:52 Hakan Ural'ın koronavirüs tedavisi sonrası ilk paylaşımı
14:50 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, samuray kılıcıyla vahşice öldürülen Başak Cengiz'in anne ve babasıyla görüştü
14:04 Kim Milyoner'de Yeşilçam sorusunu bilemeyen yarışmacıya Kenan İmirzalıoğlu'ndan dikkat çeken tepki: İyi ki çekildin
14:03 CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken açıklama: Helalleşme yolculuğuna çıkma kararı aldım
13:10 Emrindeki memurla ilişki yaşayan amire soruşturma açıldı
Avrupa'da olay oldular! Ali Koç ile Mesut Özil manşetlerden düşmüyor Avrupa'da olay oldular! Ali Koç ile Mesut Özil manşetlerden düşmüyor         
17:49
Galatasaray'da dev derbinin planı hazır! Fatih Terim ezber bozacak Galatasaray'da dev derbinin planı hazır! Fatih Terim ezber bozacak         
17:24
"İstifa ettim, ikna ettiler" diyen AK Partili Fakıbaba'dan bomba sözler: Tehdit ediliyorum "İstifa ettim, ikna ettiler" diyen AK Partili Fakıbaba'dan bomba sözler: Tehdit ediliyorum         
16:51
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Kanal İstanbul ihalesine girecek ülkeleri tehdit etmek cehalettir Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Kanal İstanbul ihalesine girecek ülkeleri tehdit etmek cehalettir         
16:00
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Kur'an Kursu ve Gençlik Merkezi açılışında ok attı Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Kur'an Kursu ve Gençlik Merkezi açılışında ok attı         
15:30
Yıllarca eşinin ihanetine uğrayan Berdan Mardini'den çok konuşulacak sözler: Çocuklarla otele gidip gece başka adamla yan odaya geçiyormuş Yıllarca eşinin ihanetine uğrayan Berdan Mardini'den çok konuşulacak sözler: Çocuklarla otele gidip gece başka adamla yan odaya geçiyormuş         
15:10
Babasının öldürdüğü annesini son yolculuğuna uğurlayan minik Niray'ın sözleri yürek yaktı: Gül annem Babasının öldürdüğü annesini son yolculuğuna uğurlayan minik Niray'ın sözleri yürek yaktı: Gül annem         
14:59
Kim Milyoner'de Yeşilçam sorusunu bilemeyen yarışmacıya Kenan İmirzalıoğlu'ndan dikkat çeken tepki: İyi ki çekildin Kim Milyoner'de Yeşilçam sorusunu bilemeyen yarışmacıya Kenan İmirzalıoğlu'ndan dikkat çeken tepki: İyi ki çekildin         
14:04
Emrindeki memurla ilişki yaşayan amire soruşturma açıldı Emrindeki memurla ilişki yaşayan amire soruşturma açıldı         
13:11
Başkan Mustafa Destici'den asgari ücret önerisi: En az 4 bin TL olmalıdır Başkan Mustafa Destici'den asgari ücret önerisi: En az 4 bin TL olmalıdır         
12:44
Sosyal medya fenomeni Simge Barankoğlu, gözaltına alındı Sosyal medya fenomeni Simge Barankoğlu, gözaltına alındı         
12:05
AK Parti'den Şehit yakını ve belediye işçisini makam odasından kovan belediye başkanı için ilk açıklama AK Parti'den Şehit yakını ve belediye işçisini makam odasından kovan belediye başkanı için ilk açıklama         
10:53
Çalışacak eleman bulamamaktan şikayetçiler! İkitelli OSB'de çalışacak 50 bin işçi aranıyor Çalışacak eleman bulamamaktan şikayetçiler! İkitelli OSB'de çalışacak 50 bin işçi aranıyor         
10:24
Berdan Mardini'den büyük ses getirecek itiraf: Eşim benimle evliyken sahte kimlikle başkasıyla nikah kıymış Berdan Mardini'den büyük ses getirecek itiraf: Eşim benimle evliyken sahte kimlikle başkasıyla nikah kıymış         
09:58
SP lideri Karamollaoğlu, "Cumhurbaşkanı ittifak teklif etti" sözleriyle verdiği net yanıtı anlattı: Sistem değişmeden olmaz SP lideri Karamollaoğlu, "Cumhurbaşkanı ittifak teklif etti" sözleriyle verdiği net yanıtı anlattı: Sistem değişmeden olmaz         
08:56
Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Sinan Gümüş'ün paylaşımı takım arkadaşlarının yorum yağmuruna tutuldu Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Sinan Gümüş'ün paylaşımı takım arkadaşlarının yorum yağmuruna tutuldu         
21:02
Sedat Peker'den aylar sonra yeni paylaşım! Mesajını jet ski üzerinden yayınladı Sedat Peker'den aylar sonra yeni paylaşım! Mesajını jet ski üzerinden yayınladı         
20:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2021 17:58:17. #1.11#
SON DAKİKA: Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, partisinin Aliağa İlçe Başkanlığının açılışında konuştu Açıklaması - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement