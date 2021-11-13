Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, partisinin Aliağa İlçe Başkanlığının açılışında konuştu Açıklaması - Son Dakika

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, muhalefetin proje üretmesi gerektiğini söyleyerek, "Muhalefet Türkiye'de hep 'Hesap soracağız' diye muhalefet yaptı. Muhalefetin görevi hesap sormak değildir, proje üretmektir. Hesap sormak yargının işidir." dedi.

Muharrem İnce, İzmir'in Aliağa ilçesinde, partisinin ilçe başkanlığını açtı.

İnce, açılışta yaptığı konuşmada, kısa süre önce, elektrik faturalarındaki TRT payının kaldırılmasını istediklerini ve bunun gerçekleştiğini söyledi.

İnce, "Teşekkür ediyoruz. Aklın yolu bir. TRT önceden tek kanalken kamu yayıncılığı yapıyordu. Şu anda TRT'yi izleyen yok ki. Mecbur da değil millet, bir sürü özel kanal var. O zaman bu elektrik faturalarındaki TRT payına zaten gerek yok." ifadelerini kullandı.

"Keşke yanılmış olsaydım"

Muharrem İnce, 3 sene önce "Erdoğan bir daha seçilirse dolar 10 lira olur." dediğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Bana gülüyorlardı ama oldu. Bu kafayla giderse dolar 15 lira olur. Bu kafa doğru kafa değil. Bakın uyarıyorum. Ben dolar 10 lira olur derken müneccim değilim. Yanlış yönetiyorlar. Hukuk yok, akıl yok, bilim yok. Durumdan memnun musun? İçim kan ağlıyor. Niye memnun olayım? Keşke yanılmış olsaydım."

İktidarı eleştirmek yerine çözüm önerileri sunmak istediğini belirten İnce, "Daha gencecik Fedai öğretmen... Atanamadığı için çocuk inşaatlarda çalışırken elektriğe kapılarak öldü. Yazık günah... O 'Çıkar telefonunu.' diyen dayılara sesleniyorum. Hata yapıyorsunuz, yapmayın." ifadelerini kullandı.

Muhalefetin görevi

İnce, hem iktidarın hem de muhalefetin gitmesi gerektiğini öne sürerek, şöyle konuştu:

"Toptan temizlik lazım Türkiye'ye. Hem iktidarı hem muhalefeti göndermeliyiz. Muhalefet Türkiye'de hep 'Hesap soracağız' diye muhalefet yaptı. Muhalefetin görevi hesap sormak değildir. Muhalefetin görevi proje üretmektir. Hesap sormak yargının işidir. Neden muhalefet hiç hesap soramadı biliyor musunuz? Hep palavra attı millete yıllarca muhalefet. Muhalefetin görevi iktidara geldiğinde yargıyı tarafsız, bağımsız hale getirip yargının hesap sorabilmesi için gerekli yasal zorunlulukları yerine getirmesidir. Allah'ın izniyle biz iktidar olduğumuzda elimizde ne kadar yolsuzluk dosyası varsa yargıya vereceğiz ama önce tarafsız, bağımsız, adil, hızlı ve etkin yargı düzeni kurmak için uğraşacağız."

Doğal gaza yapılan zammın "her şeye zam" anlamına geldiğini söyleyen İnce, "Dünyada açılmadan zam gören tek şey Çanakkale Köprüsü. Bunlardan kurtulacağız, hiç kuşkum yok ama bunlardan kurtulurken muhalefetten de kurtulalım. Çünkü bunların birbirinden farkı yok." değerlendirmesini yaptı.

Muharrem İnce, Memleket Partisi'nin kısa sürede birinci parti olacağına inandığını da söyledi.

Konuşmasının ardından partisinin Aliağa İlçe Başkanlığı binasını hizmete açan İnce, ilçe esnafını ziyaret etti ve vatandaşlarla sohbet etti.