Muharrem İnce: İkinci turda Erdoğan'ın gitmesi için ne gerekiyorsa onu yapacağım - Son Dakika
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Muharrem İnce: İkinci turda Erdoğan'ın gitmesi için ne gerekiyorsa onu yapacağım

03.04.2023 22:03
Muharrem İnce: İkinci turda Erdoğan'ın gitmesi için ne gerekiyorsa onu yapacağım

Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce katıldığı canlı yayında, "Seçimler ikinci tura kalırsa ne yapacaksınız?" sorusuna yanıt verdi. İnce, İkinci turda Erdoğan'ın gitmesi için ne gerekiyorsa onu yapacağım. Ben başka bir partinin genel başkanıyım ve Cumhurbaşkanı adayıyım. Birinci savaşı geçmeden, ikinci savaşı konuşmam ben. Birinci turda ben kalırsam daha şanslı olurum. Onun için 'Beni destekleyin, Erdoğan'ın karşısında ben olayım' diyorum." ifadelerini kullandı.

Seçimlere yaklaşıldıkça sürecin en tartışmalı isimlerinden birisi de Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce oldu. Geçtiğimiz hafta Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmenin ardından CHP liderinin lehine Cumhurbaşkanı adaylığından çekilmeyeceğini yineleyen Muharrem İnce, Habertürk Tv canlı yayınında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"SEÇİMİN İKİNCİ TURA KALACAĞINI HERKES BİLİYOR"

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'na göre daha şanslı olduğunu söyleyen İnce, "Seçimler ikinci tura kalırsa ne yapacaksınız?" sorusuna yanıt verdi. İkinci turda Recep Tayyip Erdoğan'ın gitmesi için gerekeni yapacağını belirten İnce şunları söyledi: "Bu seçimin ikinci tura kalacağını herkes biliyor. Bu bir ön seçim olacak. İkinci tura kaldığında Kılıçdaroğlu mu Erdoğan'ın karşısında kolay kazanır, bunu düşünsünler. Ben çok daha şanslıyım Kılıçdaroğlu'na göre. Onu düşünsünler.

"ERDOĞAN'IN KARŞISINDA KILIÇDAROĞLU MU DAHA ŞANSLI BEN Mİ?"

Dolayısıyla ikinci turu düşünün. Erdoğan'ın karşısında sayın Kılıçdaroğlu mu daha şanslı, ben mi? Bunu herkes vicdanına, aklına, beynine sorsun.

"BİRİNCİ SAVAŞI GEÇMEDEN, İKİNCİ SAVAŞI KONUŞMAM"

İkinci turda Erdoğan'ın gitmesi için ne gerekiyorsa onu yapacağım. Ben başka bir partinin genel başkanıyım ve Cumhurbaşkanı adayıyım. Birinci savaşı geçmeden, ikinci savaşı konuşmam ben.

"BİRİNCİ TURDA BEN KALIRSAM DAHA ŞANSLI OLURUM"

Birinci turda ben kalırsam daha şanslı olurum. Onun için beni destekleyin, Erdoğan'ın karşısında ben olayım diyorum. İkinci tura kim kalırsa o zaman Pazartesi sabahı onu konuşuruz."

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