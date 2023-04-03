Muharrem İnce: İkinci turda Erdoğan'ın gitmesi için ne gerekiyorsa onu yapacağım

Seçimlere yaklaşıldıkça sürecin en tartışmalı isimlerinden birisi de Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce oldu. Geçtiğimiz hafta Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmenin ardından CHP liderinin lehine Cumhurbaşkanı adaylığından çekilmeyeceğini yineleyen Muharrem İnce, Habertürk Tv canlı yayınında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'na göre daha şanslı olduğunu söyleyen İnce, "Seçimler ikinci tura kalırsa ne yapacaksınız?" sorusuna yanıt verdi. İkinci turda Recep Tayyip Erdoğan'ın gitmesi için gerekeni yapacağını belirten İnce şunları söyledi: "Bu seçimin ikinci tura kalacağını herkes biliyor. Bu bir ön seçim olacak. İkinci tura kaldığında Kılıçdaroğlu mu Erdoğan'ın karşısında kolay kazanır, bunu düşünsünler. Ben çok daha şanslıyım Kılıçdaroğlu'na göre. Onu düşünsünler.
Dolayısıyla ikinci turu düşünün. Erdoğan'ın karşısında sayın Kılıçdaroğlu mu daha şanslı, ben mi? Bunu herkes vicdanına, aklına, beynine sorsun.
İkinci turda Erdoğan'ın gitmesi için ne gerekiyorsa onu yapacağım. Ben başka bir partinin genel başkanıyım ve Cumhurbaşkanı adayıyım. Birinci savaşı geçmeden, ikinci savaşı konuşmam ben.
Birinci turda ben kalırsam daha şanslı olurum. Onun için beni destekleyin, Erdoğan'ın karşısında ben olayım diyorum. İkinci tura kim kalırsa o zaman Pazartesi sabahı onu konuşuruz."
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