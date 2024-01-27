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Memleket Partisi lideri İnce'den CHP'ye: Bir ilçe istemişim vermemişler, bunlar komik çocuklar ya - Son Dakika
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Memleket Partisi lideri İnce'den CHP'ye: Bir ilçe istemişim vermemişler, bunlar komik çocuklar ya

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, CHP'nin ''Belli sayıda belediye meclis üyeliği ve İzmir'de bir metropol ilçe belediye başkanlığı talebinde bulundu.'' açıklamasına yanıt verdi. İnce, ''Bana kaset kumpasını kuranları baş köşede ağırlayıp, aday gösterdiler. Bunlar beni istemiyorlar. Bir ilçe istemişim vermemişler, aferin size aferin. Ali Babacan'a onlarca vekil verirken iyi de İnce'ye bir belediye mi veremediniz? Utanmıyor musunuz? Bunlar komik çocuklar ya'' dedi.

27.01.2024 - 21:36,  Güncelleme: 22:07
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CHP'nin, "Belli sayıda belediye meclis üyeliği ve İzmir'de bir metropol ilçe belediye başkanlığı talebinde bulunmuştu." açıklamasına yanıt veren Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Bana kaset kumpasını kuranları baş köşede ağırlayıp, aday gösterdiler. Bunlar beni istemiyorlar. Bir ilçe istemişim vermemişler, aferin size aferin. Ali Babacan'a onlarca vekil verirken iyi de İnce'ye bir belediye mi veremediniz? Utanmıyor musunuz? Bunlar komik çocuklar ya" ifadelerini kullandı.

MUHARREM İNCE, CHP'Yİ TOPA TUTTU

Partisini kapatıp CHP'ye katılacağı konuşulan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, kararından vazgeçti. " İstanbul'da koşulsuz destek vereceğiz" açıklamasından dönen İnce, Sözcü Tv canlı yayınında CHP ile yaşadığı polemiğe ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce

"BABACAN'A ONLARCA VEKİL VERİRKEN İYİ DE İNCE'YE BİR BELEDİYE Mİ VEREMEDİNİZ?"

CHP Sözcüsü Deniz Yücel'in, " İnce, belli sayıda belediye meclis üyeliği ve İzmir'de bir metropol ilçe belediye başkanlığı talebinde bulunmuştu." şeklindeki açıklamasına yanıt veren İnce, şunları söyledi: "Bir ilçe istediysem çok sembolik bir şey istedim. Ali Babacan'a onlarca vekil verirken iyi de İnce'ye bir belediye mi veremediniz? Sizin derdiniz üzüm yemek değil bağcıyı dövmek. Kurultay derdiniz var sizin seçim yapmak gibi derdiniz yok. Koltuk derdiniz var Ben sizin ayağınıza beş kez geldim. Bu seçim önemli dedim.

"BUNLAR KOMİK ÇOCUKLAR YA"

Bana kaset kumpasını kuranları baş köşede ağırlayıp, aday gösterdiler. Bunlar beni istemiyorlar. Bütün bunlar olurken ayıp olmuyor mu? Ümit Özdağ'a MİT müsteşarlığı verirken, 3 bakanlık verirken iyi, Temel Karamollaoğlu'na Gültekin Uysal'a cumhurbaşkanlığı verirken iyi de İnce'ye verirken kötü. Bunlar komik çocuklar ya!"

CHP SÖZCÜSÜ YÜCEL: İNCE İZMİR'DE METROPOL İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI TALEBİNDE BULUNMUŞTU

CHP Sözcüsü Yücel şunları söylemişti: "Görüşmeler esnasında, 'İlkesel duruş' konusunda tek bir cümle dahi kurmayan, bugün gerçekleştirdiği basın toplantısında dile getirdiği siyasi eleştirileri gündeme dahi getirmeyen Muharrem İnce'nin açıklamalarını üzülerek dinledik. Yapılan görüşmelerde İnce, belli sayıda belediye meclis üyeliği ve İzmir'de bir metropol ilçe belediye başkanlığı talebinde bulunmuştu.

CHP Sözcüsü Deniz Yücel

Süreç, parti tabanımızın ve örgütümüzün kabul edemeyeceği bir noktaya taşınınca müzakerelerin tıkanması üzerine bugünkü açıklamayı yaptı. Bugün yaptığı açıklamaların ve eleştirilerin müzakereler olumlu sonuçlansa idi asla yapılmayacağını biliyoruz. Değerlendirmeyi kamuoyuna bırakıyoruz."

Memleket Partisi lideri İnce\'den CHP\'ye: Bir ilçe istemişim vermemişler, bunlar komik çocuklar ya
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SON DAKİKA: Memleket Partisi lideri İnce'den CHP'ye: Bir ilçe istemişim vermemişler, bunlar komik çocuklar ya - Son Dakika
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