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Memleket Partisinde Disiplin Kurulu üyesi iki isme kesin ihraç istemi - Son Dakika

Memleket Partisinde Disiplin Kurulu üyesi iki isme kesin ihraç istemi

11.02.2022 20:08
Memleket Partisinde Disiplin Kurulu üyesi iki isme kesin ihraç istemi

Memleket Partisi Genel Disiplin Kurulu üyeleri Mustafa Kemal Çiçek ve Tolgahan Erdoğan'ın, partiden kesin ihraçları istendi.

Memleket Partisi Genel Disiplin Kurulu üyeleri Mustafa Kemal Çiçek ve Tolgahan Erdoğan'ın, partiden kesin ihraçları istendi.
Partiden yapılan açıklamada, Merkez Yönetim Kurulunun (MYK) olağanüstü toplandığı belirtildi.
Toplantıda, Genel Disiplin Kurulu üyeleri Çiçek ve Erdoğan'ın partiden tedbirli olarak kesin ihraçlarının Parti Meclisi (PM) tarafından görüşülmesine oy birliği ile karar verildiği bildirildi.
Memleket Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi de daha önce açıklama yaparak, partideki görevlerinden istifa ettiğini duyurmuştu.

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Mehmet Ali Çelebi, Milletvekili, İstifa, İzmir, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Memleket Partisinde Disiplin Kurulu üyesi iki isme kesin ihraç istemi - Son Dakika


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