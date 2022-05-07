Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: Suriye'deki her türlü kargaşa Türkiye'yi ilgilendirir - Son Dakika
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Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: Suriye'deki her türlü kargaşa Türkiye'yi ilgilendirir

07.05.2022 20:21
Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: Suriye'deki her türlü kargaşa Türkiye'yi ilgilendirir

MEMUR Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) Genel Başkanı Ali Yalçın, Türkiye'de bugünlerde göçmen ve sığınmacı karşıtlığının tartışıldığını belirterek, "Türkiye'de birileri operasyon çekiyor.

MEMUR Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) Genel Başkanı Ali Yalçın, Türkiye'de bugünlerde göçmen ve sığınmacı karşıtlığının tartışıldığını belirterek, "Türkiye'de birileri operasyon çekiyor. Kardeşim senin ötekileştirdiğin Halepli adam, Çanakkale'ye git, şehitliği gez, en fazla Bursalı, ikinci Halepli var. Suriye'deki her türlü kargaşa Türkiye'yi ilgilendirir" dedi.

Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, Bingöl'de sendika şubesi tarafından düzenlenen İl Divan Toplantısı'na katıldı. Burada konuşan Yalçın, sendikalarının geleceğe yönelik yol haritasını hazırlamak için tartıştığını söyledi. Yalçın, "Biz yasal haklarla, meşru haklar arasındaki makası kapatmak için mücadele veriyoruz örgütlü gücümüzle. Yoksa ensemizde boza pişirmeye devam edecekler. Bu örgütlü gücü büyüteceğiz, yükselteceğiz." diye konuştu.

'SURİYE'DEKİ HER TÜRLÜ KARGAŞA TÜRKİYE'Yİ İLGİLENDİRİR'

Türkiye'de bugünlerde göçmen ve sığınmacı karşıtlığının tartışıldığını belirten Yalçın, "Türkiye'de birileri operasyon çekiyor. Kardeşim senin ötekileştirdiğin Halepli adam, Çanakkale'ye git, şehitliği gez en fazla Bursalı, ikinci Halepli var. O buraya gelip zamanında şehit oldu, Çanakkale geçilmesin diye. Orası senin vilayetindi daha dün. O, buraya gelip şehit olduğunda Çanakkale'de onun ismini saydığında bu anlamda iftihar edeceksin, ümmet diyeceksin, insan diyeceksin ama bugün o duruma kayıtsız kalacaksın. Kayıtsız kalma şansı yok Türkiye'nin. O konuşanlar boş geçinen ve bol keseden konuşuyorlar. Suriye senin sınırın. Suriye'deki her türlü kargaşa Türkiye'yi ilgilendirir. Onun için rahmetli Erbakan Hoca 'Siyonizm'den, büyük İsrail'den bahsederken bir gün mesele Suriye ise hedef Türkiye'dir' boşuna demedi" diye konuştu.


Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: Suriye'deki her türlü kargaşa Türkiye'yi ilgilendirir
Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: Suriye'deki her türlü kargaşa Türkiye'yi ilgilendirir
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Memur Sen, Türkiye, Mülteci, Suriye, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: Suriye'deki her türlü kargaşa Türkiye'yi ilgilendirir - Son Dakika


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