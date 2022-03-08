8 Mart nedeniyle kadınlara seslenen Akşener, sert sözlerinin ardından espriyi patlattı: Umarım eşim ve oğlum izlemiyordur - Son Dakika

İYİ Parti'nin haftalık grup toplantısı bu hafta Salı günü yapılıyor. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, toplantıda gündeme dair değerlendirmelerde bulunuyor.

AYAKTA ALKIŞLANDI

Kendisini dinlemeye gelen kadınlara kürsüden seslenen Akşener, birçok konu hakkında değerlendirmelerde bulundu. Kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü de kutlayan Akşener'in zaman zaman yaptığı çıkışlar, salondakiler tarafından ayakta alkışlandı.

"UMARIM EŞİM VE OĞLUM DİNLEMİYORDUR"

Akşener'in erkeklere yönelik sözlerinin arkasından ise "Umarım eşim ve oğlum dinlemiyordur" diyerek espriyi patlattı. O anlar salonda gülüşmelere neden oldu.

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