8 Mart nedeniyle kadınlara seslenen Akşener, sert sözlerinin ardından espriyi patlattı: Umarım eşim ve oğlum izlemiyordur - Son Dakika
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8 Mart nedeniyle kadınlara seslenen Akşener, sert sözlerinin ardından espriyi patlattı: Umarım eşim ve oğlum izlemiyordur

08.03.2022 10:01

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener grup toplantısında konuşuyor. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel bembeyaz giyinen ve kadınlardan oluşan bir topluluğa seslenen Akşener'in sözleri partililer tarafından ayakta alkışlandı. Akşener'in erkeklere yönelik sözlerinin arkasından "Umarım eşim ve oğlum dinlemiyordur" demesi salonda gülüşmelere neden oldu.

İYİ Parti'nin haftalık grup toplantısı bu hafta Salı günü yapılıyor. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, toplantıda gündeme dair değerlendirmelerde bulunuyor.

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AYAKTA ALKIŞLANDI

Kendisini dinlemeye gelen kadınlara kürsüden seslenen Akşener, birçok konu hakkında değerlendirmelerde bulundu. Kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü de kutlayan Akşener'in zaman zaman yaptığı çıkışlar, salondakiler tarafından ayakta alkışlandı.

"UMARIM EŞİM VE OĞLUM DİNLEMİYORDUR"

Akşener'in erkeklere yönelik sözlerinin arkasından ise "Umarım eşim ve oğlum dinlemiyordur" diyerek espriyi patlattı. O anlar salonda gülüşmelere neden oldu.

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Son Dakika Politika 8 Mart nedeniyle kadınlara seslenen Akşener, sert sözlerinin ardından espriyi patlattı: Umarım eşim ve oğlum izlemiyordur - Son Dakika


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