İYİ Parti'nin haftalık grup toplantısı bu hafta Salı günü yapılıyor. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, toplantıda gündeme dair değerlendirmelerde bulunuyor.
Kendisini dinlemeye gelen kadınlara kürsüden seslenen Akşener, birçok konu hakkında değerlendirmelerde bulundu. Kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü de kutlayan Akşener'in zaman zaman yaptığı çıkışlar, salondakiler tarafından ayakta alkışlandı.
Akşener'in erkeklere yönelik sözlerinin arkasından ise "Umarım eşim ve oğlum dinlemiyordur" diyerek espriyi patlattı. O anlar salonda gülüşmelere neden oldu.
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Son Dakika › Politika › 8 Mart nedeniyle kadınlara seslenen Akşener, sert sözlerinin ardından espriyi patlattı: Umarım eşim ve oğlum izlemiyordur - Son Dakika