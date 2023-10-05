Meral Akşener duyurdu! İYİ Parti'nin Eskişehir adayı Melih Aydın oldu

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Yerel seçimlere 81 ilde kendi adaylarıyla girmeye karar veren İYİ Parti'nin İzmir'in ardından Eskişehir adayı da belli oldu.

MELİH AYDIN ADAY OLARAK AÇIKLANDI

Bugün Eskişehir'e giden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı'nın Melih Aydın olduğunu açıkladı.

"BOYUN KAÇMIŞ, KİLON KAÇMIŞ GÖRECEĞİZ"

Kürsüye Aydın ile çıkan Akşener, "Melih boyun kaçmış, kilon kaçmış hep beraber göreceğiz. Bu arada benim boyum kaçmış, kilom kaçmış hep beraber göreceğiz" ifadelerini kullandı.

AKŞENER İZMİR ADAYINI AÇIKLAMIŞTI

Geçtiğimiz hafta İzmir'e giden Akşener, partisinin İzmir Milletvekili Ümit Özlale'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday olduğunu ilan etmişti.

MELİH AYDIN KİMDİR?

Melih Aydın, 1987 yılında Eskişehir'de doğdu. Fatih Sultan Mehmet İlköğretim Okulu, Süleyman Çakır Lisesi ve Anadolu Üniversitesi olmak üzere tüm okul hayatını Eskişehir'de tamamladı. İktisat Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümü mezunu olan Aydın, 16 yaşından bu yana aktif olarak ticari hayatın içinde.