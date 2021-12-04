Meral Akşener'e yönelttiği 'başbakan' sorusu sonrası tartaklandı - Son Dakika

- Meral Akşener'e yönelttiği 'başbakan' sorusu sonrası tartaklandı

AMASYA - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e Amasya gezisinde soru yönelten bir vatandaş yaşanan arbede sonrasında partililer tarafından tartaklandı. O anlar kameralara yansıdı.

Yavuz Selim Meydanı'nda halka seslenen Meral Akşener'i dinledikten sonra kendisine 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi öncesinde kullandığı "Başbakan olacağım" sözünü hatırlatıp "Ben 6 ay sonra başbakan olacağım dediniz" ifadesini kullanan Yusuf Yancı, Akşener'den "6 ay demedim. Kardeşim, yalan söylüyorsun" cevabını aldı. Sorusunu devam ettirmek isterken çevredeki partililerin önce sözlü tepkilerine sonrasında da tartaklamasına maruz kalan evli ve 2 çocuk babası Yancı, yaşananlardan ve yalancılıkla suçlanmasından büyük üzüntü duyduğunu söyledi.

Akşener'e "Siyasi kriz yokken niçin böyle söylediniz. Çünkü 6 ay sonra ola ola darbe girişimi oldu. Acaba siz darbecilerden başbakanlık görevinin tebligatını mı aldınız?" şeklinde soru sormayı sürdürmek isterken sözünün tamamlamasına izin verilmediğini anlatan Yancı, iddialarının kayıtlarda mevcut olduğunu öne sürdü.

(MÇ-SLH-DK-Y)