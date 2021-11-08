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Meram Belediyesi Alakova'da sokakları sıcak asfaltla buluşturdu - Son Dakika

Meram Belediyesi Alakova'da sokakları sıcak asfaltla buluşturdu

08.11.2021 14:27
Meram Belediyesi Alakova'da sokakları sıcak asfaltla buluşturdu

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesi asfaltlama, altyapı, bordür-parke ve yeni yollar noktasında en bereketli yıllarından birini yaşayan Meram'da çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesi asfaltlama, altyapı, bordür-parke ve yeni yollar noktasında en bereketli yıllarından birini yaşayan Meram'da çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Tüm bu alanlarda yüksek tempoda bir çalışma sergileyen Meram Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Alakova Mahallesinin 9 sokağını daha sıcak asfalt ile buluşturdu. Tüm yıl boyunca Meram'ın onlarca farklı noktasında aynı anda asfaltlama, altyapı, bordür-parke, asfalt yama ve yol açma çalışmalarını yürüten Meram Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, soğukların kendini hissettirmeye başladığı şu günlerde çalışmalarına iyiden iyiye hız verdi. Ekipler, bu çerçevede Alakova Mahallesinin 9 sokağında yürüttüğü sıcak asfalt çalışmalarını tamamladı. Toplam bin 382 metre uzunluğu bulunan sokaklarda yaklaşık on bin metrekarelik bir alan asfaltlandı. 2 bin 347 ton asfaltın seriminin yapıldığı çalışmalarda ayrıca 2 bin 796 ton PMT, 90 ton da bitüm kullanıldı.

"Her yılı hedeflerimizin birkaç adım ötesinde tamamlıyoruz"

Yapılan çalışmalar hakkında yaptığı açıklamada hizmette kalite ve eşitlikten en küçük taviz vermeden çalışmalarını yürüttüklerinin altını çizen Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, 2019 yılından bu yana önlerine koydukları her hedefi birkaç adım ötesinde yılı tamamladıklarına vurgu yaptı. Meram'ın asfaltlama noktasında da önceki yıllarda olduğu gibi bereketli bir yıl geçirdiğini ifade eden Başkan Kavuş, sözlerini şöyle sürdürdü; "Bu yıl da belirlediğimiz asfaltlama planlamalarımızın çok ötesinde bir sezon geçirdik. Ancak, 'planlamamızı gerçekleştirdik, bazı şeyleri de gelecek sezona bırakalım' demiyoruz. Havaların elverişli olmasını en iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz. Yapabildiğimiz kadar çok çalışma ortaya koyarak, hemşehrilerimizin kışı en güzel bir şekilde geçirmelerini arzuluyoruz" dedi.

"9 Sokakta asfalt çalışmalarımızı tamamladık"

Başkan Kavuş Alakova Mahallesi'nde yapılan çalışmalar hakkında da bilgi verirken, "Alakova Mahallemizin 9 sokağında sıcak asfalt çalışmalarımızı tamamladık. Havalar soğumadan orayı da konforlu bir ulaşıma kavuşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Tabi aynı anda 9 sokakta yapılan çalışmalar bölgede yaşayanlar için bir süreliğine rahatsızlık verici olabiliyor. Bu noktada gösterdikleri sabır için bu sokaklarda yaşayanlara teşekkür ediyorum. Tüm bunlar hemşehrilerimizin rahat ve konforlu bir ulaşım olanağına kavuşabilmeleri için. Hava şartları izin verdiği müddetçe de başta asfaltlama olmak üzere çalışmalarımıza ara vermeden ve hız kesmeden devam edeceğimizi tüm hemşehrilerimin bilmesini arzu ediyorum. Sokaklar yeni çehreleriyle bölge halkına hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. - KONYA

Meram Belediyesi Alakova'da sokakları sıcak asfaltla buluşturdu
Meram Belediyesi Alakova'da sokakları sıcak asfaltla buluşturdu
Meram Belediyesi Alakova'da sokakları sıcak asfaltla buluşturdu
Meram Belediyesi Alakova'da sokakları sıcak asfaltla buluşturdu
Meram Belediyesi Alakova'da sokakları sıcak asfaltla buluşturdu

Meram Belediyesi, Hisarcık, Konya, Meram, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Meram Belediyesi Alakova'da sokakları sıcak asfaltla buluşturdu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Meram Belediyesi Alakova'da sokakları sıcak asfaltla buluşturdu - Son Dakika
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