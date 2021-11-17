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Meram Çamlıbel yeniden cazibe merkezi olacak - Son Dakika

Meram Çamlıbel yeniden cazibe merkezi olacak

17.11.2021 12:31
Meram Çamlıbel yeniden cazibe merkezi olacak

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Meram Çamlıbel bölgesinde sürdürülen çevre düzenleme çalışmalarında sona yaklaşıldı.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Meram Çamlıbel bölgesinde sürdürülen çevre düzenleme çalışmalarında sona yaklaşıldı.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Meram Çamlıbel bölgesinde yürütülen çevre düzenleme çalışmalarında son aşamaya gelindi. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Büyükşehir Belediyesi olarak göreve geldiklerini günden itibaren Konya tarihine iz bırakacak önemli projeleri hayata geçirdiklerini ifade etti. Konya'nın çekim merkezlerinden olan Meram Çamlıbel'de yürüttükleri düzenleme çalışmasının bölgenin çok daha güzel bir görünüme kavuşması için büyük önem taşıdığını belirten Başkan Altay, "Meram Çamlıbel'de yürüyüş yolları, çay içme alanları, çiçek bahçeleriyle önemli bir çalışma yürütüyoruz. Tavusbaba Camisi'nin zemininde de sağlamlaştırma çalışması yaptık. 14 milyon liraya mal olacak düzenleme çalışmamızın yüzde 80'inden fazlası tamamlandı. Konyalı hemşehrilerimizin ve Konya'ya gelecek misafirlerimizin keyifli vakit geçirebileceği bir alanı şehrimize kazandıracağız inşallah. Ayrıca daha önce hizmete açtığımız bin araçlık yer altı katlı otoparkımızla da ziyaretçilerimiz araç sorunu yaşamadan bölgeyi ziyaret edebilecek. Yaptığımız çalışmalarla Meram yeniden bir cazibe merkezi haline gelmiş olacak. Bu önemli yatırımı en kısa sürede tamamlayarak hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız" diye konuştu. - KONYA

Meram Çamlıbel yeniden cazibe merkezi olacak
Meram Çamlıbel yeniden cazibe merkezi olacak

Büyükşehir Belediyesi, Uğur İbrahim Altay, Altay, Konya, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Meram Çamlıbel yeniden cazibe merkezi olacak - Son Dakika


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