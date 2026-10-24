Merz, CDU ile CSU\'ya birlik çağrısı yaparak aşırılıkçı güçlere karşı uyardı

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, sağ/sol kesimdeki aşırılık tehlikesi ile Rusya kaynaklı istikrarsızlaştırma çabalarına dikkat çekerek koalisyon hükümetine birlik çağrısında bulunarak, "CDU ve CSU şimdi daha sıkı bir şekilde kenetlenmelidir. Bu güçlere ülkemizi teslim etmek istemiyoruz ve teslim etmeyeceğiz" dedi.

Almanya Başbakanı ve Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı Friedrich Merz, kardeş parti ve koalisyon hükümetinin küçük ortağı Hristiyan Sosyal Birlik Partisinin (CSU) Münih kentinde düzenlediği kurultaya misafir konuşmacı olarak katıldı. İç ve dış politikaya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Merz, Almanya'da benzeri görülmemiş siyasi kutuplaşmaya da tanık olduklarını söyledi. Merz, 20 Eylül'deki eyalet seçimleri sonucu Berlin'de Sosyal Demokrat Partinin (SPD) ve Yeşiller'in sandıktan birinci çıkan Sol Parti ile hükümet arayışını eleştirdi. Saksonya-Anhalt eyaletinde de sandıktan birinci çıkan aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) Partisinin adayının Meclis Başkanı seçilmesini eleştiren Merz, aşırı sağcı adaya partisinden milletvekillerinin destek verdiği iddialarına da tepki gösterdi. Merz, "Bu kişilere oy verilmesi gerektiğini düşünenlerin Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinde yeri yoktur. Aramızda yeri yoktur. İster soldan ister sağdan, nereden gelirse gelsin, Almanya'da karşı çıkıyoruz" dedi.

Merz, "Berlin'deki radikal bir sol parti, Yahudilere, polise ve İsrail'in varlık hakkına karşı açıkça ve utanmazca kışkırtma yaparken, SPD ve Yeşiller de buna alet oluyor. Bu solcuların Berlin'deki kırmızı belediye binasına girmesine yardım etme yolunda ilerlendiği açıkça görülüyor. Oysa aynı zamanda radikal bir AfD her gün Almanya'yı istikrarsızlaştırmak, Ukrayna'yı terk etmek, Rus anlatısını yaymak ve Almanya'yı izole etmek için çalışıyor" ifadelerini kullandı.

Kardeş parti CSU'ya birlik çağrısı yaptı

Merz, "Şu anda özellikle iki parti başkanı arasında iyi bir iş birliğine ihtiyaç var. Bu ortak bir sorumluluktur ve bu sorumluluk bugün daha önemlidir. Zira hem aşırı sol hem de aşırı sağdaki aşırılıkçılar tarafından saldırıya uğruyoruz ve böyle bir dönemde bu sorumluluk daha da önem kazanmaktadır. CDU ve CSU şimdi daha sıkı bir şekilde kenetlenmelidir. Bu güçlere ülkemizi teslim etmek istemiyoruz ve teslim etmeyeceğiz. Özellikle de olağanüstü zorluklarla karşı karşıya olduğumuz ve yanıtlamamız gereken bir dizi temel soru olduğu gerçeği göz önüne alındığında. İlk soru şudur: İçerideki aşırılıkçılardan ve dışarıdaki yabancı güçlerden kaynaklanan artan tehlike karşısında Avrupa'daki özgürlüğümüzü ve güvenliğimizi nasıl koruyacağız? Ancak pek çok insan, böyle bir durum karşısında geleceğe yönelik iş imkanlarını nasıl güvence altına alabileceğimizi de soruyor. Ülkemizdeki insanların yaşamını nasıl yeniden karşılanabilir hale getireceğiz? Daha fazla adaleti nasıl sağlayacağız? Bu sorulara yanıt verebilmek için güçlü bir CDU'ya ve güçlü bir CSU'ya ihtiyacımız var. Bunun için de birlikte hareket eden ama aynı zamanda birlikte mücadele eden bir Birlik'e ihtiyacımız var çünkü mesele Almanya ve Avrupa'dır ne daha fazlası ne de daha azı" şeklinde konuştu.

"Rusya'nın her gün Almanya'yı istikrarsızlaştırmak istediğini görüyoruz"

"Önümüzdeki haftalarda, aylarda belki de sadece Almanya'da çözülemeyecek sorunlarla karşı karşıya kalacağız" diyen Merz, "Bu sorunları çözmek için özellikle de şu anda Avrupa Birliği'ne ihtiyacımız var ve bu özgürlüğümüzü savunmak açısından özellikle geçerlidir. Kıtamızın doğusunda muazzam bir tehditle karşı karşıyayız. Avrupa barış düzenini derinden sarsan savaşla karşı karşıyayız. Rusya'nın her gün Almanya'yı istikrarsızlaştırmaya çalıştığını görüyoruz. Sonuçta mesele, Avrupa'da hukukun üstünlüğünün mi, yoksa yine en güçlü olanın gücünün mü geçerli olacağıdır. Kıtamızın karanlık dönemlerine geri dönülmesini istemiyorum. Bu durum, çoktan sadece Ukrayna ile sınırlı kalmamıştır. Avrupa'nın her yerinde siber saldırılar, sabotajlar, kritik altyapıya yönelik saldırı girişimleri, 4 Ağustos'ta Leipzig Havalimanı'nda yaşananlar gibi, ve demokratik toplumlarımızı istikrarsızlaştırma girişimleri yaşanıyor. Tüm bunlar özgürlüğümüzü tehdit ediyor ve bu nedenle özgürlüğümüzü korumak için polise, acil durum hizmetlerine ve Alman Federal Silahlı Kuvvetleri'ne yatırım yapıyoruz" diye konuştu.