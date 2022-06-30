MetrolPOLL Araştırma'dan dengeleri değiştirecek anket! Cumhurbaşkanı Erdoğan, karşısına çıkan 4 adayın da gerisinde kaldı

Türkiye 2023 seçimleri doğru giderken anket araştırmaları da hız kazandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan 2023 seçimlerinde aday olacağını açıklamasına rağmen Millet İttifakı'ndan henüz bir adaylık kararı gelmedi. Muhalefet kanadındaki aday belirsizliği devam ederken MetroPOLL Araştırma, Millet İttifakı'ndan öne çıkan 4 ismi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısında aday olarak göstererek anket hazırladı.

MANSUR YAVAŞ FARKLA KAZANDI

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tur senaryoları üzerine araştırma yapan şirket, vatandaşlara "Cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci tura kalırsa hangi adaya oy verirsiniz?" sorusunu yöneltti. Ankette ilk olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısında muhalefetin adayı olarak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş gösterildi. Erdoğan'ın yüzde 35.6 oy aldığı ankette Yavaş, yüzde 54 oranında oy topladı.

YÜZDE 50'NİN ÜSTÜNDE SEÇMEN "İMAMOĞLU" DEDİ

İkinci bir senaryoda ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısında muhalefetin adayı olarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu gösterildi. Vatandaşların yüzde 37.7'si iki aday arasından Erdoğan'ı destekleyeceğini belirtirken yüzde 51.7'lik kısım ise İmamoğlu'na oy vereceklerini dile getirdi.

AKŞENER DE ERDOĞAN'I GERİDE BIRAKTI

Her ne kadar "Ben başbakan olacağım" dese de Meral Akşener de bu ankette kendisine yer buldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Meral Akşener'in ikinci tura kalması durumundan ankete katılanlardan yüzde 38.8'i Erdoğan'ı yeniden cumhurbaşkanı olarak görmek istediklerini söylerken yüzde 48'lik kısım Akşener'i cumhurbaşkanı olarak görmek istediklerini vurguladı.

ERDOĞAN'IN FARKI EN ÇOK KAPATTIĞI İSİM KILIÇDAROĞLU

Ankette Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısında aday olarak gösterilen diğer bir isim ise Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu oldu. Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan ve Kılıçdaroğlu ikilisi aday olması ve seçimin ikinci tura kalması halinde vatandaşların hangi adaya oy verecekleri soruldu. Katılımcıların yüzde 39.8'si böyle bir durumda Erdoğan'ı seçeceklerini söylerken Kılıçdaroğlu'na oy vereceklerini söyleyenlerin oranı ise yüzde 46.1 olarak ölçüldü.

İşte paylaşılan ankete ilişkin sonuçlar: