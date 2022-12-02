Son anketler açıklandı! İYİ Parti ve MHP'nin oylarında düşüş yaşandı - Son Dakika
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Son anketler açıklandı! İYİ Parti ve MHP'nin oylarında düşüş yaşandı

02.12.2022 10:02
Son anketler açıklandı! İYİ Parti ve MHP'nin oylarında düşüş yaşandı

MetroPoll Araştırma'nın sahibi Özer Sencar, Kasım ayına ait anket verilerini paylaştı. Sencar, kararsızlar dağıtıldıktan sonra AK Parti yüzde 36.5, CHP yüzde 24.7, HDP yüzde 12.7, İyi Parti yüzde 11.2, MHP de yüzde 8.2 çıktığını ifade etti. Böylece Ekim ayı anket verilerinde yüzde 12,4 oya sahip İYİ Parti ve yüzde 10 oya sahip MHP'nin oy oranlarında düşüş gözlemlendi.

2023 seçimlerine yaklaşırken araştırma şirketleri de yaptıkları anketlerin sonuçlarını paylaşmaya devam ediyor.

AK PARTİ BİRİNCİ PARTİ OLARAK ÇIKIYOR

MetroPoll Araştırma'nın sahibi Özer Sencar, Kasım ayına ait anket verilerini İsmail Saymaz ile paylaştı. Buna göre kararsızlar dağıtılmadan seçmenlerin yüzde 29.6'sı AK Parti'ye, yüzde 20'si CHP'ye, yüzde 10.3'ü HDP'ye, yüzde 9.1'i İYİ Parti'ye, yüzde 6.7'si ise MHP'ye vereceğini söyledi. Yüzde 19.1'i kararsız/protesto oy/cevapsız olarak dağıldı. Yüzde 4.4 ise diğer partileri destekliyor.

KARARSIZLAR DAĞITILINCA OY ORANLARINI AÇIKLANDI

Bu ankette kararsız/protesto oy/cevapsızlar dağıtılınca yüzde 36.5 AK Parti, yüzde 24.7 CHP, yüzde 12.7 HDP, yüzde 11.2 İYİ Parti ,yüzde 8.2 MHP çıkıyor.

MHP VE İYİ PARTİ'NİN OY ORANLARINDA DÜŞÜŞ VAR

Ankette dikkati çeken ise MHP ve İYİ Parti'nin oy oranlarının değişimi oldu. Ekim ayı anket verilerinde yüzde 12,4 oya sahip İYİ Parti ve yüzde 10 oya sahip MHP'nin Kasım ayında oylarında düşüş yaşandı. İYİ Parti bir ay içerisinde yüzde 1.2 oy kaybederken MHP yüzde 1.8 oy kaybı yaşamış oldu.

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Son Dakika Politika Son anketler açıklandı! İYİ Parti ve MHP'nin oylarında düşüş yaşandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son anketler açıklandı! İYİ Parti ve MHP'nin oylarında düşüş yaşandı - Son Dakika
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