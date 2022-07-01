MetroPOLL son anketi açıkladı: 4 aday karşısında Cumhurbaşkanı Erdoğan, üstünlük sağlayamadı - Son Dakika
Üye Girişi

MetroPOLL son anketi açıkladı: 4 aday karşısında Cumhurbaşkanı Erdoğan, üstünlük sağlayamadı

01.07.2022 00:29

MetroPOLL Araştırma, Millet İttifakı'ndan öne çıkan 4 ismi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısında aday olarak göstererek anket hazırladı. Yapılan ankette Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısına Millet İttifakı'nın olası adayları olarak görülen Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu, Merak Akşener ve Kemal Kılıçdaroğlu çıkarıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, karşısına çıkan 4 adayın da gerisinde kaldı.

Türkiye 2023 seçimleri doğru giderken anket araştırmaları da hız kazandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan 2023 seçimlerinde aday olacağını açıklamasına rağmen Millet İttifakı'ndan henüz bir adaylık kararı gelmedi. Muhalefet kanadındaki aday belirsizliği devam ederken MetroPOLL Araştırma, Millet İttifakı'ndan öne çıkan 4 ismi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısında aday olarak göstererek anket hazırladı.

MANSUR YAVAŞ FARKLA KAZANDI

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tur senaryoları üzerine araştırma yapan şirket, vatandaşlara "Cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci tura kalırsa hangi adaya oy verirsiniz?" sorusunu yöneltti. Ankette ilk olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısında muhalefetin adayı olarak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş gösterildi. Erdoğan'ın yüzde 35.6 oy aldığı ankette Yavaş, yüzde 54 oranında oy topladı.

YÜZDE 50'NİN ÜSTÜNDE SEÇMEN "İMAMOĞLU" DEDİ

İkinci bir senaryoda ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısında muhalefetin adayı olarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu gösterildi. Vatandaşların yüzde 37.7'si iki aday arasından Erdoğan'ı destekleyeceğini belirtirken yüzde 51.7'lik kısım ise İmamoğlu'na oy vereceklerini dile getirdi.

AKŞENER DE ERDOĞAN'I GERİDE BIRAKTI

Her ne kadar "Ben başbakan olacağım" dese de Meral Akşener de bu ankette kendisine yer buldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Meral Akşener'in ikinci tura kalması durumundan ankete katılanlardan yüzde 38.8'i Erdoğan'ı yeniden cumhurbaşkanı olarak görmek istediklerini söylerken yüzde 48'lik kısım Akşener'i cumhurbaşkanı olarak görmek istediklerini vurguladı.

ERDOĞAN'IN FARKI EN ÇOK KAPATTIĞI İSİM KILIÇDAROĞLU

Ankette Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısında aday olarak gösterilen diğer bir isim ise Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu oldu. Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan ve Kılıçdaroğlu ikilisi aday olması ve seçimin ikinci tura kalması halinde vatandaşların hangi adaya oy verecekleri soruldu. Katılımcıların yüzde 39.8'si böyle bir durumda Erdoğan'ı seçeceklerini söylerken Kılıçdaroğlu'na oy vereceklerini söyleyenlerin oranı ise yüzde 46.1 olarak ölçüldü.

İşte paylaşılan ankete ilişkin sonuçlar:

MetrolPOLL Araştırma'dan dengeleri değiştirecek anket! Erdoğan karşısına çıkan 4 adayın da gerisinde kaldı
YORUMLAR
500
Yeni asgari ücret 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak Yeni asgari ücret 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak Mansur Yavaş'ın Ankara havası oynadığı anlar 3.yıl yeni proje tanıtım törenine damga vurdu! Tan Taşçı ve seymenler de eşlik etti Mansur Yavaş'ın Ankara havası oynadığı anlar 3.yıl yeni proje tanıtım törenine damga vurdu! Tan Taşçı ve seymenler de eşlik etti

Recep Tayyip Erdoğan, Millet İttifakı, Mansur Yavaş, MetroPOLL, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika MetroPOLL son anketi açıkladı: 4 aday karşısında Cumhurbaşkanı Erdoğan, üstünlük sağlayamadı - Son Dakika


Son Dakika
00:30 Yeni asgari ücret 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak
00:29 MetroPOLL son anketi açıkladı: 4 aday karşısında Cumhurbaşkanı Erdoğan, üstünlük sağlayamadı
23:50 Başkentte sel nedeniyle hayatını kaybeden genç kızla ilgili yeni detay ortaya çıktı: 19 gün önce akrabası da selde yaşamını yitirmiş
23:13 Vahşi adam, sokak ortasında sevgilisinin boğazını bıçakla kesti, yardım etmek isteyen vatandaşları ise bıçakla korkuttu
21:26 Mansur Yavaş: Sel nedeniyle bir vatandaşımızın hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrendim
22:44 İzinsiz afiş asan grup, kendilerini uyaran zabıta ekiplerine bıçak ve sopalarla saldırdılar
22:27 Ekiplerin durduğu araçtan 75 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi
22:25 Kartlardaki temassız ödeme limiti 500 liradan 750 liraya çıkarıldı
21:00 Sulama kanalının sifonu patladı, 120 ton buğday suya kapıldı
21:19 Kurban kesim bedellerini Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü İzani Turan açıkladı: Yurt içi 2 bin 250 TL, yurt dışı bin 800 TL
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2022 00:43:36. #1.12#
SON DAKİKA: MetroPOLL son anketi açıkladı: 4 aday karşısında Cumhurbaşkanı Erdoğan, üstünlük sağlayamadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement