MetroPOLL'ün son anketinde dikkat çeken sonuç! Zafer Partisi, 6'lı masadaki 4 partiyi geride bıraktı

MetroPOLL Araştırma, Türkiye'nin Nabzı adlı çalışmasının mayıs ayı sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı. Yapılan araştırmada vatandaşlara "Bu Pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi.

AK PARTİ CHP'YE 10 PUAN FARK ATTI

Anket verilerine göre AK Parti yüzde 32.7 oranında oy olarak birinci sırada yer aldı. AK Parti bu sonuçla en yakın rakibi olan CHP ile arasındaki farkı açarak 10 puana çıkardı.

CHP İKİNCİ, İYİ PARTİ ÜÇÜNCÜ OLDU

Son anketlerde farkı kapattığı görülen CHP, bu ankette AK Parti'nin gerisinde kaldı. Ankette yüzde 22.6 oranında oy alan CHP, ikinci sırada yer aldı. CHP ile birlikte 6'lı masanın güçlü kanadını oluşturan İYİ Parti, ankette yüzde 15.1 oy topladı. Meral Akşener liderliğindeki İYİ Parti bu sonuçla HDP'nin yaklaşık 1 puan önünde konumlandı.

MHP, HDP'NİN GERİSİNDE KALDI

Ankette HDP'ye oy vereceğini ifade eden vatandaşların oranı yüzde 13.8 olarak ölçüldü. Cumhur İttifakı ortağı MHP ise HDP'nin gerisinde kalarak yüzde 8 oranında oy aldı.

ZAFER PARTİSİ 6'LI MASADAKİ 4 PARTİNİN ÖNÜNDE

Ankette dikkat çeken çıkış ise Zafer Partisi tarafında gerçekleşti. Son zamanların en çok konuşulan Ümit Özdağ önderliğindeki Zafer Partisi, 6'lı masa içinde yer alan Saadet Partisi, Gelecek Partisi, DEVA Partisi ve Demokrat Parti'yi geçmeyi başardı. Zafer Partisi ankette yüzde 1.8 oy topladı.

SAADET PARTİSİ VE DEVA, YÜZDE 2'NİN ALTINDA KALDI

6'lı masa içindeki Saadet Partisi yüzde 1,6 oy alırken, Ali Babacan'ın genel başkanı olduğu DEVA Partisi, yüzde 1.3'te kaldı. 6'lı masadaki Gelecek Partisi ve Demokrat Parti'nin oy oranı ise diğer partiler içinde konumlandırıldı.

İşte MetroPOLL Araştırma tarafından paylaşılan anket: