Mevlana bölgesinde tarihi dönüşüm tamamlanmak üzere - Son Dakika
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Mevlana bölgesinde tarihi dönüşüm tamamlanmak üzere

17.04.2022 14:03
Mevlana bölgesinde tarihi dönüşüm tamamlanmak üzere

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya tarihinin en önemli dönüşüm projelerinden olan Mevlana Çarşısı ve Altın Çarşı inşaatlarının tamamlanma aşamasına geldiğini belirterek, "Mevlana bölgesi Konya'nın en kıymetli bölgesi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya tarihinin en önemli dönüşüm projelerinden olan Mevlana Çarşısı ve Altın Çarşı inşaatlarının tamamlanma aşamasına geldiğini belirterek, "Mevlana bölgesi Konya'nın en kıymetli bölgesi. Proje tamamlandığında bölgede hem ticaret canlanacak hem tarihi doku ortaya çıkacak" dedi.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından tarihi dokuya uygun şekilde yürütülen Mevlana Çarşısı ve Altın Çarşı'daki dönüşüm çalışmaları tamamlanmak üzere. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Mevlana Türbesi etrafındaki uygunsuz görüntüyü tamamen ortadan kaldırmak için Mevlana Çarşısı ve Altın Çarşı'yı yıkarak yerlerine yatay mimaride ve tarihi dokuya uygun şekilde bir projeyi hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Mevlana bölgesinin Konya'nın en kıymetli ve değerli bölgesi olduğuna vurgu yapan Başkan Altay, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın destekleriyle Konya tarihinin en önemli dönüşüm projelerinden olan çalışma tamamlandığında bölgede hem ticaret canlanacak hem tarihi doku ortaya çıkacak. Bu amaç doğrultusunda elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Mevlana Çarşısı'nda yüzde 92, Altın Çarşı'da da yüzde 86 oranında çalışmalar tamamlandı. Yani iki çarşımız da bitme aşamasında hamd olsun. Her iki etabın da en kısa zamanda tamamlanması için yoğun şekilde çalışıyoruz. Esnafımıza ve Konyalı hemşehrilerimize en kısa zamanda açılış müjdesini de vereceğim inşallah" ifadelerini kullandı. - KONYA

Mevlana bölgesinde tarihi dönüşüm tamamlanmak üzere
Mevlana bölgesinde tarihi dönüşüm tamamlanmak üzere

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Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Mevlana bölgesinde tarihi dönüşüm tamamlanmak üzere - Son Dakika


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