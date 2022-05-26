MGK: "Güney sınırlarımızda icra edilen ve edilecek olan harekatlar milli güvenlik ihtiyaçlarımızın gereğidir" - Son Dakika
Üye Girişi

MGK: "Güney sınırlarımızda icra edilen ve edilecek olan harekatlar milli güvenlik ihtiyaçlarımızın gereğidir"

26.05.2022 20:19
MGK: "Güney sınırlarımızda icra edilen ve edilecek olan harekatlar milli güvenlik ihtiyaçlarımızın gereğidir"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanan Milli Güvenlik Kurulu (MGK) sonrası yapılan açıklamada, "Güney sınırlarımızın terör tehdidinden arındırılması için halihazırda icra edilen ve edilecek olan harekatların komşularımızın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini hiçbir...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanan Milli Güvenlik Kurulu (MGK) sonrası yapılan açıklamada, "Güney sınırlarımızın terör tehdidinden arındırılması için halihazırda icra edilen ve edilecek olan harekatların komşularımızın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini hiçbir surette hedef almadığı, milli güvenlik ihtiyaçlarımızın gereği olduğu belirtilmiş; bu harekatların, komşularımızın da huzur ve güvenliğine ciddi katkı sağlayacağının altı çizilmiştir" denildi

MGK, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı. Yaklaşık 3 saat süren toplantının ardından yapılan yazılı açıklamada terörle mücadeledeki kararlılığa vurgu yapıldı. Açıklamada, "PKK/KCK-PYD/ YPG, FETÖ ve DEAŞ terör örgütleri başta olmak üzere, milli birlik ve beraberliğimiz ile bekamıza yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye karşı yurt içinde ve yurt dışında azim, kararlılık ve başarıyla icra edilen operasyonlar hakkında kurula bilgi sunulmuş ve ilave tedbirler görüşülmüştür. Güney sınırlarımızın terör tehdidinden arındırılması için halihazırda icra edilen ve edilecek olan harekatların komşularımızın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini hiçbir surette hedef almadığı, milli güvenlik ihtiyaçlarımızın gereği olduğu belirtilmiş; bu harekatların, komşularımızın da huzur ve güvenliğine ciddi katkı sağlayacağının altı çizilmiştir" denildi.

"Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşın durdurulması ve barışçıl çözüme giden yolun açılması için vakit kaybetmeksizin ateşkes ilan edilmesi gerektiğinin de altı çizildi"

Açıklamada, Türkiye'nin mensubu olduğu uluslararası kuruluşlarda ve ittifaklardaki yükümlülüklerinin gereğini her daim müttefiklik ruhu ve hukuku ile ahde vefa ilkesine uygun bir şekilde yerine getiren aynı sorumluluk ve samimiyeti müttefiklerinden de beklediğinin vurgulandığı belirtildi. Ayrıca insanlığın ortak düşmanı olan terörizme destek vererek ve himaye ederek uluslararası hukuku açıkça ihlal eden ülkelere bu tutum ve davranışlarına son verme ve Türkiye'nin güvenlik hassasiyetlerini dikkate alma çağrısında bulunulduğu belirtilen açıklamada, "Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşın durdurulması ve barışçıl çözüme giden yolun açılması için vakit kaybetmeksizin ateşkes ilan edilmesi gerektiğinin de altı çizilmiş; Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğü çerçevesinde ulaşılacak bir çözümün, bölgemizde kalıcı barışın tesisine esas teşkil edeceği kaydedilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Uluslararası hukuku ve taraf olduğu antlaşmaları ihlal eden Yunanistan'ın Ege Denizi'nde tedricen artan kışkırtıcı eylemleri ve iş birliği anlayışı ile hareket edilmesi gereken ittifakları istismar etmeye yönelik gayretlerinin ele alındığı toplantıda, Türkiye'nin milletin hak ve menfaatlerinin korunması hususundaki kararlı tutumunu tavizsiz bir şekilde sürdürüleceği de vurgulandı.

Açıklamada, "Son dönemde bazı ülkelerde İslam düşmanlığının yeniden yükselişe geçmesinden duyulan endişe dile getirilmiş; ilgili ülkelere, kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına ve vatandaşlarımızın fiili saldırılarla hedef alınmasına varan kışkırtıcı eylemlerin görmezden gelinmemesi ve engellenmesi hususundaki sorumlulukları hatırlatılmıştır. Libya'da sağlanan istikrar ile ülkenin toprak bütünlüğünün korunmasının ve yeni çatışmalara yol açabilecek adımlardan kaçınılmasının önemi vurgulanmış; halkın beklentileriyle uyumlu şekilde, milli uzlaşı temelinde adil, hür ve muteber seçimlerin tüm Libya sathında düzenlenmesine duyulan ihtiyaç teyit edilmiştir" denildi. - ANKARA

YORUMLAR
500
Milli Güvenlik Kurulu Bildirisi yayımlandı Açıklaması Milli Güvenlik Kurulu Bildirisi yayımlandı Açıklaması IKBY: PKK'nın roket saldırısı sonucu Duhok'ta 2 sivil hayatını kaybetti IKBY: PKK'nın roket saldırısı sonucu Duhok'ta 2 sivil hayatını kaybetti Erdoğan başkanlığında toplanan MGK'dan yeni harekat sinyali: Operasyonlar milli ihtiyaçların gereği Erdoğan başkanlığında toplanan MGK'dan yeni harekat sinyali: Operasyonlar milli ihtiyaçların gereği
Kaynak: İHA

Terör, Milli, İcra, Mgk, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika MGK: 'Güney sınırlarımızda icra edilen ve edilecek olan harekatlar milli güvenlik ihtiyaçlarımızın gereğidir' - Son Dakika


Son Dakika
20:23 AK Partili Tayyar'dan "Atatürk benim kırmızı çizgimdir" diyen Mehmet Uçum'a tepki: Bu nasıl bir özgüven?
20:16 Erdoğan'ın sözlerine sosyal medyadan cevap verdi! CHP lideri Kılıçdaroğlu: Ben devletin şerefli evlatlarına seslenmiştim
20:08 Erdoğan başkanlığında toplanan MGK'dan yeni harekat sinyali: Operasyonlar milli ihtiyaçların gereği
20:06 Fenerbahçe taraftarını heyecanlandıran paylaşım! Jesus'un yardımcısı Türkçe seslendi
19:42 Gaziantep Emniyet Müdürlüğü önünde "Üzerimde bomba var" diye bağıran adamın kimliği ortaya çıktı!
19:22 Fenerbahçe'de kadroya alınmayan Mesut Özil'den şaşırtan açıklama! Oynamak istediği takımı açıkladı
19:00 Erdoğan başkanlığında Milli Güvenlik Kurulu toplantısı başladı!
18:44 Gaziantep Valisi Davut Gül, canlı bomba saldırısı hakkında konuştu: Şüpheli bomba süsü vermiş, yaralı olarak etkisiz hale getirildi
17:59 "Üzerimde bomba var" diyerek polislerin üzerine yürümüştü! Vurularak etkisiz hale getirilen adamın kamera görüntüleri ortaya çıktı
17:50 Fenerbahçeli Kim Min-Jae, Güney Kore yolcusu! Askerliğini yapıp geri dönecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2022 20:31:12. #1.13#
SON DAKİKA: MGK: "Güney sınırlarımızda icra edilen ve edilecek olan harekatlar milli güvenlik ihtiyaçlarımızın gereğidir" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement