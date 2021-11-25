MGK: "Türkiye'nin inşa ettiği sağlam altyapı üzerinde, hedeflerine uygun şekilde yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı ekonomi politikalarını... - Son Dakika

MGK: "Türkiye'nin inşa ettiği sağlam altyapı üzerinde, hedeflerine uygun şekilde yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı ekonomi politikalarını...
25.11.2021 19:12
MGK: "Türkiye'nin inşa ettiği sağlam altyapı üzerinde, hedeflerine uygun şekilde yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı ekonomi politikalarını hayata geçirme sürecinde karşılaştığı ve karşılaşabileceği sınamalar ile tehditler değerlendirilmiş, cumhuriyetimizin 100.
MGK: " Türkiye'nin inşa ettiği sağlam altyapı üzerinde, hedeflerine uygun şekilde yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı ekonomi politikalarını hayata geçirme sürecinde karşılaştığı ve karşılaşabileceği sınamalar ile tehditler değerlendirilmiş, cumhuriyetimizin 100. yılına her alanda olduğu gibi iktisadi olarak da güçlü şekilde ulaşma kararlılığı teyit edilmiştir." - ANKARA
Son Dakika 17:53 Komşu çifti öldüren sanık "Kendimi zor tutuyorum, onları vuracağım" demiş 16:11 1'i polis 3 kişinin yaralandığı olayın görüntüleri ortaya çıktı 15:23 Kurye, apartman sakinini öldürdü 15:04 CHP'li milletvekillerine HDP ile ilişkileri soruldu 14:12 Galatasaray'ın stadında Fransız gazeteciden tepki çeken paylaşım 13:38 Doların rekor tazelemesi sonrasında Deutsche Bank'tan Türk lirası tahmini 12:15 Swinger partisi için 700 liraya anlaşan şahıs, nişanlısını da cinsel ilişkiye zorlamış 11:46 Koç Holding çalışanlarından 2 günde bir test istiyor! Tepkiler twitterda öfke seline döndü!